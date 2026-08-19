Unitree เปิดตัวหุ่นยนต์ Superman ทุบสถิติโลก วิ่งเร็วกว่ายูเซน โบลต์

ยูนิทรี โรโบติกส์ (Unitree Robotics) ปล่อยหมัดเด็ด เปิดตัวหุ่นยนต์ซูเปอร์แมน (Superman) ที่สามารถเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงสุด 12.66 เมตรต่อวินาทีเร็วกว่ายูเซน โบลต์ (Usain Bolt) ที่เคยทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ 12.42 เมตรต่อวินาที เมื่อครั้งสร้างสถิติโลกวิ่งร้อยเมตรด้วยเวลา 9.58 วินาทีที่กรุงเบอร์ลิน
ส่วนด้านการกระโดด แม้ขาของหุ่นยนต์จะสูงเพียง 0.85 เมตร แต่กลับกระโดดขึ้นจากท่ายืนนิ่งได้สูงถึง 2 เมตร
ในแง่ธุรกิจ Unitree เพิ่งระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นครั้งแรกได้ 6.1 พันล้านหยวน หรือประมาณ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และตามรายงานของรอยเตอร์ บริษัทได้ส่งมอบหุ่นยนต์ 2 ขาไปแล้วราว 1.8 หมื่นตัวจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
***แซงสถิติมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก
ถ้าพูดถึงมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก หลายคนคงนึกถึงยูเซน โบลต์ (Usain Bolt) เจ้าของสถิติโลกวิ่ง 100 เมตรที่ยังไม่มีใครโค่นได้ตั้งแต่ปี 2009 แต่ตอนนี้มีคู่แข่งหน้าใหม่โผล่มาแล้ว และคู่แข่งรายนี้เป็นหุ่นยนต์จากบริษัทจีนที่ชื่อ Unitree Robotics
Unitree Robotics บริษัทหุ่นยนต์จากเมืองหางโจว ประเทศจีน เปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ต้นแบบที่ตั้งฉายาไว้ว่า "Superman" พร้อมปล่อยคลิปโชว์การวิ่งและลีลาการกระโดด โดยบริษัทระบุว่าพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาภายในเวลาเพียงกว่า 3 เดือน และยังถือเป็นเวอร์ชันที่กำลังพัฒนาต่อเนื่อง
จุดที่ทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้โดดเด่น คือตัวเลขความเร็วในการเคลื่อนที่และการกระโดด บริษัทอ้างว่า Superman ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 12.66 เมตรต่อวินาที หรือราว 28.3 ไมล์ต่อชั่วโมง ขณะที่หนุ่มโบลต์ทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ 12.42 เมตรต่อวินาทีตอนสร้างสถิติโลกวิ่ง 100 เมตรที่เบอร์ลินเมื่อปี 2009 ส่วนเรื่องกระโดด หุ่นยนต์ตัวนี้ขาสั้นแค่ราว 0.85 เมตร แต่กระโดดขึ้นจากท่ายืนนิ่งได้สูงถึง 2 เมตร
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ Unitree ปล่อยออกมาเป็นความเร็วสูงสุดที่ทำได้ในการสาธิต ไม่ใช่เวลาที่วิ่งครบระยะ 100 เมตรเหมือนการแข่งขันจริง ในขณะที่โบลต์วิ่งครบ 100 เมตรด้วยเวลา 9.58 วินาทีในสนามแข่งมาตรฐาน จนถึงตอนนี้ Unitree ยังไม่มีการเปิดเผยเวลาวิ่ง 100 เมตรที่ผ่านการตรวจสอบอิสระของหุ่นยนต์ตัวนี้เลย พูดอีกอย่างคือหุ่นยนต์วิ่งแรงช่วงสั้นๆ ได้ แต่ยังไม่รู้ว่าจะรักษาความเร็วนั้นได้ตลอดระยะทางหรือไม่
การกระโดดก็เช่นกัน เป็นการกระโดดตัวเปล่าจากท่ายืน ต่างจากกระโดดสูงในกรีฑาที่นักกีฬาต้องวิ่งเข้าหาก่อนแล้วค่อยกระโดดข้ามคาน
***Unitree โชว์ของกระตุ้นหุ้น
จังหวะการเปิดตัวหุ่นยนต์ Superman ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะตรงกับช่วงที่ Unitree เพิ่งเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ STAR Market ที่เซี่ยงไฮ้ หลังระดมทุนได้ราว 6.1 พันล้านหยวน หรือประมาณ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) และราคาหุ้นก็พุ่งแรงตั้งแต่วันแรกที่เข้าตลาด
ก่อนหน้านี้ Unitree สร้างชื่อมาจากการโชว์หุ่นยนต์ปีนป่าย วิ่ง ต่อสู้แบบศิลปะการต่อสู้ และแข่งขันกีฬาที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบการทรงตัวและการควบคุมร่างกายของหุ่นยนต์ ทำให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในชื่อที่คนจดจำได้มากที่สุดในวงการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของจีน โดยมีรายงานจากรอยเตอร์ว่า จนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทส่งมอบหุ่นยนต์สองขาไปแล้วราว 18,000 ตัว และมีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างเทนเซ็นต์ อาลีบาบา และ DeepSeek เป็นผู้ถือหุ้นสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
การเปิดตัวครั้งนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลจีนผลักดัน "AI ที่มีร่างกาย" หรือ embodied AI และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ให้เป็นเทคโนโลยียุทธศาสตร์ระดับชาติ ผู้ผลิตหุ่นยนต์จีนหลายรายจึงเร่งส่งต้นแบบเข้าสู่โรงงาน ห้องวิจัย และเวทีแข่งขันสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการจัดแข่งวิ่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ซึ่งเป็นเวทีโชว์พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและระบบควบคุมของหุ่นยนต์ให้คนทั่วไปเห็นชัดเจนขึ้น
แม้จะโชว์เก่ง แต่การใช้งานจริงยังเป็นคำถามข้อใหญ่ของหุ่นยนต์เหล่านี้ เพราะการวิ่งเร็ว กระโดดสูง หรือแสดงท่าทางที่ออกแบบมาสวยงาม เป็นการโชว์ศักยภาพของมอเตอร์ ระบบควบคุม และการทรงตัว กลับเป็นคนละส่วนกับการจะนำหุ่นยนต์ไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ซึ่งยังต้องอาศัยทักษะที่ไม่หวือหวาเท่า เช่น ความคล่องแคล่วของมือ ความสามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยเมื่อทำงานใกล้คน
สรุปแล้ว หุ่นยนต์ Superman ในตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแชมป์กรีฑาคนใหม่ และเหรียญรางวัลยังเป็นของโบลต์อยู่ เพราะการที่หุ่นยนต์ทำสถิติสุดแกร่งได้ อาจจะยังไม่สำคัญเท่ากับหุ่นยนต์ตัวเดียวกันนี้จะทำงานซ้ำๆ ได้เสถียรพอจนคุ้มค่ากับต้นทุนหรือเปล่า.