โค้งสุดท้าย! AIS Academy ชวนสมัคร JUMP THAILAND HACKATHON 2026

AIS Academy เดินสายจัดกิจกรรม Roadshow และ Bootcamp ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2026 ชวนนิสิต นักศึกษาร่วมเรียนรู้ พัฒนาไอเดีย และเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรม AI เพื่ออนาคตการศึกษาไทย โดยตลอดช่วงที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พบคนรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยและหัวเมืองสำคัญในแต่ละภูมิภาค เปิดพื้นที่ให้ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ทดลองคิดจากโจทย์จริง พร้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปต่อยอดแนวคิดก่อนเข้าสู่การแข่งขัน Hackathon สะท้อนความคึกคักของคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ก่อนเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการเปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2569
สำหรับ JUMP THAILAND HACKATHON 2026 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้โจทย์ “AI for the Future of Thai Education: ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออนาคตการศึกษาไทย” โดย AIS Academy ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมความร่วมมือจากภาคการศึกษาและพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ นำศักยภาพด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองของคนรุ่นใหม่ มาร่วมพัฒนาไอเดียและนวัตกรรม AI ที่ตอบโจทย์อนาคตการศึกษาไทย
ตลอดช่วงที่ผ่านมา โครงการได้จัดกิจกรรมทั้ง Roadshow และ Bootcamp ครอบคลุมหลายภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการลงพื้นที่ Roadshow ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อนเตรียมปิดท้ายกิจกรรม Bootcamp ภาคกลาง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2569
กิจกรรมในแต่ละพื้นที่ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่ให้นิสิต นักศึกษาได้เริ่มต้นพัฒนาไอเดียอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การทำความเข้าใจปัญหาและโจทย์ด้านการศึกษา การเรียนรู้กระบวนการ Problem Framing การนำเสนอแนวคิดเพื่อรับ Feedback จากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาเพื่อนร่วมทีมและแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน เพื่อช่วยให้ไอเดียตั้งต้นมีความชัดเจนและสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้จริง
การลงพื้นที่ครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของนิสิต นักศึกษาจากหลากหลายสาขา ที่ต้องการนำ AI เข้ามามีส่วนช่วยแก้โจทย์ทางการศึกษาในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์การเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน การสนับสนุนการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์บริบทของประเทศไทย
ทั้งนี้ JUMP THAILAND HACKATHON 2026 จึงมุ่งสร้างพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวจากการเป็นเพียงผู้ใช้งานเทคโนโลยี ไปสู่การเป็น ผู้คิดและผู้สร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้และลงมือทำจริง พร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคเทคโนโลยี ภาคนวัตกรรม และภาคการศึกษา เพื่อช่วยให้คนรุ่นใหม่สามารถพัฒนาไอเดียจากโจทย์ที่มองเห็นรอบตัว และนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับระบบการศึกษาไทยในอนาคต
สำหรับการแข่งขัน JUMP THAILAND HACKATHON 2026 เปิดรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ ปวส. จากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมเป็นทีม ทีมละ 3–5 คน พร้อมที่ปรึกษาประจำทีม 1 คน เพื่อร่วมพัฒนาไอเดียและนวัตกรรม AI สำหรับอนาคตการศึกษาไทย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 220,000 บาท พร้อมโอกาสในการพัฒนาแนวคิดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ทีมที่ผ่านเข้าสู่ 10 ทีมสุดท้าย จะได้ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลงานในการแข่งขันรอบสุดท้าย ในรอบ Demo Day วันที่ 11 กันยายน 2569 เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้กับคนรุ่นใหม่ พร้อมชมผลงานและไอเดีย AI เพื่ออนาคตการศึกษาไทยจากทีมที่ผ่านเข้ารอบ
ทั้งนี้ โค้งสุดท้ายสำหรับนิสิต นักศึกษาที่มีไอเดียและอยากร่วมสร้างอนาคตการศึกษาไทยด้วย AI สามารถสมัครเข้าร่วม JUMP THAILAND HACKATHON 2026 ได้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2569 เวลา 18.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.jumpthailand.com พร้อมติดตามและร่วมเชียร์ 10 ทีมสุดท้ายบนเวที Demo Day วันที่ 11 กันยายน 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00–12.30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์