ระดมรถโมบาย - อุปกรณ์สื่อสาร ช่วยเหลือประชาชน

AIS ระดมทีมวิศวกรและช่างเทคนิคดูแลเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตบ้านในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง หลังฝนตกต่อเนื่องจนเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะอำเภอปัว ซึ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในหลายอำเภอ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
บริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสาร เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชน เจ้าหน้าที่กู้ภัย และหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้
- ตั้งวอร์รูมตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามและบริหารเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตบ้าน ระบบส่งสัญญาณ และสถานีฐานในพื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์
- เตรียมรถสถานีฐานเคลื่อนที่และทีมภาคสนาม เพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายในพื้นที่ประสบภัย จุดยุทธศาสตร์ และบริเวณที่มีการใช้งานหนาแน่น โดยพร้อมเข้าพื้นที่ทันทีเมื่อเส้นทางปลอดภัย
- เสริมระบบไฟฟ้าสำรอง จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เชื้อเพลิง และอุปกรณ์สำรองสำหรับสถานีฐานหลัก กรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
- เฝ้าระวังพื้นที่สำคัญเป็นพิเศษ ครอบคลุมโรงพยาบาล ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์อพยพ ศูนย์พักพิง จุดช่วยเหลือประชาชน และพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- ใช้ AI และ IoT สนับสนุนการบริหารเครือข่าย วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานและปรับประสิทธิภาพเครือข่าย พร้อมเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำในจุดเสี่ยง รวมถึงติดตามสภาพอากาศ ระบบไฟฟ้า และการเข้าถึงสถานีฐาน
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนระบบสื่อสารร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยกู้ภัย และภาคประชาสังคม
- สนับสนุนการสื่อสารของศูนย์ JIC มอบเราเตอร์ AIS 5G CPE ให้แก่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เพื่อเสริมศักยภาพทีมข่าวและศูนย์ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ในการติดตามและรายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่าน
AIS จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งฟื้นฟูโครงข่ายหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อครอบครัว ขอความช่วยเหลือ และรับข้อมูลจากภาครัฐได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอุทกภัย