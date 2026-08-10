ทรู 5G จัดดีล HUAWEI Pura 90s Series 5G+ เป็นเจ้าของได้ง่ายกว่า คุ้มกว่า ในราคา 19,400

ง่ายกว่า คุ้มกว่า ... ทรู 5G เปิดจอง HUAWEI Pura 90s Series 5G+ สมาร์ทโฟนแฟลกชิปรุ่นล่าสุด เอาใจคนรัการถ่ายภาพ โดดเด่นด้วยระบบกล้อง เลนส์เสริมสีจริง 2.0 ผสานกล้องเทเลโฟโต้มาโคร ถ่ายทอดสีสันแม่นยำ สมจริงในทุกระยะ พร้อมฟีเจอร์ AI อัจฉริยะที่ช่วยยกระดับการถ่ายภาพ ทั้ง AI Composition 3.0, AI Best Expression และ AI De-Glare ให้ทุกภาพสวยคมชัดในทุกช่วงเวลา มอบข้อเสนอพิเศษให้เป็นเจ้าของได้คุ้มยิ่งขึ้น ง่ายกว่าที่เคย ด้วยส่วนลดรวมสูงสุด 19,400 บาท พร้อมสิทธิ์เก่าแลกใหม่ ความบันเทิงจาก TrueVisions NOW Ent นาน 1 ปี* และบริการหลังการขาย HUAWEI Care+ ครบจบทั้งก่อนและหลังการซื้อ
• สำหรับลูกค้าซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ รับส่วนลดสูงสุด 19,400 บาท* รวมส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 17,400 บาท* เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนตามที่กำหนด ลูกค้าทรูและดีแทค รายเดือนนำอายุการใช้งานแลกรับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท* หรือ ลูกค้าทรูแบล็คหรือเรดการ์ด ลูกค้าดีแทคบลูเมมเบอร์และโกลด์เมมเบอร์ รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท*
o พิเศษ ลูกค้าซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ เก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7,000 บาท*
• สำหรับลูกค้าซื้อเครื่องเปล่า รับสิทธิ์เก่าแลกใหม่ลดเพิ่มสูงสุด 7,000 บาท* และของสมนาคุณระดับพรีเมียมสุดคุ้ม
• สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากหัวเว่ย สำหรับลูกค้าซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจและเครื่องเปล่า รับสิทธิประโยชน์และบริการหลังการขายแบบครบวงจร HUAWEI Care+ นาน 1 ปี สิทธิ์เปลี่ยนฟิล์มกันรอย 2 ปี อะแดปเตอร์ SuperCharge ภายในกล่อง และการรับประกัน APAC & MEA นาน 1 ปี มอบความคุ้มค่าในทุกด้านทั้งก่อนและหลังการขาย มูลค่าสูงสุด 7,480 บาท**
HUAWEI Pura 90s Series 5G+ โดดเด่นด้วยดีไซน์ Rhythm of Color ที่สะท้อนแรงบันดาลใจจากสีสันแห่งการพักผ่อน รองรับการเชื่อมต่อผ่าน XG Connectivity บนเครือข่ายทรู 5G เร็ว แรง ปลอดภัยทั่วไทย พร้อมแบตเตอรี่ 6,000mAh รองรับ HUAWEI SuperCharge และกระจก Kunlun Glass เพื่อความทนทานในการใช้งาน
สัมผัส HUAWEI Pura 90s Series 5G+ รุ่นใหม่ล่าสุด ทั้ง HUAWEI Pura 90s Pro และ HUAWEI Pura 90s Pro Max พร้อมข้อเสนอสุดคุ้มจากทรู จองก่อนใครได้แล้ววันนี้ ถึง 13 ส.ค. 2569 ที่ทรูและดีแทคช็อป เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ หรือช่องทางออนไลน์ https://store.true.th/promotion/huaweipura90sseries
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด **ของแถมมีจำนวนจำกัด