ฟูจิฟิล์ม ตั้ง 'อากิระ ไซโตะ' นั่ง MD ไทย ดันกลยุทธ์ Customer-Centric สู่พันธมิตร DX ครบวงจร

บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง มร.อากิระ ไซโตะ (Mr. Akira Saito) ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ เพื่อรับผิดชอบการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในประเทศไทย พร้อมเร่งยกระดับบทบาทขององค์กรสู่การเป็นพันธมิตรด้านการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล สำหรับองค์กรธุรกิจไทย
สำหรับการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้การนำของ อากิระ ไซโตะ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการดำเนินกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric Business Transformation) โดยให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจความท้าทายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของลูกค้าก่อนนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
อากิระ ไซโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เริ่มต้นจากการเลือกใช้เทคโนโลยีล่าสุด แต่เริ่มจากการทำความเข้าใจว่าลูกค้ากำลังเผชิญความท้าทายใด และบริษัทจะสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจของลูกค้าได้อย่างไร
ทั้งนี้ อากิระ ไซโตะ สะสมประสบการณ์การทำงานร่วมกับ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น คอร์ปอเรชัน มายาวนานเกือบ 30 ปี โดยเริ่มต้นจากสายงานขายที่ทำให้เข้าใจความต้องการทางธุรกิจของหลากหลายอุตสาหกรรม ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลงานด้านกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ และการพัฒนาองค์กร ประสบการณ์ดังกล่าวกลายเป็นรากฐานสำคัญในการบริหารงานที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ปัญหาและแก้โจทย์ระยะยาวร่วมกับลูกค้า
ขณะเดียวกัน แม่ทัพคนใหม่ของฟูจิฟิล์มฯ ยังได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจผ่าน 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ 1. Customer-Centric Business Transformation การเริ่มต้นจากความท้าทายของลูกค้าเพื่อออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ
2.One-Stop DX Partner การเป็นพันธมิตรที่เชื่อมโยงกระบวนการทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร และ 3.Long-Term Partnership การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวเพื่อสนับสนุนลูกค้าตั้งแต่การวางแผน การติดตั้งระบบ ไปจนถึงการปรับปรุงโซลูชันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโซลูชันการให้บริการ บริษัทฯ มุ่งเสนอครอบคลุมตั้งแต่การจัดการเอกสารและข้อมูล ระบบเวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติ (Automation) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) โดยทำหน้าที่เป็นผู้บูรณาการเทคโนโลยีให้สอดรับกับบุคลากรและกระบวนการทำงานเดิมของลูกค้า
“ฟูจิฟิล์มต้องการเป็นพันธมิตรที่เข้าใจโจทย์ของลูกค้า และสามารถคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสานเป็นโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง"
นอกจากนี้ การปรับทัพครั้งนี้ยังเป็นการสานต่อประวัติศาสตร์การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่ยาวนานเกือบ 60 ปี จากผู้ให้บริการเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สำนักงาน สู่การเป็นผู้ให้บริการด้านนวัตกรรมธุรกิจและโซลูชันดิจิทัล ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนภายใต้แผน Sustainable Value Plan 2030 และเป้าประสงค์ "Giving Our World More Smiles" ของกลุ่มฟูจิฟิล์มอย่างต่อเนื่อง