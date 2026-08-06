CXMT ชิปจีนส้มหล่น HP ASUS Acer เริ่มปรับใช้แก้ขาดแคลน

ภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำทั่วโลกจากความต้องการในดาต้าเซ็นเตอร์ เริ่มส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ที่อาจลากยาวไปถึงปี 2029 ส่งผลให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่ต้องเร่งปรับตัวและบริหารจัดการต้นทุนไม่ให้ราคาสินค้าพุ่งขึ้นจนเกินไป ด้วยการหันไปพึ่งพาผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหม่จากประเทศจีน
จับตา 3 ค่ายใหญ่เริ่มหันใช้ชิป CXMT
ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่ ได้แก่ เอชพี (HP), เอซุส (Asus) และ เอเซอร์ (Acer) ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ และเริ่มนำชิปหน่วยความจำ DRAM จากบริษัท ChangXin Memory Technologies (CXMT) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของจีน เข้ามาติดตั้งในโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆ ในปริมาณจำกัด โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจาก CXMT มีชื่อปรากฏอยู่ในรายการเฝ้าระวังของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในประเด็นความเชื่อมโยงกับกองทัพจีน ขณะเดียวกันผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ต่างพยายามรักษาสมดุลทางธุรกิจเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์กับ 3 ผู้ผลิตหน่วยความจำหลักของโลกอย่าง ไมครอน (Micron), ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (Samsung Electronics) และ เอสเค ไฮนิกซ์ (SK Hynix)
ตัวแทนของเอเซอร์ได้ชี้แจงโดยไม่ได้ปฏิเสธข่าวดังกล่าว เพียงแต่ระบุว่าบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ส่งมอบ แต่มีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตและผู้ส่งมอบทั่วโลก เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามการเปลี่ยนแปลงของราคาชิ้นส่วนอย่างยืดหยุ่น
พร้อมกันนี้ยังทำงานร่วมกับผู้ผลิตหลายรายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่เอชพี เอซุส และ CXMT ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ
สำหรับสถานการณ์ราคาชิ้นส่วน พบว่าราคาแรม (RAM) ในตลาดค้าปลีกและชุดประกอบคอมพิวเตอร์ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 400% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้การประกอบคอมพิวเตอร์มีราคาสูงขึ้นอย่างมาก
ขณะที่แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมระบุว่า ราคาชิป DRAM ของ CXMT ในปัจจุบันไม่ได้มีราคาถูกกว่าผู้ผลิตหลักอย่างซัมซุงอย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ ทำให้การตัดสินใจนำชิปจีนมาใช้ในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเป็นหลัก มากกว่าเรื่องการลดต้นทุนด้านราคา
ทั้งนี้ CXMT ปัจจุบันครองส่วนแบ่งการตลาดรายได้ DRAM ทั่วโลกอยู่ที่ราว 7% เพิ่งประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง 466% พร้อมกันนี้ยังมีรายงานว่าบริษัทกำลังพิจารณาขยายกำลังการผลิตด้วยการสร้างโรงงานแห่งใหม่ในปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเหอเฟย เพื่อปรับเพิ่มกำลังการผลิตรับความต้องการในตลาดโลกที่ยังคงเติบโต