ปิดคดี Anthropic ภารกิจลับทำลายหนังสือล้านเล่มป้อน AI จบที่ค่าปรับ 1.5 พันล้าน

21 กรกฎาคม 2026 คือวันที่แอนทรอปิก (Anthropic) ยอมจ่าย 1.5 พันล้านดอลลาร์ ปิดคดีลิขสิทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์ โดยไม่ได้ช่วยลดความหวั่นใจว่า ถ้าองค์ความรู้ทั้งหมดของมนุษยชาติ ถูกบริษัทเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง กว้านซื้อไปสับละเอียดและเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวจนหมด แล้วอนาคตของการเข้าถึงความรู้สาธารณะ ย่อมจะบิดเบี้ยวไม่เท่าเทียมยิ่งกว่าในปัจจุบัน
หนึ่งในไฮไลท์ของคดีนี้คือการเปิดโปงว่าบริษัทบิ๊กเทคใช้เงินกว้านซื้อหนังสือนับล้านเล่ม นำไปสับสันปกออกเพื่อเพิ่มความเร็วในการสแกนส่งให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เรียนรู้ โดยเครื่องตัดพลังไฮดรอลิก (Hydraulic Cutter) จะสับสันหนังสือออกหมด เพื่อให้กระดาษที่หลุดเป็นแผ่นๆ ถูกป้อนเข้าเครื่องสแกนความเร็วสูงในระดับอุตสาหกรรม ก่อนที่ซากกระดาษทั้งหมดจะถูกส่งขึ้นรถบรรทุกไปโรงงานรีไซเคิล โดยไม่มีหน้าปกหรือรูปเล่มใดๆ หลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2024 ถึง 2025 ภายใต้รหัสปฏิบัติการลับที่ชื่อว่า "Project Panama" เจ้าของโปรเจกต์คือ Anthropic สตาร์ทอัป AI ระดับโลกผู้สร้างแชตบอต Claude ที่ลงทุนจ้างอดีตหัวหน้าทีมจาก Google Books ให้มากว้านซื้อหนังสือจริงทีละหลายหมื่นเล่ม เพียงเพื่อนำมาสับ-สแกน-และทำลายทิ้ง จนถูกบรรยายว่าเป็น Destructive Scanning
นักเขียนและนักอ่านทั่วโลกมองบริษัท AI เป็นนายทุนใจเหี้ยมที่ทำลายมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เพียงเพื่อเอาข้อมูลไปป้อนให้สมองกล โดยผลการพิจารณาคดีในปลายเดือนกรกฎาคม 2026 ที่ศาลยอมให้ Anthropic จ่ายค่าปรับ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.2 หมื่นล้านบาท) นั้นยิ่งสะท้อนให้เห็นช่องโหว่ทางกฎหมายที่ล้ำลึกในประวัติศาสตร์ AI เพราะศาลมองการสูบข้อมูลหรือ Data Ingestion และการเอากิโยตินสับหนังสือจริงล้านเล่มนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ผิดกฎหมายอะไร
***Project Panama ภารกิจกวาดทิ้งหนังสือ
ข้อมูลในวงการ AI เคยถูกมองว่าได้เดินทางมาถึงทางตัน เมื่อโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) สูบข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตไปจนเกือบหมดแล้ว และกำลังเผชิญกับภาวะ "Model Collapse" หรือการที่ AI เริ่มเรียนรู้จากข้อความขยะที่สร้างโดย AI ด้วยกันเอง (AI Slop) จนความฉลาดลดลง และทางรอดเดียวคือการกลับไปหา "ข้อมูลบริสุทธิ์" ที่มนุษย์เขียนขึ้นมาอย่างประณีตก่อนยุค AI นั่นคือ หนังสือสิ่งพิมพ์
Anthropic รู้เรื่องนี้ดี ในช่วงต้นปี 2024 จึงได้ริเริ่ม Project Panama ขึ้น ซึ่งจากเอกสารภายในที่ศาลสั่งเปิดเผย ข้อความที่ทำให้นักประพันธ์ทั่วโลกเจ็บปวดที่สุด ไม่ใช่กระบวนการสแกน แต่เป็นประโยคที่ Anthropic เขียนไว้เองในแผนงานว่า "Project Panama คือความพยายามของเราที่จะสแกนและทำลายหนังสือทั้งหมดในโลก (destructively scan all the books in the world)... เราไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่ (We don't want it to be known that we are working on this)."
