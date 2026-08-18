AIS Academy เร่งปั้นคนไทย ให้เข้าใจ AI ผ่านงานสัมมนาฟรี 11-12 ก.ย.

AIS Academy เดินหน้าภารกิจเพื่อสังคมผนึก 5 หน่วยงานภาครัฐ พร้อมด้วย 11 พันธมิตรเทคโนโลยี จัดสัมมนาและนิทรรศการ “AIS ACADEMY For THAIs 2026” ภายใต้แนวคิด “MASTERING AI BEYOND BORDERS” ระหว่าง 11–12 กันยายน 2569 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ พร้อมเปิดตัวดัชนีวัดความพร้อม AI ขององค์กรไทย ตั้งเป้าประเมินปีแรก 5,000 แห่ง
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส (AIS) กล่าวว่า การเติบโตขององค์กรเพียงลำพังไม่สามารถสร้างความยั่งยืนได้ หากปราศจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และศักยภาพของคนในประเทศ ที่ผ่านมาหลายองค์กรมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่กลับละเลยมิติการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ขณะที่ปัจจุบันภูมิทัศน์เทคโนโลยีกำลังก้าวข้ามจาก Generative AI ไปสู่วิวัฒนาการขั้นต่อไปอย่าง Artificial General Intelligence (AGI) โจทย์สำคัญของไทยจึงไม่ใช่เพียงแค่การมีหรือเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน แต่คือการสร้าง “ความสามารถด้าน AI” ให้บุคลากรสามารถคิด วิเคราะห์ ปรับตัว และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ
“สิ่งที่ AIS Academy ต้องการไม่ใช่เพียงทำให้คนไทยตาม AI ให้ทัน แต่ต้องการให้คนไทย ใช้ AI เพื่อก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม บริษัทเติบโตไม่ได้ถ้าประเทศไม่เติบโตและเข้มแข็ง การยกระดับคนไม่ใช่ภารกิจของคนใดคนหนึ่ง แต่ภาคเอกชนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อน งานในครั้งนี้จึงจัดขึ้นในรูปแบบการแบ่งปันประสบการณ์ โดยไม่มีการนำเสนอขายสินค้า และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างเท่าเทียม”
4 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบนิเวศ AI เพื่อคนไทย
สำหรับการจัดงานในปี 2569 นี้ AIS Academy ได้วางกรอบความร่วมมือเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรระดับโลก โดยมุ่งเน้น 4 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ และระบบนิเวศนวัตกรรม ของประเทศ ประกอบด้วย
1.การยกระดับทักษะและการเรียนรู้ร่วมกับบิ๊กเทคระดับโลก รวมผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 คนจาก 11 พันธมิตรเทคโนโลยีชั้นนำ อาทิ AWS, BytePlus, Canva, Google, Huawei, Meta, Microsoft, NVIDIA, Pearson, Samsung และ ZTE จัดการเรียนรู้ผ่าน Workshop และ Masterclass มากกว่า 20 เซสชัน ควบคู่กับพื้นที่จัดแสดงแบบ AI Interactive Experience ผ่าน 3 มิติ ได้แก่ ความพร้อมระดับประเทศ (AI Ready Thailand), ความพร้อมภาคธุรกิจ (AI Ready Business) และการยกระดับทักษะบุคลากร (AI Ready Skills)
2.การพัฒนาดัชนีชี้วัดความพร้อมขององค์กรไทย (Thailand AI Readiness Index: TARI): ร่วมมือกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการพัฒนาแบบประเมินความพร้อมด้าน AI ขององค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดย อว. ตั้งเป้าหมายการประเมินปีแรกไว้ที่ 5,000 องค์กร ก่อนขยายสู่ 20,000–30,000 องค์กรในระยะถัดไป เพื่อให้ภาคธุรกิจประเมินสถานะและวางกลยุทธ์การลงทุนเทคโนโลยีได้อย่างตรงจุด
3.การบ่มเพาะนวัตกรรมและการศึกษาแห่งอนาคต ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ในการสนับสนุนสตาร์ตอัปไทย พัฒนานวัตกรรม AI ที่มีบริบทภาษาไทย และจัดการแข่งขัน Pitching รอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้ายในโครงการ JUMP Thailand Hackathon 2026 หัวข้อ “AI for the Future of Thai Education” บนเวทีภายในงาน ขณะเดียวกัน ยังเตรียมประสานความร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการพัฒนาทักษะด้าน AI และการคิดวิเคราะห์ (Critical Skills) ให้แก่กลุ่มอาชีวศึกษา เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
4.การลดความเหลื่อมล้ำและขยายองค์ความรู้สู่ภูมิภาค ประสานความร่วมมือกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่กลุ่มเปราะบาง คนพิการ และผู้สูงอายุ พร้อมผนึกกำลัง สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD นำร่องจัดกิจกรรม “AIS Academy For THAIs 2026 Roadshow” ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 ใน 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก, นครราชสีมา, ฉะเชิงเทรา และนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ งาน “AIS ACADEMY For THAIs 2026” ภายใต้แนวคิด “MASTERING AI BEYOND BORDERS” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–12 กันยายน 2569 เวลา 10.00–18.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและเวิร์กช็อปได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทาง https://www.zipeventapp.com/e/AIS-Academy-for-THAIs-2026