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Unitree เปิดตัวหุ่นยนต์ Superman ทุบสถิติโลก วิ่งเร็วกว่ายูเซน โบลต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


หุ่นยนต์ที่ได้ฉายาว่า Superman ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 12.66 เมตรต่อวินาที หรือราว 28.3 ไมล์ต่อชั่วโมง
ยูนิทรี โรโบติกส์ (Unitree Robotics) ปล่อยหมัดเด็ด เปิดตัวหุ่นยนต์ซูเปอร์แมน (Superman) ที่สามารถเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงสุด 12.66 เมตรต่อวินาทีเร็วกว่ายูเซน โบลต์ (Usain Bolt) ที่เคยทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ 12.42 เมตรต่อวินาที เมื่อครั้งสร้างสถิติโลกวิ่งร้อยเมตรด้วยเวลา 9.58 วินาทีที่กรุงเบอร์ลิน

ส่วนด้านการกระโดด แม้ขาของหุ่นยนต์จะสูงเพียง 0.85 เมตร แต่กลับกระโดดขึ้นจากท่ายืนนิ่งได้สูงถึง 2 เมตร

ในแง่ธุรกิจ Unitree เพิ่งระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นครั้งแรกได้ 6.1 พันล้านหยวน หรือประมาณ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และตามรายงานของรอยเตอร์ บริษัทได้ส่งมอบหุ่นยนต์ 2 ขาไปแล้วราว 1.8 หมื่นตัวจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

***แซงสถิติมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก

ถ้าพูดถึงมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก หลายคนคงนึกถึงยูเซน โบลต์ (Usain Bolt) เจ้าของสถิติโลกวิ่ง 100 เมตรที่ยังไม่มีใครโค่นได้ตั้งแต่ปี 2009 แต่ตอนนี้มีคู่แข่งหน้าใหม่โผล่มาแล้ว และคู่แข่งรายนี้เป็นหุ่นยนต์จากบริษัทจีนที่ชื่อ Unitree Robotics

หุ่นยนต์ตัวนี้ขาสั้นแค่ราว 0.85 เมตร แต่กระโดดขึ้นจากท่ายืนนิ่งได้สูงถึง 2 เมตร
Unitree Robotics บริษัทหุ่นยนต์จากเมืองหางโจว ประเทศจีน เปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ต้นแบบที่ตั้งฉายาไว้ว่า "Superman" พร้อมปล่อยคลิปโชว์การวิ่งและลีลาการกระโดด โดยบริษัทระบุว่าพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาภายในเวลาเพียงกว่า 3 เดือน และยังถือเป็นเวอร์ชันที่กำลังพัฒนาต่อเนื่อง

จุดที่ทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้โดดเด่น คือตัวเลขความเร็วในการเคลื่อนที่และการกระโดด บริษัทอ้างว่า Superman ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 12.66 เมตรต่อวินาที หรือราว 28.3 ไมล์ต่อชั่วโมง ขณะที่หนุ่มโบลต์ทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ 12.42 เมตรต่อวินาทีตอนสร้างสถิติโลกวิ่ง 100 เมตรที่เบอร์ลินเมื่อปี 2009 ส่วนเรื่องกระโดด หุ่นยนต์ตัวนี้ขาสั้นแค่ราว 0.85 เมตร แต่กระโดดขึ้นจากท่ายืนนิ่งได้สูงถึง 2 เมตร



อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ Unitree ปล่อยออกมาเป็นความเร็วสูงสุดที่ทำได้ในการสาธิต ไม่ใช่เวลาที่วิ่งครบระยะ 100 เมตรเหมือนการแข่งขันจริง ในขณะที่โบลต์วิ่งครบ 100 เมตรด้วยเวลา 9.58 วินาทีในสนามแข่งมาตรฐาน จนถึงตอนนี้ Unitree ยังไม่มีการเปิดเผยเวลาวิ่ง 100 เมตรที่ผ่านการตรวจสอบอิสระของหุ่นยนต์ตัวนี้เลย พูดอีกอย่างคือหุ่นยนต์วิ่งแรงช่วงสั้นๆ ได้ แต่ยังไม่รู้ว่าจะรักษาความเร็วนั้นได้ตลอดระยะทางหรือไม่

การกระโดดก็เช่นกัน เป็นการกระโดดตัวเปล่าจากท่ายืน ต่างจากกระโดดสูงในกรีฑาที่นักกีฬาต้องวิ่งเข้าหาก่อนแล้วค่อยกระโดดข้ามคาน

***Unitree โชว์ของกระตุ้นหุ้น

จังหวะการเปิดตัวหุ่นยนต์ Superman ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะตรงกับช่วงที่ Unitree เพิ่งเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ STAR Market ที่เซี่ยงไฮ้ หลังระดมทุนได้ราว 6.1 พันล้านหยวน หรือประมาณ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) และราคาหุ้นก็พุ่งแรงตั้งแต่วันแรกที่เข้าตลาด

แฟ้มภาพหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์จาก Unitree Robotics สาธิตการชกมวยคิกบ็อกซิ่งในงาน World Robot Conference ปี 2026 ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2026
ก่อนหน้านี้ Unitree สร้างชื่อมาจากการโชว์หุ่นยนต์ปีนป่าย วิ่ง ต่อสู้แบบศิลปะการต่อสู้ และแข่งขันกีฬาที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบการทรงตัวและการควบคุมร่างกายของหุ่นยนต์ ทำให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในชื่อที่คนจดจำได้มากที่สุดในวงการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของจีน โดยมีรายงานจากรอยเตอร์ว่า จนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทส่งมอบหุ่นยนต์สองขาไปแล้วราว 18,000 ตัว และมีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างเทนเซ็นต์ อาลีบาบา และ DeepSeek เป็นผู้ถือหุ้นสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

การเปิดตัวครั้งนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลจีนผลักดัน "AI ที่มีร่างกาย" หรือ embodied AI และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ให้เป็นเทคโนโลยียุทธศาสตร์ระดับชาติ ผู้ผลิตหุ่นยนต์จีนหลายรายจึงเร่งส่งต้นแบบเข้าสู่โรงงาน ห้องวิจัย และเวทีแข่งขันสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการจัดแข่งวิ่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ซึ่งเป็นเวทีโชว์พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและระบบควบคุมของหุ่นยนต์ให้คนทั่วไปเห็นชัดเจนขึ้น

แม้จะโชว์เก่ง แต่การใช้งานจริงยังเป็นคำถามข้อใหญ่ของหุ่นยนต์เหล่านี้ เพราะการวิ่งเร็ว กระโดดสูง หรือแสดงท่าทางที่ออกแบบมาสวยงาม เป็นการโชว์ศักยภาพของมอเตอร์ ระบบควบคุม และการทรงตัว กลับเป็นคนละส่วนกับการจะนำหุ่นยนต์ไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ซึ่งยังต้องอาศัยทักษะที่ไม่หวือหวาเท่า เช่น ความคล่องแคล่วของมือ ความสามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยเมื่อทำงานใกล้คน

สรุปแล้ว หุ่นยนต์ Superman ในตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแชมป์กรีฑาคนใหม่ และเหรียญรางวัลยังเป็นของโบลต์อยู่ เพราะการที่หุ่นยนต์ทำสถิติสุดแกร่งได้ อาจจะยังไม่สำคัญเท่ากับหุ่นยนต์ตัวเดียวกันนี้จะทำงานซ้ำๆ ได้เสถียรพอจนคุ้มค่ากับต้นทุนหรือเปล่า.