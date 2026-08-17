SKY Q2 รายได้ 2,653 ล้านบาท ลุ้นครึ่งปีหลัง Aviation Tech โตรับไฮซีซั่นท่องเที่ยว-ปรับโครงสร้างการบิน

สกาย กรุ๊ป (SKY) เผยผลประกอบการไตรมาส 2/2569 กวาดรายได้รวม 2,653 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 223 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมครึ่งปีแรกทำรายได้รวม 5,442 ล้านบาท เติบโต 8% กำไรสุทธิพุ่ง 29% แตะ 523 ล้านบาท แม้เผชิญแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานและช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว พร้อมตุนแบ็กล็อก (Backlog) แข็งแกร่ง 27,838 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องยาว 7 ปี
นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 2/2569 ยังรักษาการเติบโตได้อย่างมั่นคง โดยทำรายได้รวม 2,653 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 223 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ผลการดำเนินงานรวมครึ่งแรกของปี 2569 มีรายได้รวมอยู่ที่ 5,442 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% (YoY)
อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงไตรมาส 2 จะได้รับผลกระทบจากความท้าทายรอบด้าน ทั้งสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลให้สายการบินต้องปรับลดความถี่ของเที่ยวบิน ตลอดจนจำนวนผู้โดยสารที่ชะลอตัวตามช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) แต่ด้วยกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน การติดตามดูแลบริษัทในเครืออย่างใกล้ชิด และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจปรับเพิ่มขึ้น 162 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% (YoY) ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างต้นทุนของบริษัท
สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 นายสิทธิเดช ประเมินว่า ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากคลี่คลายลงจะส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและค่าใช้จ่ายการเดินทางปรับลดลง
ขณะเดียวกัน สายการบินเริ่มปรับตัวด้วยการลดเที่ยวบินแต่เพิ่มอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน (Load Factor) เพื่อควบคุมต้นทุนดำเนินงาน ผนวกกับประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) มีการคาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะขยายตัว 5% ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีด้านการบิน (Aviation Tech as a Service)
ทั้งนี้ สกาย กรุ๊ป ได้วางรากฐานการเติบโตขององค์กรผ่าน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 1.กลุ่มธุรกิจสร้างผลกำไร (Profit Engine) เน้นการลงทุนและถือหุ้นในกิจการที่มีศักยภาพ เช่น บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIS ซึ่งดำเนินโครงการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
2.กลุ่มธุรกิจขับเคลื่อนการเติบโต (Growth Engine) ครอบคลุมธุรกิจบริการเทคโนโลยีการบิน (Aviation Tech as a Service) ภายใต้ SKY ICT ซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหลัก (Backbone) ในการสร้างกระแสรายได้ และ บริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) ผู้ให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะ (Smart Facility Management) ทั้งในกลุ่มลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน
3.กลุ่มธุรกิจเพื่อโอกาสแห่งอนาคต (Future Engine) มุ่งเน้นการลงทุนในนวัตกรรมขั้นสูง เช่น บริษัท สกาย เอไอ จำกัด (SKY AI) เพื่อพัฒนาและเป็นผู้นำระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอ (AI Agent Economy) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะเดียวกัน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 บริษัทมีมูลค่างานที่รอรับรู้รายได้ในอนาคต (Backlog) รวมกว่า 27,838 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่กำลังลงนามสัญญาใหม่และงานที่อยู่ระหว่างรอส่งมอบ โดยคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 7 ปีข้างหน้า