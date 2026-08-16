Claude AI Watermark ฝังลายน้ำล่องหนในข้อความ ยุคของการลอกงาน AI กำลังจะจบ?

ศิลปะของการคัดลอกข้อความจาก AI ไปใช้งานนั้นมีหลากหลาย คนส่วนใหญ่เชื่อว่าตราบใดที่ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลบคำที่เป็น "ภาษาหุ่นยนต์" ออก ก่อนจะสลับย่อหน้าเล็กน้อย งานที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เขียนขึ้นก็กลายเป็นผลงานจาก 2 มือมนุษย์ได้แล้ว
แต่สำหรับคล็อดเอไอ (Claude AI) ความเชื่อนี้กำลังถูกทำลายทิ้ง เพราะแอนธรอปิกส์ (Anthropic) ประกาศติดเครื่องหมายลายน้ำล่องหนที่จะทำให้สามารถจับผิดนักเรียนและคนทำงานได้ ซึ่งแม้จะมีกระแสบอกต่อบนโลกโซเชียลว่า หากไม่อยากโดนจับได้ ก็เพียงแค่เอาไปให้แชตจีพีที (ChatGPT) หรือเจมิไน (Gemini) เขียนใหม่อีกรอบ แต่ก็ยังไม่มีใครการันตีได้ว่าจะสามารถหลบเลี่ยงลายน้ำได้พ้น 100%
สิ่งที่น่าสนใจคือการใส่ลายน้ำในข้อความของ Claude นั้นไม่ใช่การซ่อนอักขระพิเศษแบบที่หลายคนเข้าใจ แต่คือการแทรกแซงความน่าจะเป็นในการเลือกคำของ AI ซึ่งเป็นเทคนิคที่แนบเนียนจนแม้แต่เจ้าของภาษาเองก็ดูไม่ออก
***จับได้เพราะรูปแบบการสุ่มคำ
จากข้อมูลทางเทคนิคที่ Anthropic เปิดเผย พบว่ารหัสลับลายน้ำ AI ถูกฝังเข้าไปในประโยคธรรมดา ด้วยอัลกอริทึมที่ไม่ได้อ่านความหมายของคำ แต่อ่าน "รูปแบบการสุ่ม" เลือกคำ จนทำให้การ "Copy-Paste" หรือการคัดข้อความไปวางในโปรแกรม Notepad เพื่อตัดอักขระพิเศษออกนั้นไม่สามารถล้างบาปดิจิทัลของใครได้อีกต่อไป
อัลกอริทึมนี้ถูก Anthropic งัดขึ้นมาใช้ในสิงหาคม 2026 เพราะวันที่ 2 สิงหาคม เป็นเส้นตายสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายด้านปัญญาประดิษฐ์ของสหภาพยุโรป (EU AI Act) โดยเฉพาะ Article 50(2) ซึ่งว่าด้วยความโปร่งใสของเนื้อหา AI หรือ Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content
กฎหมายนี้บังคับให้ผู้ให้บริการ AI ต้องทำให้เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้น สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาจาก AI โดยบริษัทใหญ่อย่างโอเพ่นเอไอ (OpenAI), กูเกิล (Google), เมต้า (Meta) และ Anthropic ต่างลงนามยอมรับกฎนี้
Anthropic คือหนึ่งในบิ๊กเทคกลุ่มแรกที่หงายไพ่ด้วยการบังคับใช้เทคโนโลยีนี้ทั่วโลก ไม่ใช่แค่ในยุโรป เพราะนโยบาย Watermarking ของ Claude ถูกบังคับใช้กับทุกโมเดล Claude ที่เปิดตัวหลังวันที่ 2 ส.ค. รวมถึงโมเดลเก่าที่กำลังทยอยอัปเดต เรียกว่าครอบคลุม Claude.ai, Claude API, Claude Code, AWS, Google Cloud, Microsoft Foundry
