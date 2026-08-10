ส่องร่างกฎหมายสหรัฐฯ คุม Data Center ป้องกันประชาชนแบกค่าไฟ AI

เปิดกรณีศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่ประเทศไทยต้องอ่านให้ขาด นั่นคือ ร่างกฎหมาย H.R. 9340 (Ratepayer Protection Act) ที่เพิ่งผ่านคณะกรรมาธิการเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2026 ที่ผ่านมา ในฐานะร่างกฎหมายที่อาจจะปกป้องบิลค่าไฟของประชาชน ไม่ให้พุ่งทยานเพราะโรงไฟฟ้าแห่งใหม่และสายส่งแรงสูงที่ต้องสร้างเพื่อป้อนไฟให้ Data Center ขนาดยักษ์ ซึ่งกังวลกันว่าจะถูกบวกเข้าไปในบิลค่าไฟรายเดือนของทุกคนในเมือง
H.R. 9340 อาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์การจัดสรรต้นทุน AI ระหว่างบริษัทบิ๊กเทคกับประชาชน เนื่องจากหากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกประกาศสร้าง Data Center ขนาดใหญ่เกิน 100 เมกะวัตต์ (MW) ในพื้นที่ใดเพื่อประมวลผล AI รุ่นล่าสุด นักการเมืองท้องถิ่นนั้นอาจมีการตัดริบบิ้นฉลองการลงทุนแสนล้านบาท และพาดหัวข่าวเต็มไปด้วยคำว่า "ศูนย์กลางดิจิทัล" และ "การจ้างงาน" แต่สิ่งที่ไม่มีใครบอกประชาชนคือ โรงไฟฟ้าแห่งใหม่และสายส่งแรงสูงที่ต้องสร้างเพื่อป้อนไฟให้ Data Center แห่งนี้ มีโอกาสจะถูกบวกเข้าไปในบิลค่าไฟรายเดือนของทุกคน และหากอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทเกิดตัดสินใจย้ายฐานไปประเทศอื่น ประชาชนก็จะยังต้องผ่อนจ่ายค่าโรงไฟฟ้านั้นไปอีก 20 ปี
ที่ผ่านมา การลงทุน Data Center ถูกมองเป็นยาวิเศษที่จะมาพลิกโฉมเศรษฐกิจ รัฐบาลทั่วโลกต่างแข่งกันให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อดึงดูดนักลงทุน รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของไทย ในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ได้หน้าว่าเป็นผู้นำนวัตกรรม และนักการเมืองได้ผลงาน แต่ในความจริง โครงสร้างพื้นฐานของ AI กำลังสูบพลังงานมหาศาลจนโครงข่ายไฟฟ้าแทบจะรับไม่ไหว มหากาพย์การจัดสรรต้นทุน (Cost Allocation War) ระหว่างบริษัทเทคโนโลยีกับประชาชน จึงเกิดขึ้น โดยประเทศไทยที่กำลังฝันจะเป็น "AI Hub" ควรจะต้องใส่ใจเรื่องนี้ เพื่อไม่ต้องเดินซ้ำรอยความผิดพลาดที่อาจรออยู่
***AI กินไฟแทนข้าว
เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมสหรัฐฯ ถึงต้องออกร่างกฎหมาย H.R. 9340 เราต้องดูตัวเลขการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ในยุค AI ก่อน
ในอดีต Data Center ที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ทั่วไป ใช้ไฟระดับสิบเมกะวัตต์ แต่ในยุคของ Generative AI การเทรนโมเดลและการตอบคำถาม (Inference) ต้องใช้ชิป GPU จำนวนมหาศาลที่สูบไฟอย่างบ้าคลั่ง
