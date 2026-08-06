ถอดรหัสเบื้องหลังรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ของ ทรู คอร์ปอเรชั่น สู่ความเชื่อมั่นจากตลาดทุน

ทรู คอร์ปอเรชั่นคว้า Top 3 Best IR Professional ทั้งในประเทศไทย และในระดับ Rest of Asia กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จากการโหวตของนักวิเคราะห์การลงทุนในผลสำรวจ Extel 2026 Asia Executive Team พร้อมคว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากเวที IAA Awards 2025 สะท้อนความเป็นเลิศด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และสม่ำเสมอ เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและตลาดทุนอย่างยั่งยืน ความสำเร็จนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เป็นผลลัพธ์จากการทำงานต่อเนื่องกว่า 3 ปีของทีมนักลงทุนสัมพันธ์ ในการอธิบายหนึ่งในกระบวนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจโทรคมนาคมที่ซับซ้อนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการสื่อสารเชิงลึกกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์
สำหรับยุคที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางกว่าที่เคยเป็นมา บทบาทของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) จึงมิได้จำกัดอยู่เพียงการเผยแพร่ข้อมูลและตัวเลขทางการเงินอีกต่อไป หากแต่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลที่มีนัยสำคัญให้ตลาดทุนเข้าใจ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นความสำคัญของข้อมูลดังกล่าวต่อทิศทางในอนาคต ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนว่าฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการตามแผนงานและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สิ่งเหล่านี้คือเบื้องหลังการได้รับการยกย่องของทรู คอร์ปอเรชั่น จากผลสำรวจ Extel 2026 Asia Executive Team (ex-Japan/ANZ) และ IAA Awards 2025 สำหรับ นอรีน คัยอุม หัวหน้าสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ของทรู คอร์ปอเรชั่น รางวัลดังกล่าวคือความสำเร็จที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการอธิบายการควบรวมกิจการด้านโทรคมนาคมที่มีความซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ด้วยความชัดเจน ความสม่ำเสมอ และความตรงไปตรงมา
จากบริบทสู่ผลลัพธ์ตอกย้ำความสำเร็จควบรวมกิจการ
การควบรวมกิจการของทรู คอร์ปอเรชั่น ในปี 2566 ไม่ใช่เรื่องที่สามารถอธิบายได้เพียงผ่านผลประกอบการรายไตรมาส นักลงทุนไม่ได้ติดตามเฉพาะรายได้หรือกำไรเท่านั้น แต่ยังประเมินว่าทั้งสององค์กรสามารถผสานโครงข่าย ระบบงาน และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน พร้อมสร้าง Synergy ได้ตามที่ประกาศไว้หรือไม่ ขณะเดียวกัน ยังพิจารณาถึงศักยภาพของฝ่ายบริหารในการติดตามความคืบหน้าและบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างใกล้ชิดผ่านข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา
ภารกิจดังกล่าวยิ่งท้าทายมากขึ้น เมื่อข้อมูลทางการเงินสามารถเข้าถึงได้จากหลากหลายช่องทาง นักลงทุนไม่ได้พึ่งพาทีม IR เพื่อรับทราบตัวเลขที่เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ ฐานข้อมูล หรือแพลตฟอร์มวิเคราะห์ต่างๆ อีกต่อไป
