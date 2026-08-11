จับตา Apple Watch ไร้หน้าจอ ชน Whoop-Fitbit

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนจากการใช้งานสมาร์ทวอทช์ที่มีหน้าจอ สู่การสวมใส่สายรัดข้อมือสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ทำให้มีโอากาสที่ Apple จะมีการพิจารณาเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาอุปกรณ์ติดตามสุขภาพรุ่นใหม่ เพื่อเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้ให้แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิม
ข้อมูลจาก Mark Gurman แห่ง Bloomberg ระบุว่า แอปเปิลกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple Watch ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี โดยทีมออกแบบได้เริ่มทดลองศึกษารูปลักษณ์ใหม่ๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุปกรณ์ติดตามสุขภาพแบบไม่มีหน้าจอ เพื่อเข้ามารับมือกับการแข่งขันในตลาดอุปกรณ์สวมใส่ยุคใหม่
ทั้งนี้ แม้ว่า Apple Watch จะสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มสมาร์ทวอทช์ทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในระยะหลังกลับพบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ โดยกลุ่มผู้ใช้งานสายออกกำลังกายและผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยเริ่มทยอยเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ติดตามสุขภาพแบบไร้หน้าจอ เช่น Whoop, Fitbit Air ตลอดจนแหวนอัจฉริยะ เนื่องจากตัวอุปกรณ์มีน้ำหนักเบากว่า ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานกว่า และช่วยลดการรบกวนจากแจ้งเตือนระหว่างการใช้ชีวิตประจำวัน
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาดีไซน์ใหม่ของแอปเปิลในครั้งนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่อุปกรณ์ไร้หน้าจอเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการฉีกกรอบการออกแบบเดิมๆ เพื่อเจาะกลุ่มผู้ใช้ให้ครอบคลุมทุกระดับราคาและความต้องการ
นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ว่า ในอนาคตอันใกล้ Apple มีโอกาสพัฒนาโมเดลสินค้าในกลุ่ม Apple Watch รุ่นใหม่ในแบบไร้หน้าจอ เข้าไปตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการอุปกรณ์น้ำหนักเบาสำหรับติดตามค่าสุขภาพและการนอนหลับ โดยไม่ต้องการหน้าจอแสดงผลรบกวนสายตา
รวมถึงการเพิ่มทางเลือกวัสดุพรีเมียมอย่างการนำตัวเรือนเซรามิกกลับมาใช้อีกครั้ง ไปจนถึงการทดสอบหน้าปัดทรงกลม ต่อเนื่องถึงแผนจะพัฒนาโมเดลระดับราคาย่อมเยาที่ต่ำกว่า Apple Watch SE รวมถึงการขยายโมเดลระดับพรีเมียมที่สูงกว่ารุ่น Ultra และ Hermès
สิ่งสำคัญที่สุดที่จะเชื่อมต่อให้ข้อมูลทุกอย่างทำงานร่วมกันคือระบบผู้ช่วยสุขภาพอัจฉริยะ (AI Health Coach) และการยกระดับสั่งการด้วยเสียงผ่าน Siri ในระบบปฏิบัติการ watchOS 27 ที่จะทำให้สินค้าในกลุ่ม Apple Watch ยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง
เทรนด์ “แทร็กเกอร์ไร้จอ” ดันตลาดอุปกรณ์สวมใส่โต
สำหรับการเติบโตของอุปกรณ์กลุ่มอุปกรณ์ติดตามข้อมูลสุขภาพแบบไร้หน้าจอในปี 2026 ถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตาในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ โดยสถิติจากนักวิเคราะห์ระบุว่า ความต้องการอุปกรณ์สวมใส่ไร้หน้าจอพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจน สะท้อนจากการเปิดตัว Google Fitbit Air ในราคาราว 4,990 บาท และ Garmin CIRQA ในราคา 6,990 บาท ที่สร้างกระแสความสนใจอย่างหนักในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่
จุดขายหลักของอุปกรณ์กลุ่มนี้คือการมอบความสบายในการสวมใส่ โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลช่วงนอนหลับและฟื้นฟูร่างกาย ซึ่งการไม่มีหน้าจอช่วยเพิ่มระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ได้นานตั้งแต่ 7 ถึง 14 วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง อีกทั้งยังตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการสวมใส่นาฬิกาข้อมือแบบดั้งเดิม ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลสุขภาพทางกายภาพโดยไม่เกิดความซ้ำซ้อนด้านดีไซน์
ทั้งนี้ ในงานเปิดตัวสินค้าช่วงเดือนกันยายนนี้ คาดว่าแอปเปิล จะยังคงเน้นการอัปเกรดตามรอบปีในรุ่น Apple Watch Series 12 และ Apple Watch Ultra 4 โดยจะปรับปรุงประสิทธิภาพชิปประมวลผล พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ด้านสุขภาพ ก่อนปรับดีไซน์หลักในรอบถัดไป