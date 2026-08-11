AIS จัดโครงการ Transformative Infinite SMEs 2569 ปลดล็อกศักยภาพ Tech SME ไทย

AIS เดินหน้าจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Transformative Infinite SMEs อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีไทย โดยนำบริษัทเทคโนโลยีที่มีศักยภาพจำนวน 21 บริษัท เข้าร่วมเสริมความพร้อมด้านธุรกิจอย่างรอบด้าน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยง 3 ด้านสำคัญของ AIS Infinite SMEs ได้แก่ การเชื่อมโยงเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Connect Technology) การเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด (Connect Market) และการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร (Connect Partner)
ภายในโครงการนี้ ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้แนวทางการสร้างและบริหารธุรกิจจากบริษัทเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จ ผ่านกรณีศึกษา ประสบการณ์จริงและบทเรียนจากการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่การวางรูปแบบธุรกิจ (Business Model) การบริหารการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ AI เพื่อให้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค
ในปัจจุบันเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย (Digital GDP) มีมูลค่าถึง 5.6 ล้านล้านบาท สะท้อนถึงโอกาสของธุรกิจเทคโนโลยีไทยในการเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างไรก็ตามการเติบโตของ Tech SME ต้องมีรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่แข็งแรง การบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถขยายตลาดได้ รวมถึงการเข้าถึงลูกค้าและเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้ธุรกิจสามารถสร้างการเติบโตจากเทคโนโลยี สินทรัพย์ทางปัญญา มากกว่าการเติบโตที่ผูกติดกับจำนวนบุคลากรเพียงอย่างเดียว
AIS จึงเดินหน้าโครงการ Transformative Infinite SMEs เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทยพัฒนาจากการรับพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า ไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์และโซลูชันของตนเอง ทั้งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Software Products) ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร (Enterprise Software) และโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ (AI Solutions) ที่สามารถนำไปใช้กับลูกค้าได้ในวงกว้าง ขยายตลาด และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
โดย AIS มองว่าการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ที่เชื่อมโยงทั้งเทคโนโลยี ตลาด องค์ความรู้ เงินทุน และพันธมิตรเข้าด้วยกัน จึงนำแนวคิด “3 Connects” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของ AIS Infinite SMEs ในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
Connect Technology – เชื่อมเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
AIS เปิดโอกาสให้ Tech SME ได้เรียนรู้และสัมผัสการใช้งานเทคโนโลยีในภาคธุรกิจจริง ผ่านการเยี่ยมชม AIS EEC (Evolution Experience Center) เพื่อเห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเทคโนโลยีในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองและโจทย์ทางธุรกิจ เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันให้ตอบโจทย์ตลาด รวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
Connect Market – เชื่อมโซลูชันสู่โอกาสทางธุรกิจจริง
AIS จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อม Tech SME เข้ากับตลาดและเครือข่ายพันธมิตร ผ่าน Hands-on Workshop, Business Matching, Company Visit และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอศักยภาพและโซลูชัน รับฟังโจทย์จากภาคธุรกิจ และแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดลองใช้งาน การสร้างความร่วมมือ ตลอดจนต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจและการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Connect Partner – เชื่อมองค์ความรู้ เงินทุน และพันธมิตร
โครงการดึงพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมเติมความพร้อมให้ผู้ประกอบการอย่างรอบด้าน โดย SiriSoft PCL ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างและบริหารบริษัทเทคโนโลยีจากธุรกิจขนาดเล็กสู่บริษัทมหาชน ขณะที่ ตลาดหลักทรัพย์ mai สนับสนุนองค์ความรู้ด้านตลาดทุนและเส้นทางการเติบโตของธุรกิจ และ PwC Thailand ให้ความรู้ด้านการวางโครงสร้างองค์กรและการบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ NIA เติมองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา และ Beacon Venture Capital ร่วมสนับสนุนการมองหาโอกาสการเติบโตของบริษัทที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ AIS Business และ AIS Academy ยังทำหน้าที่เชื่อมผู้ประกอบการเข้ากับเครือข่ายพันธมิตรและโอกาสทางธุรกิจใน Ecosystem ของ AIS
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการครอบคลุมทั้งกลุ่ม Digital Consulting, IT Software and Digital Solution และ System Integrator โดยมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เช่น บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด (Data Wow) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics, AI และ Data Science Solutions และ ปรึกษาด้าน Data Science ชั้นนำในประเทศไทย, บริษัท แอคเซลล่า จำกัด ผู้พัฒนาโซลูชันด้าน Digital Sales Transformation ที่กำลังต่อยอดการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและการบริหารทีมงาน, บริษัท เอไอ ซอฟซ์ จำกัด พัฒนา AI เพื่อช่วยทำงานเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัจฉริยะโดยอัตโนมัติ ทำให้ให้บริการได้เร็วขึ้น โดยใช้บุคลากรน้อยลง รวมถึงพัฒนาระบบและซอฟแวร์ที่ออกแบบให้เหมาะกับธุรกิจองค์กรโดยเฉพาะ โดยยึดจากกระบวนการทำงานจริงของธุรกิจ และ บริษัท วีซีเอ๊กซ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้สร้างและออกแบบระบบอัจฉริยะให้กับองค์กร ที่ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีแบบเชื่อมต่ออัตโนมัติ ที่ลดความซับซ้อน
เพิ่มความคล่องตัว และยกระดับประสบการณ์ด้วยดิจิทัลให้กับองค์กร
นอกจากนี้ เป้าหมายของโครงการต้องการสร้างเครือข่ายที่เปิดโอกาสให้แต่ละบริษัทนำความเชี่ยวชาญมาผสานกัน เพื่อรองรับโครงการที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนต่อยอดจากการเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และรูปแบบธุรกิจที่สามารถขยายการเติบโตได้ในระยะยาว อีกทั้งมุ่งผลักดันให้ Tech SME ไทยพัฒนาไปสู่ บริษัทเทคโนโลยี (Tech Company) ระดับภูมิภาค ที่สามารถสร้างนวัตกรรมดิจิทัลที่แข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน