Samsung เตรียมเปิดตัว Galaxy S26 ซีรีส์ ที่คาดว่าจะเป็นรุ่น FE 27 ส.ค. นี้

หลังจากที่ ซัมซุง (Samsung) ได้เดินหน้าเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงตระกูล Galaxy S26 Series ไปเมื่อช่วงต้นปี 2026 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดด้วยนวัตกรรมกล้องถ่ายภาพและ Galaxy AI ที่ช่วยสร้างสรรค์คอนเทนต์ รวมถึงการเชื่อมต่อในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานให้มีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ล่าสุด ซัมซุง เตรียมต่อยอดความสำเร็จดังกล่าวด้วยการประกาศจัดงาน “Galaxy Event August 2026” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2026 เพื่อเปิดตัวสมาชิกใหม่ล่าสุดในตระกูล Galaxy S26 อย่างเป็นทางการ
โดยสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อดึงฟีเจอร์ระดับเรือธง ทั้งระบบกล้องถ่ายภาพ เทคโนโลยี Galaxy AI รวมถึงระบบปฏิบัติการ One UI เวอร์ชันล่าสุด เข้ามาตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่มองหาฟังก์ชันการใช้งานที่คุ้มค่าและตรงตามความต้องการในการใช้งานจริงมากที่สุด
ทั้งนี้ งานเปิดตัวดังกล่าวจะจัดขึ้นในรูปแบบถ่ายทอดสดออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2026 เวลา 19.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย โดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ Samsung.com และช่องทาง YouTube Official ของทาง Samsung