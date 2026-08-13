Gemini ผู้ใช้พุ่ง 1 พันล้านต่อเดือน จับตา Google ปรับทัพใหญ่คุม AI

เจมิไน (Gemini) กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่โตเร็วที่สุดในรอบ 30 ปีของกูเกิล (Google) ทำสถิติผู้ใช้รายเดือนพุ่งเกิน 1 พันล้าน สร้างประวัติศาสตร์ใหม่สะท้อนแรงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้กลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานเหมือน Google Search ไปแล้ว
ซุนดาร์ พิชัย (Sundar Pichai) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอัลฟาเบ็ต (Alphabet) บริษัทแม่ของ Google ย้ำในเครือข่ายสังคม X (ทวิตเตอร์เดิม) ว่าปัจจุบันมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันและบริการ Gemini มากกว่า 1 พันล้านคนต่อเดือน โดยเป็นการใช้งานเพื่อจุดประกายไอเดียใหม่ และจัดการสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ และย้ำว่า Gemini เป็นผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดของ Google เท่าที่เคยมีมา
ตัวเลขผู้ใช้เกิน 1 พันล้านรายนี้ถูกประกาศในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจาก Alphabet รายงานตัวเลขผู้ใช้ Gemini อยู่ที่กว่า 950 ล้านรายในงบไตรมาสสอง ปี 2026 โดย Gemini เ ป็นผลิตภัณฑ์ลำดับที่ 14 ที่ถึงหลักพันล้าน เทียบเท่ากับ Search, Gmail, Android, Maps, Chrome, YouTube และอื่น ๆ
สิ่งที่ชัดเจนคือตัวเลขผู้ใช้ Gemini สะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ AI กำลังฝังตัวเข้าไปในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก รวมถึงคนไทยที่มองว่า Gemini สามารถช่วยให้การทำงานหลายอย่างเป็นไปได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยหากย้อนไปเมื่องาน Google I/O เดือนพฤษภาคม 2025 เวลานั้น Gemini ยังมีผู้ใช้ราว 400 ล้านราย
ต่อมาในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน ตัวเลขจึงพุ่งเป็น 650 ล้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2026 อยู่ที่ 750 ล้าน กลางปีที่ Google I/O 2026 พิชัยประกาศสถิติ 900 ล้าน และงบไตรมาสสองปลายเดือนกรกฎาคมอยู่ที่กว่า 950 ล้าน ก่อนจะทะลุพันล้านภายในไม่กี่สัปดาห์
สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ความเร็วในการขยายตัว แต่คือพฤติกรรมของผู้ใช้ โดย Google เปิดเผยข้อมูลว่า 63% ของผู้ใช้ Gemini พูดคุยด้วยเสียงแทนการพิมพ์ โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ยุ่งมักใช้เสียงมากกว่าคนทั่วไปถึง 43% หนึ่งในห้าของการสนทนาผ่าน Gemini Live ใช้กล้องสดหรือแชร์หน้าจอเพื่อแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์
ขณะที่นักเรียน-นักศึกษาอัปโหลดไฟล์ประกอบคำถามถึง 38% ของคำขอที่เกี่ยวข้องกับการเรียน และระบบสร้างภาพได้มากกว่า 150 ล้านภาพต่อวัน
สำหรับคนไทยและผู้ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้ห่างไกล เพราะก่อนหน้านี้ Google เคยรายงานว่าผู้ใช้ Gemini ในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในหนึ่งปี และคนไทยใช้ภาษาไทยในการสั่งงานสูงถึง 87% ของคำสั่งทั้งหมด
ส่วนในประเทศไทยที่สมาร์ทโฟน Android ครองตลาด และนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากพึ่งพาเครื่องมือฟรี Gemini กำลังกลายเป็นทั้งติวเตอร์ส่วนตัว ผู้ช่วยงานบ้าน และเครื่องมือสร้างคอนเทนต์ราคาถูกสำหรับร้านค้าออนไลน์และ SME ที่สำคัญ การที่ Gemini สามารถสั่งงานข้ามแอปได้กว่า 40 แอปบน Android ยิ่งทำให้ Gemini กลายเป็นผู้ช่วยที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่แชทบอทตอบคำถาม
***Google ปรับทัพใหญ่ หลังตัวเลขพุ่ง
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจาก Google ประกาศปรับโครงสร้างผู้นำด้าน AI ครั้งสำคัญเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2026
เดมิส ฮาสซาบิส (Demis Hassabis) ผู้ร่วมก่อตั้ง DeepMind และเคยเป็นซีอีโอ ย้ายไปดำรงตำแหน่งประธาน Google DeepMind และหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ Alphabet เพื่อโฟกัสกับงานวิจัย AGI และการนำ AI ไปใช้ด้านการแพทย์ผ่าน Isomorphic Labs ขณะที่โคราย คาวุคคูโอกลู (Koray Kavukcuoglu) อดีตซีทีโอ รับหน้าที่ดูแลงานประจำวันแทน
พร้อมกันนั้น เจฟฟ์ ดีน (Jeff Dean) นักวิทยาศาสตร์อาวุโสผู้คร่ำหวอดกับ Google มากว่า 27 ปี พร้อมด้วยซานเจย์ เกห์มาวัต (Sanjay Ghemawat) โอริออล วินยาลส์ (Oriol Vinyals) และควอค เล (Quoc Le) ยังลาออกไปตั้งสตาร์ทอัปใหม่ชื่อ Discovery Loop ที่มุ่งวิจัยการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมด้วย AI โดย Google เองก็ลงทุนและเป็นพาร์ทเนอร์ด้านคลาวด์
การปรับทัพครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นทั้งการเตรียมตัวรับยุค AGI และการรับมือกับแรงกดดันจากคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic รวมถึงการสูญเสียบุคลากรระดับสูงไปก่อนหน้านี้
ที่สุดแล้ว แม้ตัวเลข 1 พันล้านของ Gemini จะเป็นการนับผู้ใช้รายเดือนของแอปและเว็บโดยตรง ซึ่งไม่รวม AI Mode ใน Search ที่มีผู้ใช้อีกกว่าพันล้าน แต่ก็ทำให้ Google ไล่จี้ ChatGPT ได้ใกล้ขึ้นมาก โดย OpenAI เคยประกาศตัวเลขพันล้านมาก่อนหน้านี้
สำหรับคนไทย ข่าวนี้ถือเป็นสัญญาณชัดว่า AI กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของชีวิตและการทำงาน เหมือนที่อินเทอร์เน็ตเคยเป็นเมื่อ 20 ปีก่อน.