รายงานระบุว่าการค้นหาผ่าน Google ทั่วไปใช้ไฟ 0.3 วัตต์-ชั่วโมง (Wh) แต่การใช้ ChatGPT 1 ครั้ง ใช้ไฟประมาณ 2.9 วัตต์-ชั่วโมง (Wh) ตัวเลขที่มากกว่าเกือบ 10 เท่านี้เมื่อคูณด้วยผู้ใช้งานหลายร้อยล้านคนทั่วโลก จึงสะท้อนเป็นความต้องการไฟฟ้าของ Data Center สูง
สำหรับสหรัฐอเมริกา ข้อมูลระบุว่าความต้องการไฟจาก 200 TWh (ราว 4% ของทั้งประเทศ) ในปี 2022 เพิ่มเป็น 260 TWh (ราว 6% ของทั้งประเทศ) ในปี 2026 อัตราเติบโตไม่ต่ำว่า 30%
สำหรับทั่วโลก ตัวเลขพุ่งจาก 460 TWh มาเป็นประมาณ 1,000 TWh ในปี 2026 เทียบเท่าการใช้ไฟของประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศ เติบโตเกิน 117%
ในประเทศไทยพบว่าข้อมูลยังไม่นิ่ง คาดว่าความต้องการไฟจะแตะระดับ 6 TWh ภายในปี 2030 คำนวณจากคำขอ BOI ปัจจุบัน การพุ่งสูงอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนความต้องการไฟที่โครงข่ายไฟฟ้า (Grid) ที่มีอยู่เดิมรองรับไม่ไหว ซึ่งแปลว่าจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ร่วมกับการขยายสถานีไฟฟ้าย่อย และขึงสายส่งใหม่
ในระบบเดิมของสหรัฐฯ ค่าใช้จ่ายในการขยาย Grid เหล่านี้ มักจะถูกเฉลี่ยไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนในระบบ นั่นแปลว่า คุณยายที่เปิดแอร์แค่ตอนนอน อาจกำลังช่วยจ่ายค่าสร้างสายส่งให้บิ๊กเทค เอาไปรันเซิร์ฟเวอร์ AI
*** H.R. 9340 โล่ป้องกัน หรือ เสือกระดาษ?
เมื่อเกิดกระแสต่อต้านบิลค่าไฟที่ดูแพงขึ้น นักการเมืองในวอชิงตัน ดี.ซี. จึงนั่งไม่ติด ในเดือนกรกฎาคม 2026 คณะกรรมาธิการพลังงานและการพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ (House Energy and Commerce Committee) ได้โหวตผ่านร่างกฎหมาย H.R. 9340 หรือ "Ratepayer Protection Act" อย่างเป็นเอกฉันท์ 52-0 เสียง โดยกฎหมายนี้สนับสนุนโดยตัวแทนจากทั้งพรรครีพับลิกัน (Rep. Gabe Evans) และเดโมแครต (Rep. Kathy Castor)
H.R. 9340 เสนอหลักการที่ฟังดูยุติธรรมที่สุดในโลก คือถ้าใครสร้าง Data Center คนนั้นก็ต้องจ่ายค่า Data Center เอง
กลไกหลักของร่างกฎหมายนี้กำหนดว่า ลูกค้ารายใหญ่ (Large-load customers) ที่ต้องการใช้ไฟตั้งแต่ 100 เมกะวัตต์ (MW) ขึ้นไป จะต้องจ่าย "ต้นทุนส่วนเพิ่มทั้งหมด" (Full Incremental Cost) สำหรับการสร้างโรงไฟฟ้า สายส่ง และสถานีย่อยที่ต้องทำเพิ่มเพื่อรองรับโหลดของตน
บริษัทต้องวางเงินประกันล่วงหน้า เพื่อป้องกันกรณีที่ลงทุนสร้างเสร็จแล้ว บริษัทเกิดล้มละลายหรือลดขนาดโครงการ เพื่อให้ประชาชนจะไม่ต้องรับเคราะห์แบกหนี้แทน
แม้จะฟังดูดี แต่ร่างนี้ถูกมองว่ามี 3 ช่องโหว่ เพราะการที่ร่างกฎหมายผ่านด้วยมติ 52-0 ไม่ได้แปลว่านักการเมืองสามัคคีกัน แต่อาจจะหมายถึงการที่กฎหมายนี้ถูกประนีประนอม จนไม่มีใครเสียผลประโยชน์อย่างแท้จริง แม้สมาคม Data Center Coalition จะออกมาบ่นบ้างเพื่อรักษาท่าที
