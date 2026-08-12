ทรู เปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ เคียงข้าง Nene สู่เวทีโลก

เชื่อมทุกความฝันให้ไปได้ไกลกว่าเดิม ... ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมสนับสนุนศักยภาพของคนไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก ประกาศเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการและเป็นแบรนด์แรกที่เข้ามาเคียงข้าง “เนเน่ รอยัล” หรือ “แพรว–รัตติการ อัมลอย” เยาวชนไทยวัย 16 ปีจากจังหวัดภูเก็ต ตลอดเส้นทางการเดินทางไปแสดงความสามารถบนเวที AMERICA’S GOT TALENT ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เติมเต็มทุกช่วงเวลาสำคัญด้วยประสบการณ์ที่เร็ว แรง จาก True5G ให้ทุกการสื่อสารได้ใกล้กันยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “True to the World” พร้อมชวนคนไทยร่วมติดตามทุกโมเมนต์สำคัญผ่าน TrueVisions NOW และร่วมส่งพลังใจ เสียงเชียร์ข้ามทวีปจากประเทศไทยไปถึงลอสแอนเจลิส เพื่อให้เนเน่ก้าวตามความฝันบนเวทีระดับโลกได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาสำคัญ
การสนับสนุนครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของทรูในการค้นหาและผลักดันศักยภาพของคนไทย ด้วยความเชื่อว่า “โอกาส” ที่มาถึงในเวลาสำคัญ สามารถเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริง ทรูจึงพร้อมเข้ามาเติมพลังให้เนเน่ตั้งแต่ก้าวแรก ทั้งการสนับสนุนสมาร์ทโฟนและมอบแพ็กเกจเสริมโรมมิ่งเน็ต โทรและข้อความ GO Travel EXCLUSIVE Worldwide ราคา 3,499 บาท เพื่อให้ทั้งเนเน่ และครอบครัวสามารถติดต่อสื่อสาร แชร์ประสบการณ์ และเชื่อมต่อทุกกำลังใจจากประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องตลอดการเดินทางในนครลอสแอนเจลิส
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูมีความเชื่อมั่นอย่างเปี่ยมล้นว่า ศักยภาพของคนไทยพร้อมที่จะก้าวไกลบนเวทีระดับโลก หากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่ตรงจุดในห้วงเวลาอันสำคัญยิ่ง เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นแบรนด์แรกในการยืนหยัดเคียงข้าง ‘เนเน่ รอยัล’ บนเส้นทางแห่งความท้าทายครั้งนี้ เพราะสำหรับเราแล้ว การเล็งเห็นถึงศักยภาพและพร้อมเป็นแรงผลักดันในเวลาที่เหมาะสม คือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ให้ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด แนวคิด ‘True to the World’ จึงเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงพลังใจจากประเทศไทยให้เดินทางเคียงคู่ไปกับเนเน่ โดยมีเครือข่าย True5G คอยเชื่อมต่อทุกการสื่อสารและทุกช่วงเวลาสำคัญจากไทยส่งตรงถึงมหานครลอสแอนเจลิส โดยมอบแพ็กเกจเสริมโรมมิ่งเน็ต โทรและข้อความ GO Travel EXCLUSIVE Worldwide ราคา 3,499 บาท ในขณะที่ TrueVisions NOW และ TrueVisions เคเบิ้ล และจานดาวเทียม ทางช่อง True X-ZYTE หมายเลข 340 ให้คนไทยร่วมลุ้นและส่งเสียงเชียร์ไปพร้อมกันในทุกวินาทีสำคัญ เรามุ่งหวังให้ความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ศักยภาพของคนไทยผสานเข้ากับโอกาสที่ใช่ ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ย่อมเกิดขึ้นและนำพาเราไปได้ไกลกว่าที่เคย ซึ่งทรูพร้อมที่จะเป็นพลังสนับสนุน เคียงข้างทุกก้าวสำคัญของคนไทยตลอดไป”
ทรูขอชวนคนไทยร่วมส่งพลังใจและลุ้น “เนเน่ รอยัล” ในทุกก้าวสำคัญ ในทุกก้าวของการเดินทางครั้งสำคัญ พร้อมติดตามเรื่องราวและโมเมนต์จากนครลอสแอนเจลิสที่เชื่อมตรงถึงประเทศไทย พร้อมติดตามครบทุกโมเมนต์บนเวทีระดับโลกในรายการ AMERICA’S GOT TALENT SEASON 21 ทาง TrueVisions NOW และช่อง True X-ZYTE ในรอบ Judges’ Callbacks ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลา 15.00 น. ทางแอปพลิเคชั่นส์ TrueVisions NOW และ TrueVisions เคเบิ้ล และจานดาวเทียม ทางช่อง True X-ZYTE หมายเลข 340