AIS ผนึก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ปูพรม 5G ADVANCED ครบทุกอำเภอ ดัน "สปอร์ตซิตี้" สู่ระดับสากล

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ประกาศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งครั้งสำคัญ ด้วยการจับมือสโมสร “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งเครือข่ายมือถือและเน็ตบ้าน พร้อมเปิดแผนอัปเกรดเครือข่าย 5G ADVANCED ให้ครอบคลุมครบทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2569 เพื่อพลิกโฉมจังหวัดสู่การเป็น "มหานครกีฬา" อย่างเต็มรูปแบบ ต้อนรับการเปิดฤดูกาลแข่งขัน 2026/27 ที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2569 นี้
ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการก้าวข้ามการสนับสนุนกีฬาในมิติเดิม สู่การวางรากฐานระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงประสบการณ์ของแฟนบอลทั้งในและนอกสนามอย่างครบวงจร ผ่าน 7 มิติเชิงกลยุทธ์หลัก
อัปเกรดโครงข่ายอัจฉริยะ ปั้นช้าง อารีนา สู่สนามกีฬาสุดล้ำ
ในมิติด้านเทคโนโลยี (Network & Technology) AIS ได้เดินหน้าอัปเกรดโครงข่าย 5G ADVANCED ภายในสนามช้าง อารีนา ควบคู่กับการขยายจุดให้บริการ AIS Free WiFi ทั้งภายในและภายนอกสนาม ขณะเดียวกันยังได้ติดตั้งโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง AIS 3BB FIBRE 3 ภายในห้อง AIS VVIP Box และพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการบริหารจัดการแข่งขันและการถ่ายทอดสดคุณภาพสูงผ่านแพลตฟอร์ม AIS PLAY รวมถึงขยายการเชื่อมต่อไปยังแคมป์ฝึกซ้อมของนักกีฬา (Buriram Camp) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์การแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดเต็มสิทธิประโยชน์ เจาะฐานแฟนบอล GU12 และลูกค้าเซเรเนด
พร้อมกันนี้ AIS ได้เปิดตัวแพ็กเกจสิทธิพิเศษเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคและฐานแฟนบอล โดยลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจมือถือ 5G VIP Ultra หรือเน็ตบ้าน AIS 3BB FIBRE 3 ราคา 799 บาทขึ้นไป (สาขาที่ร่วมรายการ) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 จะได้รับสิทธิ์ตั๋วรายปีเข้าชมเกมเหย้าตลอดฤดูกาล มูลค่า 5,000 บาท ขณะที่ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ PLAY ALL รายปี หรือเน็ตบ้าน 599 บาทขึ้นไป จะได้รับเสื้อแข่งขันมูลค่า 840 บาทฟรี (สินค้ามีจำนวนจำกัด) นอกจากนี้ ลูกค้า AIS ทั่วไปที่แสดงหน้าจอแอปพลิเคชัน myAIS จะได้รับส่วนลดบัตรเข้าชมการแข่งขันสูงสุด 50% สำหรับเกมลีกในบ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2569 เป็นต้นไป (ยกเว้นรายการ เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิต)
สำหรับกลุ่มลูกค้าพรีเมียม AIS Serenade ระดับ Gold และ Platinum จะได้รับสิทธิพิเศษพื้นที่จอดรถเฉพาะ (Serenade Parking) ณ สนามช้าง อารีนา สำหรับแมตช์เหย้าไทยลีก 15 นัด รวมถึงฟุตบอลถ้วย ช้าง เอฟเอ คัพ และเมืองไทย คัพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวห้องรับชมระดับพรีเมียม "AIS VVIP Box" ภายใต้คอนเซปต์ AIS PLAY SPACE ที่ติดตั้งลำโพงอัจฉริยะ AIS Smart Soundbar และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Home FibreLan ความเร็วสูงสุด 2Gbps
ผสานพลังชุมชน เชื่อมต่อกิจกรรมใจกลางกรุง และขับเคลื่อนความยั่งยืน
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน AIS ได้นำระบบคะแนนสะสม (AIS Points) เข้ามาเชื่อมโยงกับร้านค้าและบริการในจังหวัดบุรีรัมย์ อาทิ ทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, WishCO, ตลาดไนท์เซาะกราว (ส่วนลดสูงสุด 80 บาท) รวมถึงร้านกาแฟและร้านอาหารท้องถิ่น โดยใช้ 125 คะแนนแลกรับส่วนลด 50 บาท หรือ 250 คะแนนแลกรับส่วนลด 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าสโมสร ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2569 – 31 กรกฎาคม 2570
ขณะที่แฟนบอลในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีการจัดกิจกรรม City Activation ณ AIS SIAM สยามสแควร์ ทั้งการเปิด Pop-Up Store จำหน่ายสินค้าสโมสร, กิจกรรม Buriram Watch Party และกิจกรรมพบปะนักเตะ พร้อมกันนี้ยังได้ขับเคลื่อนมิติความยั่งยืนและสังคมผ่านโครงการ Green Hub & Green Stadium ส่งเสริมความรู้ด้านความเข้าใจในการใช้ AI (AI Literacy), การแปรรูปขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เป็นอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนการพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการ AIS Football Clinic 2026 และความร่วมมือระหว่าง AIS Sport Academy ร่วมกับ Buriram United Academy เพื่อสร้างรากฐานแก่วงการฟุตบอลไทยในระยะยาว