ช่องโหว่แรกที่ทำให้ H.R. 9340 อาจกลายเป็นแค่ภาพลวงตาทางนโยบาย คือเพดาน 100 MW เพราะตัวเลข 100 MW คือเส้นแบ่งที่เปิดทางให้บริษัทยักษ์ใหญ่มีทรัพยากรมากพอที่จะ "ซิกแซก" โดยการออกแบบโครงการให้หยุดอยู่ที่ 99 MW หรือแตกโครงการขนาด 200 MW ออกเป็น 2 ไซต์ (Site) ไซต์ละ 99 MW ตั้งอยู่ห่างกันในระดับที่กฎหมายตามไม่ทัน
การตั้งเกณฑ์ 100 MW ถูกแก้จากร่างเดิมที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมอื่นด้วย ให้เหลือเฉพาะ computational loads จึงเป็นการเปิดช่องให้ผู้เล่นขนาดกลาง หรือการวางแผนแบบศรีธนญชัย หลุดรอดจากการจ่าย Full Incremental Cost ไปได้อย่างง่ายดาย
ช่องโหว่ที่ 2 คือร่างนี้อาจเป็นเพียง "ข้อเสนอแนะ" เพราะเมื่ออ่านให้ดี H.R. 9340 ไม่ได้สั่งให้ทุกรัฐ "ต้อง" บังคับใช้เกณฑ์นี้ แต่เพียงแก้ไขกฎหมายเก่า (PURPA 1978) โดยสั่งให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ เปิดพิจารณามาตรฐานนี้ภายใน 1 ปี และตัดสินใจว่าจะนำไปใช้หรือไม่ ภายใน 2 ปี
หากรัฐไหนอยากได้เงินลงทุน Data Center มาก เช่น Virginia หรือ Texas ก็เพียงแค่จัดประชุมรับฟังความเห็น แล้วปฏิเสธที่จะใช้มาตรฐานนี้ โดยอ้างเหตุผลกระตุ้นเศรษฐกิจ สุดท้าย กฎหมายนี้จึงอาจไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริง
ช่องโหว่ที่ 3 คือใครเป็นคนคำนวณ "ต้นทุนส่วนเพิ่ม"? การคำนวณว่าโรงไฟฟ้าใหม่สร้างมาเพื่อ Data Center 100% หรือเผื่อให้ชาวบ้านในอนาคตด้วย เป็นศิลปะที่ซับซ้อน บริษัท Tech จะจ้างที่ปรึกษาระดับโลกมาทำโมเดลชี้แจงว่า "โรงไฟฟ้านี้ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์นะ" เพื่อขอลดสัดส่วนที่ต้องจ่าย
ในขณะที่หน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่นมักไม่มีความรู้หรือบุคลากรมากพอที่จะไปต่อกรกับตัวเลขของบริษัทระดับหมื่นล้านได้
สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ล่าสุดรัฐบาลไทยในนาม BOI เพิ่งประกาศเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2026 ถึงการรื้อเกณฑ์ Data Center ใหม่ หลังจากมีกระแสสังคมและคำสั่งคณะรัฐมนตรี
ตัวเลขจาก BOI ชี้ว่าในช่วงปี 2025-2026 อนุมัติโครงการ Data Center ไปแล้วถึง 42 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 7.5 แสนล้านบาท มาตรการใหม่ของ BOI และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พยายามแก้ปัญหาในทิศทางเดียวกับ H.R. 9340 คือแยกประเภทผู้ใช้ไฟ โดยจัด Data Center เป็นประเภทใหม่ เพื่อคิดค่าไฟในอัตราที่ "สูงกว่า" กลุ่มอื่น เพื่อสะท้อนต้นทุนการขยายโครงข่าย (อ้างอิงจากการประชุม กพช. 15 ก.ค. 2026)
