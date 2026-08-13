AIS ส่งแคมเปญ โอนคะแนนเป็น AIS Points รับโบนัสสูงสุด 2,500 คะแนน

AIS เปิดแคมเปญ “เติมความสุข ให้สุดกว่าเดิม” ให้ลูกค้าโอนคะแนนสะสมจาก Loyalty Program ของพันธมิตรมาเป็น AIS Points พร้อมรับโบนัส AIS Points สูงสุด 2,500 คะแนน โดยล่าสุด ลูกค้า Big C และ Watsons สามารถนำ คะแนนบิ๊กพอยต์และคะแนนวัตสัน คลับ มาโอนเป็น AIS Points เพื่อรวมคะแนนไว้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังสามารถนำ AIS Points ไปแลกรับสินค้า ส่วนลด และสิทธิประโยชน์จาก Big C และ Watsons ได้อีกด้วย ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้คะแนนและเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ระหว่าง AIS กับพันธมิตรได้มากขึ้น
จากการขยายความร่วมมือครั้งนี้ AIS เชื่อมโยงการโอนคะแนนจากพันธมิตรรวม 14 โปรแกรม ได้แก่ K Point, Krungsri Point จากบัตรเครดิตกรุงศรีและกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, POINTX, UOB Rewards Point, Thank You Rewards จากบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บางจาก พอยท์, blueplus+, Max Point, Smile Point จากเมืองไทยสไมล์คลับ, SCG Family plus+, J Point, Watsons Club Point และ BIG POINT ครอบคลุมทั้งกลุ่มธนาคาร ปั๊มน้ำมัน ค้าปลีก และไลฟ์สไตล์ เพื่อให้ลูกค้าที่มีคะแนนสะสมอยู่ในหลาย Loyalty Program สามารถนำคะแนนมาเปลี่ยนเป็น AIS Points และนำไปใช้แลกรับสิทธิประโยชน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมมุ่งสู่การเป็น ศูนย์กลางเชื่อมโยงคะแนนสะสมจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยแคมเปญจัดตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2569
ปัจจุบันผู้บริโภคมีการใช้ Loyalty Program จากหลายแบรนด์ควบคู่กัน ทำให้คะแนนสะสมกระจายอยู่ในหลายระบบ บางโปรแกรมมีคะแนนเหลือไม่เพียงพอสำหรับแลกรับสิทธิประโยชน์ ขณะที่บางส่วนอาจหมดอายุก่อนถูกนำมาใช้งาน รวมถึงการต้องบริหารจัดการหลายบัญชี หลายแอป และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน AIS จึงพัฒนาบริการ Partner Points Transfer เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถนำคะแนนจาก Loyalty Program ต่าง ๆ มารวมเป็น AIS Points และนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นผ่านแอป myAIS
ล่าสุด AIS เดินหน้าขยายเครือข่ายการโอนคะแนนด้วยการเพิ่ม Big C และ Watsons เข้ามาเป็นพันธมิตรใหม่ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มค้าปลีกซึ่งมีความใกล้ชิดกับการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้า ทั้งนี้ การขยายเครือข่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าพัฒนา Loyalty Ecosystem ของ AIS ที่มุ่งยกระดับ AIS Points จากคะแนนสะสมสำหรับลูกค้า สู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อคะแนนจากพันธมิตรหลากหลายอุตสาหกรรมไว้บนแพลตฟอร์มเดียวเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนคะแนนจากหลากหลาย Loyalty Program มาเป็น AIS Points และนำไปต่อยอดเป็นสิทธิประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งส่วนลด ของรางวัล และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามไลฟ์สไตล์
ในขณะเดียวกัน แนวโน้มการใช้งานยังสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าให้ความสำคัญกับการนำคะแนนที่มีอยู่กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยในปี 2569 ปริมาณการโอนคะแนนเข้าสู่ AIS Points เติบโตกว่า 60% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนว่าเมื่อคะแนนจากหลากหลายโปรแกรมสามารถเชื่อมต่อและนำมาใช้งานได้ง่ายขึ้น ก็ช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้านำคะแนนสะสมกลับมาใช้และได้รับคุณค่าจาก Loyalty Program ได้มากยิ่งขึ้น
ลูกค้า AIS สามารถโอนคะแนนจากพันธมิตรมาเป็น AIS Points และนำไปแลกรับสิทธิประโยชน์ได้สะดวกผ่านแอป myAIS พร้อมศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.th/consumers/privileges/highlight/points/transfer-partner-points