ทรู - ม.มหานครฯ - GalaxySpace เปิดตัว “ASTRA” เชื่อมอวกาศ–AI–การเชื่อมต่อ–งานวิจัย สู่การใช้งานจริง

ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรู อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) และ GalaxySpace เปิดตัวโครงการ ASTRA (Accelerated Space Technology, Research & Applications) โดยให้ “การพัฒนาคน” เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นสำคัญของความร่วมมือ เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศ เชื่อมโยงข้อมูลจากอวกาศกับ AI และระบบการสื่อสาร พร้อมนำองค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นงานวิจัย นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้ที่ตอบโจทย์จริงของประเทศและภาคอุตสาหกรรม
ASTRA จึงไม่ได้มุ่งเพียงการเข้าถึงเทคโนโลยีดาวเทียมหรือโครงสร้างพื้นฐานอวกาศ แต่สร้าง “Space Talent Framework” ที่เชื่อมการเรียนรู้ การวิจัย การทดลอง และการลงมือทำเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ Space Infrastructure & Connectivity ไปสู่ Space Intelligence, Space Applications และ Space Economy เปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย วิศวกร และนวัตกรไทยได้เรียนรู้จากเทคโนโลยี ข้อมูล และโจทย์จริง พร้อมทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และพันธมิตรเทคโนโลยีอวกาศระดับโลก
สามพลังร่วมสร้าง Space Talent รุ่นใหม่ของไทย
- GalaxySpace สนับสนุนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดาวเทียม โครงสร้างพื้นฐานอวกาศ ข้อมูลดาวเทียม และการเชื่อมต่อ เพื่อให้นักศึกษาและนักวิจัยได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีและบริบทการใช้งานจริง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) เป็นฐานสำคัญด้านวิศวกรรมดาวเทียม โทรคมนาคม งานวิจัย และการพัฒนากำลังคน ทำหน้าที่เชื่อมองค์ความรู้เชิงวิชาการกับการทดลอง การสร้างต้นแบบ และการพัฒนาทักษะที่อุตสาหกรรมอวกาศยุคใหม่ต้องการ
- ทรู อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ ทำหน้าที่ผสาน AI เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสาร นวัตกรรม และระบบนิเวศทางธุรกิจเข้ากับโจทย์จริงของอุตสาหกรรม โดยผนึกกำลังกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Center of Excellence: CP COE) ซึ่งเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งอนาคตที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากหลากหลายสาขา เพื่อเสริมศักยภาพโครงการ ASTRA ให้เกิดการเรียนรู้และบูรณาการองค์ความรู้ข้ามสาขา พร้อมเร่งการพัฒนาจาก Learning - Research - Prototype - Application - Impact และต่อยอดสู่การบ่มเพาะสตาร์ทอัพ การพัฒนาบริการ ตลอดจนโอกาสเชิงพาณิชย์ใหม่ในเศรษฐกิจอวกาศแห่งอนาคต
จากการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ สู่การสร้าง Intelligence และการตัดสินใจ
หัวใจของ ASTRA คือการทำให้บุคลากรรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีแบบแยกส่วน แต่เข้าใจทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การได้มาของข้อมูลจากอวกาศและภาคพื้นดิน การเชื่อมต่อและจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ด้วย AI, Machine Learning, Geo AI และ Geospatial Analytics ไปจนถึงการเปลี่ยน Data > Intelligence > Decision > Action เพื่อให้เทคโนโลยีอวกาศนำไปสู่การแก้ปัญหาและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้จริง
Space Talent Framework ของ ASTRA
- Space Foundation – สร้างพื้นฐานความเข้าใจด้านดาวเทียม Earth Observation ระบบภาคพื้นดิน โทรคมนาคม NTN และข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- Data & AI Intelligence – พัฒนาทักษะด้านข้อมูลดาวเทียม AI/ML, Geo AI, Geospatial Analytics และการผสานข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อสร้าง Space Intelligence
- Research & Experimentation – ทำงานกับโจทย์จริง ทดลองโมเดล ทดสอบเทคโนโลยี และพัฒนาต้นแบบ ร่วมกับอาจารย์ นักวิจัย วิศวกร และพันธมิตรอุตสาหกรรม
- Applications & Missions – นำ Intelligence ไปพัฒนา use cases เช่น การบริหารจัดการภัยพิบัติ เกษตรอัจฉริยะ เมืองและโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อ และภารกิจอื่นที่ตอบโจทย์ประเทศ