นอกจากนี้ยังบังคับวาง Bank Guarantee หรือหลักประกันเพื่อคัดกรองนักลงทุนตัวจริง ป้องกันการจองไฟทิ้งไว้แล้วไม่สร้าง ซึ่งจะทำให้ภาครัฐลงทุนสร้างสายส่งเก้อ ขณะเดียวกันก็มีเงื่อนไขพ่วงกับการขอสิทธิประโยชน์ BOI เรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและน้ำ ซึ่งแม้ไม่ได้เน้นย้ำในร่างนี้ แต่ก็มีการบังคับทำแผนจัดการน้ำ (Zoning) + Green Data Center
การเดินหมากของไทยถือว่าเร็วกว่าหลายประเทศ และไทยยังได้เปรียบที่การไฟฟ้าเป็นระบบรวมศูนย์ รัฐสั่งการได้ง่ายกว่าสหรัฐฯ แต่คำถามสำคัญที่สังคมไทยต้องตรวจสอบต่อ คือ Bank Guarantee ต้องสูงแค่ไหน? หากค่าขยายระบบไฟฟ้าคือหมื่นล้านบาท แต่รัฐเรียกเก็บหลักประกันแค่ร้อยล้านบาทเพื่อกระตุ้นการลงทุน ความเสี่ยงก็จะยังตกอยู่กับประเทศอยู่ดี
ในอีกด้าน ฝั่งกลุ่มนักอุตสาหกรรม (เช่น Data Center Coalition) มักมีข้อโต้แย้งว่าการผลักภาระ "ทั้งหมด" ไปให้ Data Center ทั้งผ่าน H.R. 9340 หรือการขึ้นค่าไฟ นั้นเป็นการมองโลกแบบแยกส่วน เพราะ Data Center อาจช่วยให้ค่าไฟ "ถูกลง" ได้เนื่องจาก Data Center ใช้ไฟคงที่ตลอดเวลา 24/7 ทำให้โรงไฟฟ้าเดินเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนต่อหน่วยลง ซึ่งประโยชน์นี้ก็ตกถึงผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นด้วย
ขณะเดียวกันก็มีประโยชน์ทางอ้อม ทั้งเศรษฐกิจระดับหมื่นล้าน ภาษีที่เก็บได้ และการจ้างงานทักษะสูง ซึ่ง BOI ไทยก็บังคับในเกณฑ์ใหม่ ทั้งหมดมีมูลค่าสูงกว่าค่าขยายสายส่งหลายเท่า และการตั้งกำแพงค่าไฟแพง อาจทำให้ไทย (หรือบางรัฐในอเมริกา) สูญเสียการลงทุนนี้ไปให้ประเทศคู่แข่งอย่างมาเลเซียหรือเวียดนามอย่างถาวร
ที่สุดแล้ว ประโยชน์ทางอ้อมมีจริง แต่หนี้ค่าไฟก็เป็นของจริงเช่นกัน ข้อโต้แย้งเรื่องการใช้ไฟคงที่หรือ Base load เคยใช้ได้ผลในยุคก่อน แต่ในยุคที่ความต้องการไฟนั้นสูงและขยายเร็วเกินไป การที่หน่วยงานสาธารณูปโภคต้องไปก่อหนี้ เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซแห่งใหม่เพื่อรองรับ Data Center ภายใน 2 ปี ต้นทุนที่เกิดจากการก่อสร้าง และต้นทุนดอกเบี้ย ย่อมพุ่งแซงหน้าประโยชน์จากการเดินเครื่องเต็มประสิทธิภาพไปไกลแล้ว
ดังนั้น ร่างกฎหมาย H.R. 9340 ที่กำลังรอเข้าสู่การพิจารณาของสภาใหญ่สหรัฐฯ จึงไม่ใช่บทสรุป แต่นี่คือ "ยกที่ 1" ของมหากาพย์ระหว่างทุนเทคโนโลยีและประชาชน ซึ่งการที่สหรัฐฯ พยายามคลอดกฎหมายนี้ ถึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่า ยุคของการปูพรมแดงแจกไฟฟรีให้กับบริษัทเทคฯ ได้จบลงแล้ว และสำหรับประเทศไทย มติคณะรัฐมนตรีและการปรับเกณฑ์ของ BOI และ กพช. ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2026 คือก้าวแรกที่ถูกต้อง แต่จะยังต้องตั้งคำถามต่อไปถึง "สูตรการคำนวณ" อัตราค่าไฟพิเศษ และ "มูลค่า" ของแบงก์การันตี ว่าอยู่ในระดับที่มากพอที่จะคุ้มครองประชาชนได้จริงหรือเปล่า.