สิ่งที่นักลงทุนต้องการในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่ "ตัวเลข" แต่คือ "บริบท" ที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้น ทั้งปัจจัยที่ขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง และความเชื่อมั่นต่อผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้ตลาดรับรู้
"หน้าที่ของเราคือการวิเคราะห์ว่าสิ่งใดคือประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และสิ่งใดเป็นเพียงรายละเอียดประกอบที่แม้รับรู้ได้ แต่ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองการลงทุน" นอรีน กล่าว
แทนที่จะนำเสนอรายละเอียดของทุกโครงการภายใต้การควบรวม ทีมงานเลือกสื่อสารเฉพาะประเด็นสำคัญ อธิบายความเชื่อมโยงของแต่ละเรื่อง และกำหนดหมุดหมายที่ตลาดสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายคือสิ่งที่เธอเรียกว่า พิสูจน์ด้วยผลลัพธ์ ไม่ใช่เพียงคำบอกเล่า (Evidence, not Narratives) โดยแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สามารถแปลงเป็นผลการดำเนินงาน และนำไปสู่ผลประกอบการทางการเงินที่จับต้องได้
หลักฐานดังกล่าวค่อยๆ ปรากฏชัดขึ้นเป็นลำดับ ในปี 2569 ภายใต้การนำของ ซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นกุล เซห์กัล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รายงานกำไรสุทธิต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 โดยในไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังภาษี 6.6 พันล้านบาท ขณะที่ EBITDA อยู่ที่ 2.83 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น
แม้ตัวเลขดังกล่าวจะไม่ได้ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านองค์กร แต่ก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทำให้นักลงทุนสามารถประเมินและตรวจสอบกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารได้
การสื่อสารในช่วงแห่งความท้าทาย
ความน่าเชื่อถือไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่ผลประกอบการเติบโตเท่านั้น นอรีนยอมรับว่า บางส่วนของการควบรวมดำเนินไปช้ากว่าแผน ส่งผลให้หลายครั้งบริษัทต้องปรับความคาดหวังของตลาดตามสถานการณ์
แต่ทุกครั้ง แนวทางของเธอมีจุดยืนชัดเจน คือสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาในขณะที่ข้อมูลต้องอัปเดตทันสถานการณ์ไม่ใช่หลังรอจนสถานการณ์ดีขึ้น
"ความโปร่งใสมีความสำคัญที่สุดในวันที่ข่าวไม่เป็นบวก" เธอกล่าว
แนวทางของเธอคือเปิดกว้างต่อการเข้าถึง ชี้แจงสาเหตุอย่างตรงไปตรงมา และให้ข้อมูลประกอบเพียงพอเพื่อให้นักลงทุนสามารถประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง
เพราะการเปลี่ยนผ่านองค์กรไม่เคยเป็นเส้นตรง สิ่งที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ยอมรับได้ยากกว่าความล่าช้า คือความไม่สม่ำเสมอในการสื่อสาร หรือความเงียบ
การสื่อสารยังเป็นกระบวนการสองทาง เมื่อคำถามเดียวกันถูกหยิบยกขึ้นจากนักลงทุนหลายราย เธอมองว่านั่นเป็นสัญญาณว่า อาจไม่ใช่เพราะตลาดเข้าใจผิด แต่เป็นเพราะการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือสมมติฐานที่บริษัทใช้อาจต้องได้รับการทบทวนอีกครั้ง
สำหรับเธอ การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มตลาดทุน ไม่ได้หมายถึงเพียงการอธิบายบริษัทให้ตลาดเข้าใจ แต่ยังหมายถึงการนำคำถามและมุมมองของตลาดทุนกลับมาสู่การตัดสินใจภายในองค์กรด้วย
การสะท้อนความคิดเห็นดังกล่าว (Feedback Loop) นี้เอง ที่ทำให้งาน IR ก้าวข้ามบทบาทด้านการสื่อสาร ไปสู่บทบาทเชิงกลยุทธ์ ในฐานะผู้เชื่อมโยงบริษัทกับตลาดทุนทั้งสองทิศทาง