- Innovation & Space Economy – ต่อยอดผลงานสู่ผลิตภัณฑ์ บริการ สตาร์ทอัพ ทรัพย์สินทางปัญญา และโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างบุคลากรที่พร้อมทำงานและสร้างคุณค่าในเศรษฐกิจอวกาศ
สานพลังขับเคลื่อน ASTRA สร้างคนไทยให้พร้อมสำหรับเศรษฐกิจอวกาศ
นายเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าสายงานวิจัยและนวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจอวกาศไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถสร้างคนที่เข้าใจ เชื่อมโยง และเปลี่ยนเทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดคุณค่าได้มากเพียงใด ASTRA จึงตั้งใจสร้างพื้นที่ที่คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีจริง ข้อมูลจริง และโจทย์จริง พร้อมพัฒนาความสามารถตั้งแต่ Space Technology ไปจนถึง AI, Intelligence, Applications และการสร้างนวัตกรรม เป้าหมายคือการสร้างทั้งองค์ความรู้และกำลังคนที่จะช่วยเปลี่ยน Data จากอวกาศให้เป็น Intelligence นำไปสู่ Decision และ Action ที่สร้างผลกระทบได้จริง
รศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวว่า การสร้างขีดความสามารถด้านอวกาศของประเทศต้องสร้างทั้งเทคโนโลยีและคนไปพร้อมกัน ความร่วมมือ ASTRA เปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย และวิศวกรไทยได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตั้งแต่พื้นฐานด้านดาวเทียมและโทรคมนาคม การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยและทดสอบ ไปจนถึงการพัฒนาต้นแบบและแอปพลิเคชัน การเชื่อมมหาวิทยาลัยเข้ากับโจทย์จริงและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจะช่วยสร้างบุคลากรคุณภาพสูง ที่พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศไทยในระยะยาว
นายปีเตอร์ หวง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ GalaxySpace กล่าวว่า “GalaxySpace พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรไทย เราเชื่อว่าการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ทำงานกับเทคโนโลยีและ use cases จริง จะช่วยเร่งการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศไทย และสามารถต่อยอดสู่โอกาสในตลาดอาเซียนได้ในอนาคต
Joint Space Intelligence Lab: ห้องเรียน วิจัย และสนามทดลองร่วม
ทั้งสามฝ่ายมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Joint Space Intelligence Lab ให้เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อม “คน + เทคโนโลยี + ข้อมูล + โจทย์จริง” สำหรับการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนา AI/ML การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม การทดสอบต้นแบบ และโครงการนำร่องร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างวงจรการเรียนรู้ที่บุคลากรสามารถพัฒนาจากผู้เรียนไปสู่ผู้วิจัย ผู้พัฒนา และผู้สร้างนวัตกรรม
4 เสาหลักของ ASTRA เชื่อม Talent สู่ Space Economy
- Space Infrastructure & Connectivity – เรียนรู้และทดลองใช้ระบบดาวเทียมสำรวจโลก สถานีภาคพื้นดิน ข้อมูลดาวเทียม และการสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึง NTN และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแห่งอนาคต
- Space Intelligence – พัฒนาความสามารถในการผสานข้อมูลจากดาวเทียมและภาคพื้นดิน วิเคราะห์ด้วย AI/ML, Geo AI และ Geospatial Analytics เพื่อเข้าใจสถานการณ์ คาดการณ์ และสนับสนุนการตัดสินใจ
- Space Applications & Ecosystem – นำ Space Intelligence ไปพัฒนาเป็นต้นแบบ แอปพลิเคชัน และบริการ พร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ สตาร์ทอัพ และพันธมิตร เพื่อสร้าง use cases ที่ใช้งานได้จริง
- Space Talent & Economy – สร้างเส้นทางพัฒนาทักษะจากการเรียนรู้สู่การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม พร้อมต่อยอดผลงานสู่ธุรกิจ บริการ และโอกาสใหม่ในเศรษฐกิจอวกาศ
เป้าหมาย: จากผู้ใช้เทคโนโลยีสู่ผู้สร้างคุณค่าและผู้สร้างอนาคต
ASTRA มุ่งสร้างระบบนิเวศแบบเปิดที่เชื่อมมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ สตาร์ทอัพ และพันธมิตรระดับโลก เพื่อให้ประเทศไทยไม่เพียงเป็น “ผู้ใช้” เทคโนโลยีอวกาศ แต่สามารถสร้างบุคลากร องค์ความรู้ Intelligence นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากภารกิจที่มีผลกระทบสูง เช่น การบริหารจัดการภัยพิบัติ การเกษตร และการเชื่อมต่อประเทศไทย ก่อนขยายไปสู่โจทย์ใหม่ของประเทศและภูมิภาค