ข้อมูลเชิงปฏิบัติการของ Project Panama อ้างอิงจากเอกสารศาล ระบุว่าบริษัทวางเป้าหมายสแกนหนังสือ 500,000 ถึง 2,000,000 เล่มภายในเวลา 6 เดือน ความแม่นยำของการสแกนข้อความ (OCR) สูงกว่า 99.5%
ถามว่าทำไมต้องปกปิด? เพราะ Anthropic รู้ดีว่าโปรเจ็กต์นี้เป็นวิกฤตทางภาพลักษณ์ การเหมาซื้อหนังสือมือสองครั้งละหลายหมื่นเล่ม โดยมีหลักฐานออเดอร์ 3,001 เล่มที่ส่งไปถึงร้านหนังสือเก่าในเนเธอร์แลนด์ เพื่อเอามาเข้าเครื่องตัดกระดาษอุตสาหกรรม เรียกว่าเป็นภาพที่โหดร้ายเกินกว่าที่สังคมคนรักหนังสือจะรับได้
แต่คำถามที่สำคัญกว่าภาพลักษณ์คือวิธีการนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ คำตัดสินของผู้พิพากษา Araceli Martinez-Olguin อาจทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าศาลตัดสินว่ากระบวนการฉีกแยกและสแกนหนังสือของ Project Panama เป็นความผิด แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่
คำพิพากษาสรุปคดีของผู้พิพากษาผู้เชี่ยวชาญด้านคดีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ William Alsup แห่งศาลแขวงซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2025 (คดี Bartz v. Anthropic) ได้แยกการกระทำของ Anthropic ออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน ส่วนที่ 1 คือการซื้อหนังสือจริงมาแยกส่วนและสแกน ซึ่งผู้พิพากษาตัดสินว่า การกระทำนี้ "เป็นธรรม (Fair Use)" และ "ไม่ผิดลิขสิทธิ์"
เหตุผลคือศาลมองว่าเมื่อใครซื้อหนังสือมาอย่างถูกต้อง ก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทางกายภาพนั้น การเอาหนังสือมาตัดสันออก แล้วสแกนเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ แล้วทำลายต้นฉบับกระดาษทิ้ง ถือเป็นการใช้งานแบบเปลี่ยนผ่านรูปแบบ (Transformative use) ตราบใดที่ไฟล์ดิจิทัลนั้นถูกเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทเพื่อสอน AI ก็ไม่ต่างจากที่มนุษย์ได้อ่านหนังสือเพื่อเรียนรู้ และไม่ได้เอาไฟล์ PDF นั้นไปแจกจ่ายหรือขายแข่งกับนักเขียนต้นฉบับ จึงถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนที่ 2 คือการแอบโหลดไฟล์เถื่อน (Pirated Shadow Libraries) นี่ต่างหากที่เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายทางการเงิน นอกเหนือจากการซื้อหนังสือจริงแล้ว เอกสารพบว่า Anthropic มักง่ายด้วยการไปดาวน์โหลดหนังสือดิจิทัลเถื่อนอีกกว่า 7 ล้านเล่ม จากเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น Library Genesis หรือ LibGen, Pirate Library Mirror และคลังข้อมูล Books3 ซึ่งผู้พิพากษาตัดสินว่า การไปสูบไฟล์จากแหล่งที่ "ผิดกฎหมายตั้งแต่ต้น" ไม่สามารถนำมาอ้างสิทธิ์ Fair Use ได้เด็ดขาด
***ค่าปรับน้อยไป?
เมื่อศาลชี้ว่าการโหลดของเถื่อนคือความผิด Anthropic จึงต้องเผชิญกับโทษปรับทางกฎหมาย (Statutory damages) ที่อาจสูงถึง 150,000 ดอลลาร์ต่อผลงาน 1 ชิ้น หากคูณด้วยหนังสือหลายแสนเล่ม มูลค่าความเสียหายอาจพุ่งทะลุหลักแสนล้านดอลลาร์จนบริษัทล้มละลายได้
Anthropic จึงยอมกัดฟันตกลงประนีประนอมยอมความนอกศาล เป็นเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนักเขียนและสำนักพิมพ์จะได้รับเงินชดเชยประมาณ 3,000 ดอลลาร์ (ราว 1 แสนบาท) ต่อหนังสือ 1 เล่ม ครอบคลุมหนังสือประมาณ 482,000 - 500,000 เล่มที่ถูกระบุว่าโหลดเถื่อนมา และศาลเพิ่งอนุมัติข้อตกลงนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2026 ที่ผ่านมา
สิ่งที่ชาวโลกต้องจำให้ขึ้นใจคือ เงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์นี้ ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ สำหรับการเอาหนังสือไปสอน AI แต่คือค่าปรับจากการโหลดของเถื่อน
