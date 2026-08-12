Synology เตือนรั้วการศึกษา ข้อมูลยิ่งโตยิ่งเสี่ยงภัยไซเบอร์

Synology ชี้ข้อมูลการศึกษาไทยโตเร็ว เจอ 3 โจทย์ต้นทุนพุ่ง-คุมข้อมูล-ภัยไซเบอร์ หลัง IBM ประเมินเหตุข้อมูลรั่วหนึ่งครั้งเสียหายเฉลี่ยกว่า 130 ล้านบาท
Synology ประเมินสถาบันการศึกษาไทยกำลังเผชิญความท้าทายด้านข้อมูลพร้อมกัน 3 ด้าน ทั้งต้นทุนการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น การควบคุมและรักษาอธิปไตยเหนือข้อมูล รวมถึงภัยไซเบอร์ โดยเฉพาะแรนซัมแวร์ที่อาจกระทบตั้งแต่ระบบทะเบียน การเรียนออนไลน์ ฐานข้อมูลนักศึกษา ไปจนถึงงานวิจัย จึงเสนอให้ยกระดับ Data Governance จากภารกิจของฝ่ายไอทีขึ้นเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร
นายรหัท บุญตันจีน ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซินโนโลจี้ จำกัด (Synology Inc.) กล่าวว่า การลงทุนด้าน Digital Transformation ของสถาบันการศึกษาในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร งานวิจัย วิดีโอ และข้อมูลจากระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โจทย์ของผู้บริหารไม่ได้อยู่เพียงการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บอีกต่อไป แต่ต้องครอบคลุมการควบคุมสิทธิ์ การปกป้องข้อมูล และความสามารถในการกู้คืนระบบเมื่อเกิดเหตุ
"ในช่วงที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาลงทุนด้าน Digital Transformation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารองค์กร แต่เมื่อข้อมูลนักศึกษา บุคลากร งานวิจัย วิดีโอ และข้อมูลจากระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โจทย์ของผู้บริหารจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ แต่คือการบริหารข้อมูลในฐานะสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การควบคุมสิทธิ์ การปกป้องข้อมูล ไปจนถึงความสามารถในการกู้คืนระบบเมื่อเกิดเหตุ" นายรหัท กล่าว
ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ยิ่งทำให้การบริหารข้อมูลเป็นโจทย์สำคัญ โดยข้อมูลจาก IBM ระบุว่า ภาคการศึกษาอยู่ใน 10 อุตสาหกรรมที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์ มีแรนซัมแวร์และแอดแวร์เป็นรูปแบบการโจมตีสำคัญ ขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยจากเหตุข้อมูลรั่วไหลของสถาบันการศึกษาอยู่ที่ 3.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเหตุการณ์ หรือมากกว่า 130 ล้านบาท ความเสียหายจึงอาจลามจากระบบไอทีไปสู่งบประมาณ การดำเนินงาน และความเชื่อมั่นของนักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากร
Synology มองว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้สถาบันการศึกษามีข้อมูลเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณ ความหลากหลาย และความซับซ้อน ตั้งแต่ระบบบริหารนักศึกษา แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ เครื่องมือทำงานร่วมกัน ไปจนถึงกล้องวงจรปิด ทำให้ประเด็นสำคัญเปลี่ยนจากการตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลไว้ที่ใด ไปสู่การบริหารให้ข้อมูลปลอดภัย ควบคุมได้ และสร้างคุณค่าให้กับองค์กร
Data Governance ในมุมดังกล่าวครอบคลุมมากกว่าการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพราะสถาบันการศึกษาต้องรู้ว่าข้อมูลสำคัญอยู่ที่ใด ใครมีสิทธิ์เข้าถึง สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลังได้หรือไม่ และหากระบบเกิดปัญหาจะกู้คืนข้อมูลกลับมาได้รวดเร็วเพียงใด โดยเฉพาะข้อมูลนักศึกษา บุคลากร งานวิจัย และข้อมูลด้านการบริหารที่ถือเป็นองค์ความรู้และทรัพย์สินสำคัญขององค์กร
ความท้าทายด้านแรกคือต้นทุนจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของระบบดิจิทัล ทั้งสื่อการเรียน งานวิจัย เอกสาร และวิดีโอ ทำให้สถาบันที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากต้องพิจารณาทั้งต้นทุนระยะยาว ความสามารถในการขยายระบบ และค่าใช้จ่ายจาก Cloud หรือระบบจัดเก็บข้อมูลควบคู่กัน
ด้านที่สองคือการควบคุมข้อมูลและความพร้อมด้าน PDPA ซึ่งต้องอาศัยระบบกำหนดสิทธิ์เข้าถึง บันทึกประวัติ และตรวจสอบย้อนหลัง เพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมข้อมูลของตนเองและตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ด้านที่สามคือภัยไซเบอร์และความสามารถในการฟื้นตัวขององค์กร หรือ Cyber Resilience โดยต้องมีข้อมูลสำรองที่เชื่อถือได้ และสามารถนำระบบสำคัญกลับมาใช้งานได้รวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ เพื่อลดผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการดำเนินงาน
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน Synology เสนอระบบ On-Premises เป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยให้สถาบันควบคุมการจัดเก็บ การเข้าถึง และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้โดยตรง รวมถึงวางระบบให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เหมาะกับข้อมูลส่วนบุคคล งานวิจัย ระบบงานหลัก และระบบสำรองข้อมูล ขณะเดียวกันยังช่วยวางแผนต้นทุนระยะยาวและลดการพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอก
สำหรับการวาง Data Infrastructure ระยะยาว บริษัทเสนอ 4 หลักคิด ได้แก่ Data Ownership เพื่อให้องค์กรเห็นและควบคุมตำแหน่งรวมถึงสิทธิ์การใช้ข้อมูล Data Governance สำหรับกำหนดกรอบและตรวจสอบการใช้ข้อมูล Cyber Resilience สำหรับป้องกัน สำรองและกู้คืนระบบ และ Sustainable Investment เพื่อประเมินต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน พร้อมออกแบบระบบให้รองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
กรณีใช้งานในประเทศไทยสะท้อนผลลัพธ์ด้านต้นทุนและการบริหารระบบ โดยโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลได้มากกว่า 300,000 บาทต่อปี ขณะที่มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งใช้ระบบจัดเก็บไฟล์และทำงานร่วมกันแบบรวมศูนย์รองรับผู้ใช้งานกว่า 40,000 คน ส่วนสถาบันการศึกษาเอกชนอีกแห่งสามารถบริหารกล้องวงจรปิดต่างยี่ห้อมากกว่า 600 ตัวจากศูนย์กลางเดียว
Synology ประเมินว่า ความสามารถในการบริหารข้อมูลจะกลายเป็นหนึ่งในขีดความสามารถหลักของสถาบันการศึกษาในอนาคต เนื่องจากข้อมูลไม่ได้มีบทบาทเพียงสิ่งที่ต้องจัดเก็บ แต่เป็นสินทรัพย์ที่ต้องบริหาร ปกป้อง และนำไปใช้สนับสนุนการเรียนรู้ งานวิจัย และความต่อเนื่องขององค์กร