สิ่งที่น่าสนใจคือ นโยบายนี้ระบุว่า "ไม่มีการตั้งค่าใดๆ ให้ผู้ใช้สามารถปิดฟีเจอร์นี้ได้" และถ้าใครใช้โมเดลของ Claude ก็ต้องรับลายน้ำนี้ไปโดยปริยาย
ถามว่าหน้าตาของลายน้ำข้อความที่มองไม่เห็นนั้นเป็นอย่างไร? คำตอบคือการใช้คณิตศาสตร์ของการเลือกคำ ซึ่งจากที่ผ่านมา คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าการใส่ลายน้ำในข้อความ คือการซ่อนอักขระ Unicode ที่มองไม่เห็น เช่น การซ่อนวรรคขนาด 0 หรือ Zero-width space ไว้ระหว่างตัวอักษร ที่หาก Copy ข้อความไปวางในโปรแกรมอย่าง Notepad ก็จะลบอักขระเหล่านั้นทิ้งได้หมด แต่นั่นคือเทคโนโลยีของ 10 ปีที่แล้ว เพราะเทคโนโลยีที่ Anthropic และ Google (ผ่านโครงการ SynthID-Text) ใช้ในปี 2026 คือ "Statistical Watermarking" หรือลายน้ำเชิงสถิติ
ความที่ Claude เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ LLM หรือ Large Language Model ที่ทำงานโดยการเดาคำถัดไป เช่นกรณีที่พิมพ์ประโยคว่า "วันนี้อากาศหนาวและ..." AI จะมีลิสต์คำศัพท์ในสมอง พร้อมให้คะแนนความน่าจะเป็น เช่นคำว่ามืดครึ้ม = 45% หม่นหมอง = 40% หิมะตก = 10% หวานเจี๊ยบ (Sugary) = 0.01%ในสถานการณ์ปกติ AI จะใช้ระบบสุ่มเพื่อเลือกคำจากกลุ่มที่มีคะแนนสูง เช่น เลือกระหว่าง 'มืดครึ้ม' หรือ 'หม่นหมอง' ตรงนี้เองที่เป็นช่องให้วิศวกรเอาลายน้ำเข้าไปฝังไว้
เทคนิคนี้ได้รับการยอมรับในวงการ มีการอ้างอิงจากงานวิจัยชื่อ A Watermark for Large Language Models ของ Kirchenbauer และคณะ ในปี 2023 ที่ถูกนำมาพัฒนาต่อ โดยบริษัท AI จะมีกุญแจเข้ารหัสลับที่ใช้สุ่มแบ่งคำศัพท์ทั้งหมดในฐานข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Green List กลุ่มสีเขียว และ Red List กลุ่มสีแดง ซึ่งการแบ่งนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยโดยอิงจากบริบทของคำที่เพิ่งพิมพ์ออกไปก่อนหน้า จนเมื่อ AI กำลังจะเลือกคำถัดไป ระบบลายน้ำจะบวกคะแนนพิเศษให้กับคำที่บังเอิญไปตกอยู่ในกลุ่ม Green List และผู้ใช้จะไม่มีทางรู้สึกถึงความผิดปกติ เพราะข้อความยังคงอ่านลื่นไหลและมีความหมายเหมือนเดิม แต่สำหรับผู้ที่มีคีย์กุญแจลับ ก็สามารถรันข้อความนั้นกลับเข้าไปในสมการ แล้วนับจำนวนคำที่เป็น Green List ได้
หากพบว่ามีคำที่เป็น Green List เรียงต่อกันในสัดส่วนที่มากผิดปกติในเชิงสถิติ ระบบก็จะฟันธงได้ทันทีว่า ข้อความนี้มาจาก Claude 100%
