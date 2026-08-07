ยอดจอง Galaxy Z ซีรีส์พุ่ง 30% 'Fold 8' นิยมสุด

ซัมซุง เผยยอดสั่งจองสมาร์ทโฟนจอพับ Galaxy Z ซีรีส์ ทั่วโลกเติบโตกว่า 30% ในเกาหลีใต้สร้างสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปี ด้วยยอด 1.44 ล้านเครื่องใน 7 วัน ส่วนในไทย Galaxy Z Fold 8 ได้รับความนิยมมากที่สุด ลูกค้าเจนใหม่นิยมสั่งผ่านออนไลน์
สำหรับการเปิดตัว Samsung Galaxy Z ซีรีส์ ในรอบนี้ ซัมซุงได้นำนวัตกรรมจอพับครอบคลุม 3 รูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นไซซ์ใหม่ Galaxy Z Fold 8 เด่นด้วยน้ำหนักที่เบาที่สุดในตระกูล Fold เพียง 201 กรัม ใช้โครงสร้าง Flex Titanium เพิ่มความแข็งแกร่งและลดรอยพับ ปรับสัดส่วนหน้าจอหลักเป็น 4:3 พร้อมผสานระบบ Gemini Notebook เพื่อยกระดับการทำงาน
Galaxy Z Fold 8 Ultra นำมาตรฐาน Ultra มาสู่สมาร์ทโฟนจอพับเป็นครั้งแรก หน้าจอขนาด 8 นิ้ว มาพร้อมกล้องหลักความละเอียด 200MP และกล้อง Ultra-wide 50MP ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ความจุ 5,000 mAh ในดีไซน์บางเฉียบเพียง 4.1 มม. เมื่อกางออก
ปิดท้ายที่ Galaxy Z Flip 8 ปรับหน้าจอ FlexWindow ให้รองรับการทำงานของ Gemini และฟีเจอร์ Now Brief สรุปข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมอัปเกรดกล้องเป็นความละเอียด 50MP ทำงานร่วมกับ ProVisual Engine
ขณะเดียวกัน ซัมซุงยังได้เปิดตัวอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ 2 รุ่น ได้แก่ Galaxy Watch Ultra2 (ขนาด 47 มม.) ทนทานระดับมาตรฐาน IP69K และ 10 ATM สำหรับสายเอ็กซ์ตรีม และ Galaxy Watch9 (ขนาด 40 มม. และ 44 มม.) ที่เน้นการติดตามสุขภาพเชิงลึก โดยทั้งสองรุ่นขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง Snapdragon Wear Elite Platform
ทั้งนี้ ซัมซุง ยังเปิดแคมเปญสั่งจองล่วงหน้าถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2569 นี้ โดย Galaxy Z Fold8 Ultra ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท (12/256GB) ถึง 93,900 บาท (16/1TB) Galaxy Z Fold8 ราคาเริ่มต้น 61,900 บาท (12/256GB) ถึง 85,900 บาท (16/1TB)
Galaxy Z Flip8 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท (12/256GB) ถึง 50,900 บาท (12/512GB) Galaxy Watch Ultra2 (LTE) ราคา 25,900 บาท และ Galaxy Watch9 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท (40mm Bluetooth) ถึง 15,900 บาท (44mm LTE)