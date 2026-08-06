แกร็บ เผยคนกรุงเทพฯ เรียกรถไปสวนพุ่ง 5 เท่า สั่งเมนูสุขภาพทะลุ 10 ล้านแก้ว

แกร็บ (Grab) เผยข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มหลังเทรนด์ออกกำลังกายแบบ Longevity รวมถึงการแข่งขัน HYROX พบว่าผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครเรียกรถเพื่อเดินทางไปสวนสาธารณะในช่วงเช้ามืดเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า ส่วนยอดสั่งซื้อกลุ่มเครื่องดื่มหวานน้อยและอาหารโปรตีนสูงเติบโตขึ้น
นายพนมกร จิระเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด แกร็บ ประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา การดูแลสุขภาพแบบ Longevity ได้กลายเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์สำคัญที่เข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคมเมืองที่มีรูปการใช้ชีวิตเน้นกิจกรรมเชิงสุขภาพมากขึ้น ทั้งการรวมตัววิ่งในสวนสาธารณะ การออกกำลังกายกลุ่ม ตลอดจนการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มสูตรน้ำตาลน้อยและโปรตีนสูง
แกร็บ ได้ทดลองเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ "Nutrition Tag" เพื่อแสดงข้อมูลโภชนาการแนะนำ เช่น เมนูโปรตีนสูง คาร์โบไฮเดรตต่ำ หรือแคลอรี่ต่ำ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้อย่างตรงจุด พร้อมกับการเข้าไปร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน HYROX Bangkok 2026 เพื่อขยายฐานผู้ใช้บริการไปยังคอมมูนิตี้สายฟิตอย่างจริงจัง
จากข้อมูลเชิงลึกของแกร็บพบว่า พฤติกรรมการเดินทางไป-กลับสวนสาธารณะหลักในกรุงเทพฯ เช่น สวนลุมพินี สวนเบญจกิตติ สวนรถไฟ และศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ขยายตัวขึ้นถึง 5 เท่า โดยเฉพาะในช่วงเช้าเวลา 04.00 – 08.00 น.
ขณะที่ช่วงเย็นหลังเลิกงานตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น. ยอดการเรียกรถไปยังฟิตเนสและยิมเติบโตขึ้น 30% เช่นเดียวกับสวนสาธารณะใน 5 หัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดอย่าง เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ภูเก็ต และนครราชสีมา ที่ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน
พฤติกรรมบริโภคเปลี่ยน "หวานน้อย-โปรตีนสูง" ขึ้นแท่นสินค้าขายดี
ในส่วนของธุรกิจบริการส่งอาหารและสินค้า พฤติกรรมความต้องการหวานน้อย (Sweetness Level 0%-75%) ผ่าน GrabFood มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 50% โดยเมนูเครื่องดื่มไม่ใส่น้ำตาล (หวาน 0%) ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดถึง 40% นำโดยเมนูกาแฟดำและเคลียร์มัตฉะ ซึ่งมียอดสั่งซื้อรวมกันทะลุ 10 ล้านแก้วต่อปี
สำหรับหมวดอาหาร เมนูที่มีส่วนประกอบของ "อกไก่" มียอดสั่งซื้อสูงถึง 3.3 ล้านออเดอร์ต่อปี เติบโตขึ้น 30% ขณะที่พฤติกรรมการค้นหาพบว่าคำว่า "สลัด" "กรีกโยเกิร์ต" และ "อาหารคลีน" มียอดการค้นหารวมกันเกือบ 1 ล้านครั้ง
ขณะเดียวกัน ยอดขายสินค้ากลุ่มโภชนาการการกีฬาบน GrabMart เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มโปรตีนพร้อมดื่มที่มียอดสั่งซื้อมากกว่า 4.5 แสนขวดต่อปี คิดเป็นอัตราการเติบโตกว่า 3.5 เท่า ด้านสินค้าประเภทซูเปอร์ฟู้ดอย่าง ผักเคล มียอดการสั่งซื้อไปประกอบอาหารสูงถึง 80 ตันต่อปี ตามมาด้วย บลูเบอร์รี และแซลมอนส่งผลให้ร้านค้าเฉพาะทางด้านสุขภาพบนแพลตฟอร์ม เช่น ร้านใบเมี่ยง ร้าน Radiance และร้าน Veganerie มียอดขายเติบโตขึ้นกว่า 10 เท่า