***ลายน้ำที่ลบไม่ได้?
เมื่อเข้าใจแล้วว่าลายน้ำ AI ได้แทรกอยู่ใน "คำศัพท์" ที่ถูกเลือกมา ย่อมจะเริ่มเห็นปัญหาของการพยายามลบลายน้ำทิ้ง ซึ่งไม่เพียงการ Copy-Paste ไปยังโปรแกรมอื่นจะไม่ได้ผลแล้ว การเปลี่ยนฟอนต์, เปลี่ยนขนาด หรือเซฟเป็น PDF ก็ไม่ได้ผลเช่นกัน และการแก้ไขศัพท์แค่ไม่กี่คำ ก็ไม่เพียงพอที่จะทำลายรูปแบบหรือ Pattern รวมของเนื้อหาในหน้ากระดาษนั้นได้
ตามเอกสารของ Anthropic บริษัทยอมรับว่าลายน้ำนี้ "อาจ" จะเสื่อมสภาพเมื่อถูกปรับแก้มากๆหรือ Heavy editing รวมถึงถูกนำไปแปล หรือถูกทำให้สั้นลง ซึ่งยิ่งข้อความสั้นเท่าใด ความแม่นยำในการตรวจจับ ก็จะยิ่งต่ำลง เพราะ AI ไม่มีจำนวนคำมากพอที่จะยืนยันสถิติของ Green List
ในกรณีที่นักเขียน ลงมือเขียนบทความภาษาไทยด้วยตัวเอง 100% แต่ก่อนส่งงาน กลับนำเอาไปให้ Claude ช่วยตรวจทานไวยกรณ์ (Proofread) แม้ Claude จะแก้ไขเพียง 3-4 คำ แต่ Anthropic ระบุว่าลายน้ำก็จะไปสิงอยู่ในคำเหล่านั้น และหากมีเครื่องมือตรวจจับในอนาคต บทความนั้นอาจถูกตีตราว่า "AI-Generated" หรืออย่างน้อยอาจเป็น AI-Assisted ทันที ซึ่งอาจสร้างปัญหาด้านลิขสิทธิ์ และความน่าเชื่อถือในงานสายวิชาการหรืองานเขียนข่าว
ในอีกด้าน มีข้อโต้แย้งอย่างรุนแรงจากกลุ่มนักพัฒนาแอปพลิเคชัน Open-Source และผู้ใช้งานทั่วไปในชุมชน Reddit อย่าง r/ClaudeAI ซึ่งมองว่าการทำ Watermarking แบบนี้เป็นเพียงการแสดงละครตบตาหน่วยงานรัฐผู้คุมกฎหมายในอุตสาหกรรมที่ไร้ประโยชน์ในโลกความเป็นจริง เนื่องจากลายน้ำนี้ง่ายต่อการหลบหลีก เพราะหากผู้ใช้รู้ว่ามีลายน้ำ ก็สามารถใช้ Claude ร่างข้อความ แล้วเอาข้อความนั้นไปโยนใส่โมเดล Open-source ตัวอื่น ก่อนจะสั่งให้เขียนใหม่ เท่านี้ลายน้ำของ Claude ก็ถูกทำลายและแทรกแซงการเลือกคำของ AI ได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแฮกเกอร์หรือนักเรียนที่ตั้งใจจะโกง ย่อมหาทางหลบเลี่ยงได้เสมอ แต่กฎหมายและเทคโนโลยีระดับโลกไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อหยุดคน 1% เพราะถูกออกแบบมาเพื่อหยุดการใช้งานในวงกว้าง ที่ผ่านมา มีบางบริษัทที่ใช้ API ของ Claude ในการปั๊มบทความ SEO วันละเกิน 10,000 บทความ ยังมีฟาร์มบอตในโซเชียลมีเดียที่ใช้ AI สร้างข่าวปลอม หรือแอปพลิเคชันที่ต้องขยายการตอบคำถามอัตโนมัติ แน่นอนว่ากลุ่มนี้อาจไม่มีเวลาหรือต้นทุนมากพอที่จะเอาข้อความทั้งหมดไปโยนใส่ AI ตัวที่สองเพื่อลบลายน้ำ เป้าหมายที่แท้จริงของ Anthropic และสหภาพยุโรป คือการสร้างต้นทุนแฝง เพื่อควบคุมการปล่อยสแปม AI ออกสู่สังคม
นอกจากนี้ การมีลายน้ำที่ตรวจสอบได้ในระดับ API จะทำให้แพลตฟอร์มอย่าง X, Facebook, หรือ Google Search สามารถสกัดจับขยะข้อมูลหรือ AI Slop ได้ในระดับเซิร์ฟเวอร์ ก่อนที่จะถูกส่งมาถึงหน้าฟีดของใคร
ที่สุดแล้ว Watermark ของ Anthropic คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่ ChatGPT ถือกำเนิด เพราะนี่คือสัญลักษณ์ว่า ยุคของการเอาความฉลาดของเครื่องจักรมาเคลมว่าเป็นของตัวเองแบบไม่บอกใครนั้นกำลังจะจบลง ซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่รายอื่นอย่าง OpenAI และ Google พร้อมทยอยเปิดตัวระบบลายน้ำข้อความ ตามกฏหมายมาตรา 50(2) ของ EU AI Act ในลักษณะเดียวกัน
ดังนั้น โลกอินเทอร์เน็ตในอนาคต มีสัญญาณชัดว่าจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งอย่างชัดเจน คือฝั่งของข้อมูลที่มีลายน้ำรับรอง และฝั่งของข้อมูลที่ยังไม่มี ซึ่งเป็นผลงานจาก AI ที่จะรู้ได้หมด ว่าใครลอกข้อความจาก AI ไปใช้บ้าง.