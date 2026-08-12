AI หนุนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยแตะ 5.7 ล้านล้านบาท โตแรงกว่าจีดีพี

'สดช.' คาด Digital GDP ปี 69 โต 5.6% เร็วกว่าเศรษฐกิจไทย 2.2 เท่า ส่งออกดิจิทัลครึ่งปีแรกโต 45% ไทยติด 1 ใน 4 ผู้ส่งออก AI Hardware โลก
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยปี 2569 ว่า มีมูลค่าประมาณ 5.7 ล้านล้านบาท และคาดว่าจะขยายตัว 5.6% เพิ่มขึ้นจาก 5.0% ในปี 2568 หรือเติบโตราว 2.2 เท่าของเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่าจะขยายตัว 2.5%
แรงส่งสำคัญมาจากวัฏจักรขาขึ้นของอุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาคธุรกิจทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกสินค้าดิจิทัลของไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ขยายตัวถึง 45% รวมถึงการเร่งส่งออกไปยังสหรัฐฯ ในช่วงที่มาตรการภาษียังมีความไม่แน่นอน
สดช. อ้างรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 4 ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ของโลก ร่วมกับไต้หวัน เกาหลี และมาเลเซีย สะท้อนบทบาทของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI ต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
ด้านการลงทุนดิจิทัลในปี 2569 คาดว่าจะขยายตัว 8.9% เพิ่มขึ้นจาก 4.5% ในปี 2568 โดยการลงทุนภาคเอกชนโต 9.2% จาก 5.3% ในปีก่อน ตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ AI และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Data Center และ Cloud Service ขณะที่การลงทุนภาครัฐพลิกกลับมาขยายตัว 3.3% จากที่หดตัว 3.3% ในปี 2568
การบริโภคภาคเอกชนในอุตสาหกรรมดิจิทัลคาดว่าจะขยายตัว 4.2% จาก 3.1% ในปี 2568 และมีแนวโน้มเพิ่มเป็น 5.3% ในปี 2570 ส่วนการบริโภคภาครัฐด้านดิจิทัลพลิกจากหดตัว 3.9% ในปี 2568 มาเติบโต 5.1% ในปีนี้ จากการเบิกจ่ายงบประมาณดิจิทัลของหน่วยงานรัฐที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะโตต่อเป็น 5.8% ในปีหน้า
สำหรับการค้าต่างประเทศ การส่งออกสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมดิจิทัลปี 2569 คาดว่าจะโต 22.2% แม้ชะลอจาก 24.9% ในปี 2568 แต่ยังสูงกว่าการส่งออกสินค้าและบริการโดยรวมของประเทศ ส่วนการนำเข้าสินค้าและบริการดิจิทัลกลับมาโต 24.0% หลังหดตัว 3.2% ในปีก่อน ตามความต้องการอุปกรณ์ ชิ้นส่วน และบริการจากต่างประเทศเพื่อรองรับการลงทุน Data Center และ AI Infrastructure
เมื่อแยกรายอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์มีอัตราการขยายตัวสูงสุดในกลุ่มที่ สดช. เปิดเผยที่ 9.4% ตามด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะ 8.1% ฮาร์ดแวร์ 7.7% ขณะที่บริการดิจิทัลและโทรคมนาคมขยายตัวเท่ากันที่ 3.9% โดยภาคโทรคมนาคมได้รับแรงหนุนจากการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่าย 5G อินเทอร์เน็ตบ้าน ศูนย์ข้อมูล Cloud Service และบริการดิจิทัลสำหรับองค์กร
สดช. ประเมินว่าในปี 2570 เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มเป็น 6.3% ตามทิศทางเศรษฐกิจและการค้าดิจิทัลโลก รวมถึงการลงทุนใน Data Center, Cloud Service, แผงวงจรพิมพ์ (PCB) และเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงยังมาจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ความไม่แน่นอนจากมาตรการกำแพงภาษีมาตรา 301 ของสหรัฐฯ การแข่งขันดึงดูดการลงทุนดิจิทัลในภูมิภาค การแข่งขันจากสินค้าดิจิทัลนำเข้า ตลอดจนภัยธรรมชาติที่อาจกระทบอุปสงค์และอุปทานสินค้าดิจิทัลโลก