วิธีสร้างภาพ AI สไปเดอร์แมน ไวรัลดัง #spiderwoman ทำง่ายใน 5 วินาที

ใครที่เลื่อนฟีดบน Facebook หรือ TikTok อาจจะพบกับเพื่อนฝูง ดารา เน็ตไอดอล น้องแมวน้องหมา หรือแม้แต่หน่วยงาน องค์กรที่พากันโพสต์ภาพสาวสวยหนุ่มหล่อสวมชุด Spiderman และ Spiderwoman ทำง่ายใน 5 วินาทีที่ถ่ายรูปในสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ห้องนอนไปจนถึงท้องถนน
กระแสไวรัลนี้มีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากความตื่นเต้นของแฟนทั่วโลกต่อภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man: Brand New Day ซึ่งเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของ Peter Parker ในจักรวาลภาพยนตร์ Marvel ความนิยมในตัวละครสไปเดอร์แมนที่เข้าถึงง่ายและเป็นขวัญใจมหาชน ผสมผสานกับความก้าวหน้าของ Generative AI ที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงได้เนียนตา ทำให้เกิดเทรนด์การสร้างภาพจักรวาล Spider-Verse ส่วนตัวขึ้นมา
Spider-Man: Brand New Day เป็นหนังที่เข้าฉายทั่วโลกช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2026 ในขณะที่เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 แล้ว แต่กระแสยังแรงมากทั้งด้านรายได้ รีวิว และโซเชียล รายได้ Box Office อัปเดตล่าสุด 5 ส.ค. 2026 ทั่วโลกประมาณ 1,150–1,155 ล้านดอลลาร์ เป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดของปี 2026 แซง Toy Story 5 เป็นหนังที่แตะ 1 พันล้านดอลลาร์เร็วที่สุดเป็นอันดับ 2 ตลอดกาล เพราะใช้เวลาแค่ 6 วัน รองจาก Avengers: Endgame
***5 วินาทีปั้นภาพร่างทอง
จากเทรนด์ที่เหล่าคนดังเริ่มนำภาพถ่ายของตัวเองมาเปลี่ยนให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ สาวร่างทองหลายชาติพร้อมใจโพสต์ภาพในชุดสไปเดอร์แมนจนกลายเป็นมีมดัง เนื่องจากองค์ประกอบภาพดูสมจริง แน่นอนว่าวิธีการที่ทุกคนสามารถทำเพื่อสวมบทเป็น Spiderman ได้นั้นไม่ยากเลย และทำได้ใน 5 วินาที
เครื่องมือที่ทำได้ ไม่เพียงแค่ ChatGPT (DALL-E 3) ซึ่งเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการเจนภาพจากรูปถ่ายต้นฉบับ หรือ Gemini AI เครื่องมือจาก Google ที่เริ่มมีกลุ่มผู้ใช้แบ่งปันวิธีการเจนภาพ Spider-Girl แล้ว แต่ยังมี HiggsField AI / LightX ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะทางที่เน้นการเปลี่ยนชุดในภาพถ่าย (Outfit Swap) โดยยังคงใบหน้าเดิมไว้
ชุดคำสั่งที่ส่งต่อกันหรือ Viral Prompt ในกลุ่มโซเชียลมีเดียของไทย เช่นกลุ่ม "แจก prompt เจนฯ ภาพ" มีการแบ่งปันคำสั่งที่ให้ผลลัพธ์สมจริงที่สุด โดยเน้นรายละเอียดของเนื้อผ้าและแสงเงา เช่น "Create a realistic vertical smartphone photograph... Replace the subject's outfit with a photorealistic Spider-Man-inspired full-body bodysuit. Render the garment as matte stretch fabric with a fine honeycomb texture. Preserve facial features, expression, and identity exactly..."
ขั้นตอนการสร้างภาพเริ่มจาก 1. เตรียมรูป โดยเลือกรูปถ่าย Selfie ที่เห็นใบหน้าชัดเจนและมีแสงสว่างเพียงพอ 2. เลือกเครื่องมือ โดยเข้าใช้งาน ChatGPT, Gemini หรือแอปแต่งรูป AI 3. ใส่คำสั่ง (Prompt) โดยคัดลอก Prompt ยอดนิยมและอัปโหลดรูปต้นฉบับเข้าไป และ 4. ปรับแต่ง อาจระบุสถานที่ที่ต้องการ เช่น "ในห้องนอน", "บนดาดฟ้า", หรือ "ฉลองวันเกิด"
อีกความน่าสนใจของเทรนด์นี้คือการที่ AI สามารถรักษาเอกลักษณ์ของใบหน้าผู้ใช้ไว้ได้เกือบ 100% จนเกิดกรณีที่ระบบ AI ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตรวจจับผิดพลาด ตัวอย่างเช่น โพสต์ของดาราเวียดนามที่ถูกระบุว่าเป็น AI Content ทั้งที่เป็นภาพถ่ายจริง หรือในทางกลับกัน ผู้ใช้ทั่วไปที่ใช้ AI สร้างภาพขึ้นมา แต่ภาพออกมาเนียนจนเพื่อน ๆ ในโซเชียลแยกไม่ออก
นอกจากนี้ เทรนด์นี้ยังถูกนำไปใช้ในวาระพิเศษต่าง ๆ เช่น การสร้างภาพฉลองวันเกิดในชุดสไปเดอร์แมน สะท้อนให้เห็นว่า AI ได้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขและสีสันใหม่ ๆ ให้กับชีวิตประจำวันไปแล้ว โดยไม่ต้องออกไปซื้อชุดคอสเพลย์ราคาแพง หรือจ้างช่างภาพมืออาชีพ เพียงแค่มีความคิดสร้างสรรค์และ Prompt ที่โดนใจ ก็สามารถ "สาดใย" เข้าสู่จักรวาล Spider-Verse ได้ด้วยตัวเองแล้ว.