AIS “อุ่นใจอาสา” แพ็คถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน่าน

AIS ระดมพลังพนักงาน “อุ่นใจอาสา” ร่วมจัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง โดย นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส เป็นผู้แทนส่งมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น 1,000 แพ็ค (12,000 ขวด) แก่กองทัพอากาศและกองทัพไทย เพื่อนำไปกระจายสู่พื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว พร้อมเปิดจุดให้บริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแก่ประชาชน ณ เทศบาลเมืองน่าน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารในช่วงสถานการณ์อุทกภัย
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า ในทุกสถานการณ์ที่สังคมต้องการความช่วยเหลือ คน AIS ไม่เคยมองข้ามบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลและพร้อม “ทำทันที” เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับสังคม
ครั้งนี้พนักงานจากหลากหลายส่วนงานจึงร่วมแรงร่วมใจกันในฐานะ “อุ่นใจอาสา” จัดเตรียมและแพ็คถุงยังชีพเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัย พร้อมผสานการทำงานกับทีมวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลเครือข่ายสื่อสารให้พร้อมสนับสนุนทั้งประชาชนและภารกิจช่วยเหลือในพื้นที่
"เราเชื่อว่าพลังของการช่วยเหลือเกิดขึ้นได้จากการที่ทุกคนร่วมกันลงมือทำในสิ่งที่ตนเองทำได้ และ AIS จะยังคงนำทั้งพลังของคน พลังของเครือข่าย และศักยภาพที่เรามี มาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและยืนเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์"
พร้อมกันนี้ AIS ได้ระดมทีมวิศวกรและทีมงานในพื้นที่ภาคเหนือ ติดตามสถานการณ์และดูแลเครือข่ายสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีความสำคัญทั้งต่อประชาชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือในพื้นที่
สำหรับการสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคเหนือ AIS ดำเนินการใน 3 ด้านหลัก ได้แก่
- เร่งส่งความช่วยเหลือผ่านกองทัพอากาศและกองทัพไทย
- ส่งมอบถุงยังชีพ 500 ชุด และน้ำดื่ม 500 แพ็ค หรือ 6,000 ขวด แก่ กองทัพอากาศ โดยมีพลอากาศตรี สมบัติ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ เป็นผู้รับมอบ
- ส่งมอบน้ำดื่ม 500 แพ็ค หรือ 6,000 ขวด แก่กองทัพไทย โดยมีพลตรี วันฉัตร แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองทัพไทย เป็นผู้รับมอบ
- เปิดจุดให้บริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ แก่ประชาชน ณ เทศบาลเมืองน่าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง
- ดูแลเครือข่ายสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมทีมวิศวกร รถสถานีฐานเคลื่อนที่ และระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อรักษาความพร้อมของเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงและจุดสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน
- สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมอุปกรณ์สื่อสารเพื่อสนับสนุนการประสานงาน การรายงานสถานการณ์ และการเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
AIS ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการใช้ทุกศักยภาพ ทั้งเครือข่าย เทคโนโลยี และพลังของคน AIS เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและความห่วงใย พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยให้ก้าวผ่านทุกสถานการณ์ไปด้วยกัน