พ.ร.บ.เกมอาจคุมถึงการ์ดโปเกมอน 'ดีอี' เล็งขยายนิยาม Trading Card

'ไชยชนก' ไม่เอา พ.ร.บ.เกมสูตรเดิม มองคุมหนัก-เบาส่งเสริม ตั้งทีมเขียนกติกาใหม่ ขยายนิยามถึง Trading Card-IP วางเป้าเห็นเป็นรูปธรรมในปีนี้
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม พ.ศ. ... ว่า ขณะนี้ได้ตั้งทีมขึ้นมาทบทวนและปรับรายละเอียดของกฎหมาย หลังเห็นว่าร่างเดิมให้น้ำหนักกับการกำกับดูแลและควบคุมมากกว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรม ขณะที่รายละเอียดบางส่วนยังไม่ครอบคลุมรูปแบบธุรกิจเกมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
นายไชยชนก กล่าวว่า ต้องการผลักดัน พ.ร.บ.เกม ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2569 แต่ยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาว่าร่างที่ปรับใหม่จะแล้วเสร็จเมื่อใด โดยยอมรับว่ายังไม่ได้ติดตามความคืบหน้าจากทีมงานหลังมอบนโยบายไป และจะกลับไปตรวจสอบสถานะของงานอีกครั้ง
"ขอไปรีเช็กอัปเดตก่อน เรื่องนี้เรียนตามตรงว่าตั้งแต่เตรียมนโยบาย มอบนโยบายกับทางทีมไป ก็วุ่นกับหลายเรื่องอื่นๆ ยังไม่ได้ติดตามเลย" นายไชยชนก กล่าว
สำหรับสาระที่ต้องการปรับ นายไชยชนกเห็นว่า ร่างเดิมยังขาดรายละเอียดในหลายจุด โดยเฉพาะนิยามของคำว่าเกม ว่าจะครอบคลุมเพียงวิดีโอเกม หรือรวมถึงบอร์ดเกม Trading Card และกิจกรรมอื่นที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกมด้วย เพื่อให้กฎหมายรองรับรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง และสร้างกติกาที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการไทย
อีกประเด็นคือการเพิ่มมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เข้าไปในกฎหมาย โดยมองว่า หากไทยต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมอย่างจริงจัง จำเป็นต้องสร้างและต่อยอด IP ของไทยให้แข็งแรง ทั้งจากวัฒนธรรม คอนเทนต์ และอัตลักษณ์ของประเทศ เช่นเดียวกับญี่ปุ่นและจีนที่สามารถนำการ์ตูนและคาแรกเตอร์มาต่อยอดสู่เกมและสร้างฐานผู้ใช้งานจำนวนมาก
"หากต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมอย่างจริงจัง กฎหมายควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของไทย เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับอุตสาหกรรมเกมในประเทศ และเพิ่มโอกาสนำ IP ไทยไปพัฒนาเป็นคอนเทนต์หรือผลิตภัณฑ์อื่น" นายไชยชนก กล่าว
นายไชยชนกกล่าวว่า แนวทางของกฎหมายใหม่ต้องวางการกำกับดูแลและการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เดินไปด้วยกัน โดยมองว่าไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งโปรแกรมเมอร์ เกมเมอร์ และผู้พัฒนาเกม แต่ปัจจุบันยังพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่คนเก่งจำนวนหนึ่งเลือกไปทำงานต่างประเทศ เพราะสภาพแวดล้อมในประเทศยังไม่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมมากพอ
ส่วนข้อสงสัยว่าความล่าช้าของร่าง พ.ร.บ.เกม เกี่ยวข้องกับการที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ยังไม่มีผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่หรือไม่ นายไชยชนกยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง และเป็นผลจากการนำร่างกฎหมายกลับมาทบทวนและปรับเนื้อหาเท่านั้น ขณะที่กระบวนการสรรหายังอยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่าง พ.ร.บ.เกม ถูกผลักดันมาตั้งแต่สมัยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร โดยกระทรวงดีอีมอบหมายให้ดีป้าเป็นเจ้าภาพจัดทำร่างตั้งแต่เดือน ต.ค.67 ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการในเดือน ม.ค.68 ซึ่งขณะนั้นตั้งเป้าเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน เม.ย. และให้กฎหมายมีผลใช้ช่วงปลายปี 2568
ต่อมาในเดือน มี.ค.68 ร่างกฎหมายถูกบรรจุในกลุ่มกฎหมาย Fast-track เพื่อเร่งเสนอ ครม. แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ และถูกนำกลับมาทบทวนเนื้อหาอีกครั้งในสมัยนายไชยชนก หลังเห็นว่าร่างเดิมให้น้ำหนักด้านการกำกับดูแลมากกว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรม