SYNEX กำไร Q2/69 แตะ 224 ล้านบาท แรงหนุน AI-Cloud

ซินเน็ค (SYNEX) เปิดผลประกอบการไตรมาส 2 และงวดครึ่งปีแรกของปี 2569 มีกำไรสุทธิไตรมาส 2 อยู่ที่ 224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.8% ขณะที่รายได้จากการขายและบริการทำได้ 11,810 ล้านบาท ขยับขึ้น 1.3% ครึ่งปีแรกทำกำไรสุทธิรวม 445 ล้านบาท พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น
ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากความต้องการสินค้าเทคโนโลยีในกลุ่มองค์กร โดยเฉพาะกลุ่ม IT Commercial และ Enterprise Solution ที่ขยายตัวสูงถึง 43.1% และ 11.3% ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 20% ของรายได้รวมในไตรมาส 2/2569
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนผ่านระบบปฏิบัติการสู่ Windows 11 การอัปเกรดความต้องการ Commercial PC ตลอดจนกระแสการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI Infrastructure) และระบบคลาวด์ (Cloud) ของทั้งภาครัฐและเอกชน
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Digital Infrastructure Platform เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุค AI
โดยให้ความสำคัญกับการบริหารสัดส่วนผลิตภัณฑ์ ไปยังกลุ่มที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 2 ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3.96% จาก 3.83% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และเข้าใกล้เป้าหมายระดับ 4.0% ที่วางไว้สำหรับปีนี้
ขณะเดียวกัน ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทยังเตรียมเร่งเครื่อง New Growth Engine ผ่านการขยายบริการรูปแบบ As-a-Service เช่น Managed Services, Device-as-a-Service รวมถึงการรุกตลาดพลังงานสะอาดผ่านการสร้าง Solar Ecosystem ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง LONGi ตลอดจนการเสริมพอร์ตโซลูชันองค์กรผ่าน Honeywell และ MAXHUB เพื่อสร้างฐานรายได้ประจำ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
"เป้าหมายของซินเน็คคือการยกระดับคุณภาพกำไร เพิ่มสัดส่วนธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่ม และสร้างฐานรายได้ประจำ โดยปีนี้ตั้งเป้าผลักดันอัตรากำไรขั้นต้นสู่เป้าหมาย 4.0% และเดินหน้าสู่เป้าหมายรายได้ที่ 53,000 ล้านบาท เพื่อก้าวสู่การเป็น No.1 IT Ecosystem"
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 19 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 กันยายน 2569