สามารถ ส่ง เทด้า คว้างาน กฟผ. 2,080 ล้านบาท ดันพอร์ต Backlog แตะ 1.6 หมื่นล้าน

กลุ่มบริษัทสามารถ เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน ล่าสุด บริษัท เทด้า จำกัด (TEDA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานก่อสร้างโครงการสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจร (ถือหุ้นโดย บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ในสัดส่วน 94.35%) ได้ร่วมมือกับ บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด ในนาม “The Consortium of TEDA and STC” คว้างานโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) มูลค่าสัญญาก่อสร้างรวม 2,080.71 ล้านบาท
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ รองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยขอบเขตงานประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
- งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 kV เด่นชัย (GIS)
- งานจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 kV แม่เมาะ 3
- งานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 kV ท่าตะโก
สำหรับสัดส่วนการดำเนินงานภายใต้กลุ่ม Consortium ซึ่ง TEDA ถือสัดส่วน 52% นั้น แบ่งเป็นมูลค่างานของ TEDA จำนวน 1,101.54 ล้านบาท และส่วนของ บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด มูลค่า 979.18 ล้านบาท โดยได้รับหนังสือตกลงว่าจ้างอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การได้รับงานโครงการขนาดใหญ่จาก EGAT ในครั้งนี้ นอกจากจะสะท้อนถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ TEDA ในงานระบบไฟฟ้าแรงสูงและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแล้ว ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับงานในมือ (Backlog) ของกลุ่มบริษัทสามารถ
โดยปัจจุบันมี Backlog รวม 14,889 ล้านบาท การได้งานครั้งนี้ส่งผลให้กลุ่มสามารถมี Backlog เพิ่มขึ้นเกือบ 16,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของโครงการในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 24 เดือน นับจากวันที่ยืนยันหนังสือตกลงว่าจ้าง ขณะนี้ TEDA อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อลงนามในสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการต่อไป