แน่นอนว่าคำตัดสินนี้ส่งสัญญาณที่อันตรายที่สุดไปยังวงการ AI ทั่วโลกว่า การเอาเนื้อหาในหนังสือไปสอน AI นั้นทำได้ฟรีๆ ไม่ผิดกฎหมาย ขอแค่เพียงยอมลงทุนซื้อหนังสือเล่มนั้นมาอย่างถูกต้อง แล้วฉีกมันทิ้งไปซะ
ตรงนี้เองที่ฝั่งผู้พัฒนา AI แย้งว่า ความตื่นตระหนกของสังคมเป็นเรื่องเกินกว่าเหตุ เพราะหนังสือหลายล้านเล่มที่ Anthropic กว้านซื้อมาผ่านคนกลางอย่าง Zoom Books ที่กำลังเป็นข่าวในยุโรป ส่วนใหญ่เป็นหนังสือวิชาการ หนังสืออ้างอิง หรือคู่มือ เช่น คู่มือวิศวกรรมศาสตร์ปี 1970 ที่หมดความนิยมไปนานแล้ว และกองฝุ่นจับอยู่ในโกดังหนังสือมือสองที่ไม่มีใครอยากได้
ฝ่ายที่เชียร์นักพัฒนา มองว่าการที่บริษัท AI ทุ่มเงินกว้านซื้อหนังสือที่ไร้ค่าในสายตาตลาด นำมาสกัดเอา "องค์ความรู้ (Knowledge)" ออกมา แล้วรีไซเคิลกระดาษทิ้ง แท้จริงแล้วคือการชุบชีวิตข้อมูลที่ตายไปแล้ว ให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสติปัญญาระดับโลก (Global Intelligence) ที่ทุกคนเข้าถึงได้ผ่าน AI
ย่อมดีกว่าการปล่อยให้หนังสือเหล่านั้นเปื่อยยุ่ยไปตามกาลเวลา นอกจากนี้ ยังมีการอ้างหลัก First-sale doctrine ว่าเมื่อจ่ายเงินซื้อมาแล้ว เจ้าของก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเอาหนังสือไปทำอะไรก็ได้ แม้แต่เอาไปเผาทิ้ง
แม้แนวคิดนี้จะฟังดูมีเหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ แต่ในเชิงจริยธรรมของทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว การฉีกหนังสือ 1 เล่มเพื่อสแกนอ่านเองที่บ้านนั้นเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลก็จริง แต่การตั้งโรงงานระดับอุตสาหกรรม ที่ทำลายหนังสือระดับล้านเล่มเพื่อสกัดลอกเอา "ความคิด" ของนักเขียน ไปสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์อย่าง Claude ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ โดยที่นักเขียนเจ้าของความคิดนั้นไม่ได้รับส่วนแบ่งแม้แต่เซนต์เดียว ก็อาจมองได้เหมือนเป็นการ "ปล้น" ที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ร่มเงาของคำว่า Fair Use ได้
ยิ่งไปกว่านั้น การที่บริษัทระดับโลกต้องสร้าง "รหัสลับ (Project Panama)" และเขียนกำชับว่า "ห้ามให้ใครรู้" ย่อมเป็นหลักฐานมัดตัวที่ชัดเจนที่สุดว่า บิ๊กเทครู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งที่ทำลงไป นั้นสวนทางกับความคาดหวังทางศีลธรรมของสังคม
การจ่ายเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ของ Anthropic ในเดือนสิงหาคม 2026 นี้อาจเป็นอีกจุดสตาร์ทของการแข่งขันที่โหดร้ายกว่าเดิม เพราะบรรทัดฐานของคดีนี้ได้ชี้ช่องให้กับบริษัท AI ทั่วโลก (รวมถึง Meta, OpenAI, และ Google) ว่า ตราบใดที่มีเงินทุนหนาพอที่จะกว้านซื้อหนังสือจริง หรือจ้างคนไปดึงข้อมูลจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย ก็สามารถสูบเอาภูมิปัญญาของมนุษย์ทั้งโลกมาเป็นของตัวเองได้ฟรีๆ ภายใต้ข้ออ้างว่า AI กำลัง "เรียนรู้"
สำหรับนักเขียน สำนักพิมพ์ หรือผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ การรอคอยให้ศาลมาปกป้องลิขสิทธิ์จากกระบวนการ Data Ingestion ของ AI อาจเป็นความหวังที่ริบหรี่ เพราะกฎหมายวันนี้ล้าหลังเกินกว่าจะตามทันเครื่องสแกนความเร็วสูงไปแล้ว
ที่สำคัญ อีกคำถามน่ากังวลที่รอชาวโลกอยู่ คือถ้าองค์ความรู้ทั้งหมดของมนุษยชาติ สามารถถูกบริษัทเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง กว้านซื้อไปสับละเอียดและเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวจนหมด แล้วอนาคตของการเข้าถึงความรู้สาธารณะ (Public Knowledge) จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร จะบิดเบี้ยวพิกลพิการขนาดไหน เราคงจะได้เห็นกันในไม่กี่ปีข้างหน้า.