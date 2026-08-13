LMWN ต่อยอด 'AI Thinking Framework' ร่วมปั้น Talent ยุคใหม่

LINE MAN Wongnai ร่วมมือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปั้น Tech Talent ผ่านโครงการ “LINE MAN Wongnai Tech Camp 2026” ค่ายเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน ม.3-ม.6 พร้อมนำ "AI Thinking Framework" เปิดให้ใช้งานฟรี
ศ.ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวว่า AI ถือเป็นเทคโนโลยีฐานรากสำคัญ ทำให้ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำกรอบความคิดที่ถอดบทเรียนจากภาคเอกชนมาขยายผล ซึ่งกระทรวง อว. และ สสวท. พร้อมส่งต่อองค์ความรู้นี้ไปยังเครือข่ายสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับ Skill Framework ของชาติ และสร้าง AI Talent รุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง
ขณะเดียวกัน อว. ยังมุ่งเน้นการดึงดูดบุคลากรในสาขาสำคัญ โดยเฉพาะการนำ AI เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ภาคการเกษตร ธุรกิจการดูแลสุขภาพและสุขภาวะ (Wellness) อุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนการประมวลผลข้อมูลจากอวกาศ ผ่านการร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ
ยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai เปิดเผยว่า ในโลกการทำงานปัจจุบัน AI ได้กลายเป็นมาตรฐานสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรขององค์กรทั่วโลก ดังนั้นความท้าทายของการปฏิรูปการศึกษาไทยจึงไม่ใช่เพียงแค่การฝึกใช้เครื่องมือ แต่คือการสร้างกรอบความคิด (AI Thinking) ที่สอดรับกันทั้งระบบ ตั้งแต่วิธีการแก้ปัญหาของผู้เรียนไปจนถึงการประเมินผลของผู้สอน เพื่อปิดช่องว่างระหว่างห้องเรียนกับมาตรฐานตลาดแรงงานจริง
สำหรับการจัดโครงการ LINE MAN Wongnai Tech Camp เดินทางมาถึงปีที่ 3 โดยพัฒนาจากเดิมที่เน้นการสร้างความหลากหลาย (Diversity) มาสู่การมุ่งเน้น “AI Thinking” ในปี 2026 โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้ตรงจากทีมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขององค์กร
ส่วน “AI Thinking Framework” ที่พัฒนามาจากประสบการณ์การพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานกว่า 10 ล้านคน ประกอบด้วย 3 แก่นหลัก ได้แก่ 1.รู้ว่าเมื่อไหร่ควรและไม่ควรใช้ AI เข้าใจจุดแข็งและข้อจำกัดของเทคโนโลยี เพื่อใช้งานได้ถูกประเภทและเท่าทันความผิดพลาด (Hallucination)
2.คิดก่อนถาม AI สำรวจความรู้ของตนเองก่อนเพื่อตั้งคำถามให้ตรงจุด โดยไม่ปล่อยให้ AI มาจำกัดกรอบความคิด และ 3.มุ่งหาความเข้าใจ ไม่ใช่แค่เอาคำตอบ เปลี่ยน AI ให้เป็นคู่คิดช่วยฝึกสมองและจัดระเบียบความคิด เพื่อการพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เยาวชนในโครงการจะได้ทดลองประยุกต์ใช้ AI Framework ดังกล่าวผ่านโจทย์จริง 3 กรณีศึกษาได้แก่ การใช้ AI ตรวจสอบเอกสารข้อมูลของไรเดอร์, การสร้างข้อความการตลาดเฉพาะบุคคล สำหรับโปรโมตร้านอาหาร และการสร้างผู้ช่วยตอบคำถามอัจฉริยะ ร่วมกับทีมงานผู้พัฒนาแพลตฟอร์มโดยตรง