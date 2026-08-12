AI-ดาต้าเซ็นเตอร์ส่งแรง ดิจิทัลไทยใกล้พ้นโซนไม่เชื่อมั่น

ดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยฟื้นแตะ 48.4 รับแรงหนุน AI-ดาต้าเซ็นเตอร์ 'ดีป้า' คาดไตรมาสหน้า 51.6 ขณะต้นทุนพลังงาน-ชิปยังกดดัน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัลไตรมาส 2/2569 ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 48.4 จาก 44.5 ในไตรมาสก่อนหน้า รับแรงหนุนจากความต้องการด้าน AI การลงทุนใน Data Center การส่งออกที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ผู้ประกอบการประเมินว่าอีก 3 เดือนข้างหน้าดัชนีมีแนวโน้มขยับขึ้นเป็น 51.6 กลับเข้าสู่ระดับเชื่อมั่น
ผลสำรวจครอบคลุม 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ ซอฟต์แวร์ บริการด้านดิจิทัล ดิจิทัลคอนเทนต์ และโทรคมนาคม โดยองค์ประกอบของดัชนีปรับดีขึ้นทั้งหมด ทั้งผลประกอบการ ปริมาณการผลิต การค้า การบริการและคำสั่งซื้อ โครงการร่วมกับพันธมิตรและคู่ค้า การจ้างงาน การลงทุน รวมถึงต้นทุนประกอบการที่ลดลง
ดร.ศุภกร สิทธิไชย รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า ปัจจัยบวกสำคัญมาจากการลงทุนในกลุ่ม Data Center ที่ขยายตัว ความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ PCB จากตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงเงินบาทที่อ่อนค่าลงในรอบปี ซึ่งเอื้อต่อภาคส่งออก ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมีส่วนช่วยพยุงกำลังซื้อในประเทศ
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังเผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมันและพลังงานในตลาดโลกที่ผันผวน กระทบต้นทุนขนส่งและค่าระวางเรือ รวมถึงต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เมื่อแยกตามอุตสาหกรรมพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นปรับเพิ่มขึ้นครบทั้ง 5 กลุ่ม โดยซอฟต์แวร์อยู่ที่ 51.1 บริการด้านดิจิทัล 50.6 โทรคมนาคม 50.0 ดิจิทัลคอนเทนต์ 46.8 และฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ 42.9
ดร.ศุภกร กล่าวว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยคาดหวังให้ภาครัฐสนับสนุนความต่อเนื่องของมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานและการพัฒนาทักษะบุคลากร พร้อมเร่งผลักดันอุตสาหกรรมเติบโตสูงอย่างเกมและดิจิทัลคอนเทนต์อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสผ่าน E-commerce ตลอดจนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกลาง เพื่อลดต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจเข้าสู่เทรนด์อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Economy) เพื่อสร้างโอกาสใหม่ในเวทีการค้าโลก
สำหรับแนวโน้มในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ผลสำรวจประเมินว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นเป็น 51.6 โดยคาดว่าผลประกอบการ ปริมาณงาน และคำสั่งซื้อจะทยอยเพิ่มขึ้นในไตรมาสถัดไป จากการเร่งเบิกจ่ายเงินของภาครัฐในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ รวมถึงผลจากมาตรการของรัฐที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งดีป้าประเมินว่าจะช่วยดึงความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมกลับเข้าสู่ระดับเชื่อมั่นในระยะใกล้