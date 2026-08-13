ทรู ผสานเทคโนโลยี x ชุมชน เติมชีวิตผืนป่า ปลูก “ประดู่แดง” ดูการเติบโตผ่านแอป WeGrow

ปลูกต้นไม้ "1 คน 1 ต้น" คือจุดเริ่มต้นที่ดี แต่รู้หรือไม่ว่า จากการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ทั้งการบริโภค ใช้พลังงาน และสร้างขยะ คนหนึ่งคนอาจต้องปลูกต้นไม้มากถึง 400 ต้นต่อปีเพื่อชดเชยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวเลขนี้ย้ำเตือนว่า การดูแลโลกไม่ใช่ภารกิจที่ทำเพียงครั้งเดียว แต่ต้องอาศัยการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและพลังจากทุกภาคส่วน
ล่าสุด ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายวีรศักดิ์ พงษ์ธัญญวิชัย หัวหน้าฝ่ายด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยนายอิทธิ์ศักดิ์ ศรีสันติสุข Head of Regional Management บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จึงผนึกกำลังกับกลุ่มจุดกางเต็นท์ ร่วมกิจกรรม “ปลูกประดู่แดง เติมชีวิตให้ผืนป่า” ณ โครงการอุโมงค์ประดู่แดงแคทราย ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งชุมชนครบุรี นำโดย นายปริวาส ชัยเลิศ นายอำเภอครบุรี จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้องค์กรและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อม
โดยครั้งนี้ จัดกิจกรรมปลูกต้นประดู่แดงจำนวน 400 ต้น บริเวณถนนทางหลวงชนบท 4050 ต่อยอดแนวต้นไม้ที่ชุมชนร่วมกันปลูกอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันทอดยาวกว่า 3 กิโลเมตร ควบคู่กับกิจกรรมกางเต็นท์และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชื่อมความร่วมมือระหว่างองค์กรกับคนในพื้นที่ ให้การอนุรักษ์ธรรมชาติเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
กิจกรรมครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของทรู ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยในมิติด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนต้นไม้ แต่คือการสร้างคุณค่าที่เติบโตไปพร้อมกับระบบนิเวศ ซึ่งต้นประดู่แดง เป็นไม้ยืนต้นที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ร่มเงาและความชุ่มชื้น ดักจับฝุ่นละออง รวมถึงมีระบบรากช่วยยึดหน้าดินและลดการชะล้าง พร้อมเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติให้กับนก แมลง และสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ทรู ยังนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาต่อยอดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านแอปพลิเคชัน WeGrow นวัตกรรมที่ทรู ได้พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการปลูกและดูแลต้นไม้ โดยสามารถบันทึกข้อมูลและพิกัดต้นไม้ ติดตามการเจริญเติบโต แบ่งปันข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ใช้ ตลอดจนศึกษาวิธีปลูก การดูแล และคุณประโยชน์ของต้นประดู่แดงและพันธุ์ไม้อื่นๆ ผ่านการสแกน QR Code ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ เชื่อมโยงความรู้ สร้างเครือข่ายคนรักต้นไม้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
ขณะที่ในมิติด้านสังคมและชุมชน ต้นประดู่แดงที่ปลูกในวันนี้ ยังมีเป้าหมายต่อยอดเป็นแนวต้นไม้สู่ “อุโมงค์ประดู่แดง” แลนด์มาร์กและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของท้องถิ่นในอนาคต เชื่อมการอนุรักษ์เข้ากับโอกาสทางเศรษฐกิจ ทั้งการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ รวมถึงการต่อยอดงานและอาชีพให้คนในพื้นที่ พร้อมเชิญชวนคนในชุมชนกว่า 95,000 คน และประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่องค์กรหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้น แต่เป็นพื้นที่ที่ทุกคน ร่วมปลูก ร่วมดูแล และร่วมเติบโต สะท้อนแนวคิดความยั่งยืนของทรูที่ผสานศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัล และพลังชุมชน เพื่อสร้างคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและภูมิใจไปด้วยกัน