ความสำเร็จของทั้งทีม ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดทุน
นอรีน ย้ำว่า ความสำเร็จทั้งหมดไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงคนเดียว
เธอเปรียบงานนักลงทุนสัมพันธ์ว่าเป็น "กีฬาประเภททีม" พร้อมให้เครดิตแก่ Group CEO และ CFO ของทรู ที่เปิดกว้างต่อการพบปะนักลงทุน รวมถึงทีมงานด้านการเงิน ธุรกิจ กลยุทธ์ กฎหมาย และสื่อสารองค์กร ที่ร่วมกันจัดเตรียมข้อมูลอย่างถูกต้องและรอบด้าน เพียงพอที่จะตอบทุกคำถามเชิงลึกจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน
หากปราศจากการสนับสนุนดังกล่าว ทีม IR อาจสื่อสารได้อย่างน่าเชื่อถือในช่วงแรก แต่ไม่สามารถรักษาความน่าเชื่อถือไว้ได้ เมื่อถูกตลาดตรวจสอบอย่างละเอียด
การตรวจสอบจากตลาดนี่เอง ที่ทำให้รางวัลครั้งนี้มีความหมาย
ทรู คอร์ปอเรชั่นได้ความเชื่อมั่นโดยคว้า Top 3 Best IR Professional ทั้งในประเทศไทยและระดับ Rest of Asia พร้อมรับการยกย่องเป็น Most Honored Company เวที Extel Asia 2026
ขณะเดียวกัน ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้รับการยกย่องในสาขา CEO, CFO และ Investor Relations จาก IAA Awards for Listed Companies 2025
สำหรับนอรีน รางวัลดังกล่าวไม่ใช่ความสำเร็จส่วนบุคคล แต่เป็นคะแนนความเชื่อมั่นที่ตลาดมีต่อทั้งทีม ว่าบริษัทสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน รับฟังอย่างรอบคอบ เปิดกว้างในการเข้าถึง และรักษาความน่าเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง
เธอมองว่ารางวัลนี้เป็นเพียง "หมุดหมาย" ไม่ใช่ "จุดหมายปลายทาง"
"การรักษาความเชื่อมั่น มีความสำคัญยิ่งกว่าการได้รับความเชื่อมั่น"
ความเชื่อมั่น ไม่สามารถสร้างได้ด้วย AI เพียงอย่างเดียว
ในอดีต งานนักลงทุนสัมพันธ์เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนข้อมูล แต่ Generative AI ได้เปลี่ยนโจทย์ของงานโดยสิ้นเชิง
ปัจจุบัน AI สามารถสรุปรายงานผลประกอบการ เปรียบเทียบตัวชี้วัดทางการเงิน และตรวจจับความผิดปกติของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
โจทย์สำคัญจึงไม่ใช่การค้นหาข้อมูลอีกต่อไป แต่คือการตัดสินว่าข้อมูลใดมีความหมายต่อการตัดสินใจลงทุน
นอรีนไม่ได้มองว่า AI เป็นภัยต่อบทบาทของ IR แต่เป็นการกำหนดบทบาทใหม่
AI สามารถสรุปการประชุมนักวิเคราะห์ วิเคราะห์งบการเงิน และยกระดับการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกให้แก่นักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่สิ่งที่ AI ไม่สามารถทำได้ คือการยืนหยัดอยู่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้น
เธอกล่าวว่า "AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่บริบท วิจารณญาณ และความเชื่อมั่น ยังคงเป็นเรื่องของมนุษย์"
นี่คือหัวใจของงานนักลงทุนสัมพันธ์ในปัจจุบัน
โมเดล AI สามารถบอกได้ว่างบดุลเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจเช่นนั้น หรือใครคือผู้รับผิดชอบ หากสมมติฐานที่ใช้ตัดสินใจไม่เป็นไปตามคาด
ท้ายที่สุด ยังต้องมีบุคคลที่พร้อมตอบคำถาม เมื่อบทสรุปจาก AI ยังอธิบายได้ไม่ครบถ้วน และพร้อมรับผิดชอบเมื่อข้อมูลนั้นยังไม่สมบูรณ์
รางวัลจาก Extel และ IAA ไม่ได้เป็นผู้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับทรู คอร์ปอเรชั่น หากแต่ทำให้สิ่งที่ตลาดทุนได้ประเมินมาตลอด ปรากฏให้เห็นเด่นชัด ผ่านการเปิดเผยข้อมูลทุกครั้ง ทุกคำถามที่ท้าทาย และทุกบทสนทนาที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน