ทรู ตั้งศูนย์บัญชาการ ระดมทีมดูแลเครือข่ายสัญญาณมือถือและเน็ตบ้าน รับมือวิกฤตน้ำท่วมน่าน-พะเยา

ทรู คอร์ปอเรชั่น ระดมทีมเน็ตเวิร์กภาคเหนือรับมือสถานการณ์อุทกภัยใน จ.น่าน และ จ.พะเยา อย่างเร่งด่วน หลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะใน อ.ปัว จ.น่าน ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว กระทบบ้านเรือนและเส้นทางสำคัญ โดยทรูเร่งติดตามสถานการณ์และสถานะโครงข่ายทั้งบริการโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตบ้าน รวมถึงผลกระทบในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการภาคเหนือที่สำนักงานทรู จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางประสานการปฏิบัติงาน ระดมทีมภาคสนาม เตรียมพร้อมกำลังคน อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าสำรอง และรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell-On-Wheel: COW) จากพื้นที่ภาคเหนือมุ่งเข้าสนับสนุน จ.น่าน เพื่อรักษาความต่อเนื่องของบริการสื่อสารให้ประชาชนและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่วิกฤต
ขณะเดียวกัน ทรูร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับรุนแรงผ่านระบบ Cell Broadcast ถึงประชาชนใน อ.ปัว จ.น่าน ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม พร้อมเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ไปยังพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่หากจำเป็นต้องอพยพ
สำหรับการดูแลโครงข่าย ทรูได้จัดลำดับความสำคัญของสถานีฐานในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะสถานีฐานสำคัญ (Critical Cell Sites) ที่รองรับโรงพยาบาล ศูนย์บัญชาการ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ พร้อมเฝ้าระวังสถานะระบบไฟฟ้า ระบบส่งสัญญาณ (Transmission) การเข้าถึงพื้นที่ และสถานะของสถานีฐานอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงและเร่งแก้ไขหากโครงข่ายได้รับผลกระทบ
ทีมเน็ตเวิร์กยังเตรียมรถ COW สถานีฐานชั่วคราว เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรอง อุปกรณ์ภาคสนาม และยานพาหนะที่จำเป็น รวมทั้งเตรียมพร้อมทีมเข้าซ่อมแซมและเสริมสัญญาณทันทีเมื่อสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย โดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงาน กสทช. ปภ. หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยกู้ภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนทั้งการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัย ศูนย์พักพิง และศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทั้งนี้ ทรูให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของการสื่อสารและการเชื่อมต่อทั้งผ่านโครงข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้านในช่วงวิกฤต เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อครอบครัว ขอความช่วยเหลือ และรับข้อมูลแจ้งเตือนจากภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังสนับสนุนการติดต่อประสานงานของหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยการปฏิบัติงานของทีมภาคสนามจะดำเนินการตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐและสภาพพื้นที่จริง เพื่อให้สามารถเข้าดูแลและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย