LINE เผยอินไซต์ ยอดแชท LINE OA พุ่ง 1.2 หมื่นล้านครั้ง

LINE ประเทศไทย เผยอินไซต์และทิศทางการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้บริโภค นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง
นายรัฐธีร์ ฉัตรดำรงค์ศักดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ LINE ประเทศไทย ระบุว่า การเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัลเปลี่ยนจากการมีหลายช่องทางขายมาขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการเข้าไปอยู่ในโมเมนต์สำคัญในไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้
ยิ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินธุรกิจผ่านรูปแบบ Chat Commerce ยังคงเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม สะท้อนจากสถิติการใช้งาน LINE Official Account (LINE OA) ในปี 2568 ที่มียอดการสนทนาสูงถึง 12,000 ล้านครั้ง ขณะที่ครึ่งแรกของปี 2569 มียอดการเพิ่มเพื่อนบน LINE OA กว่า 800 ล้านครั้ง ชี้ให้เห็นว่าการแชทได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้บริโภคยุคใหม่
ขณะเดียวกัน LINE ได้วางแผนยกระดับเครื่องมือ MyShop สู่การเป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก ผ่าน 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ 1.การนำระบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์มาใช้กับผู้ขาย (Seller AI Automation) พัฒนาระบบแอดมินเสมือน (Seller Agent) เพื่อลดภาระการทำงานและลดอัตราการสูญเสียโอกาสทางการขาย หลังพบสถิติว่ากว่า 90% ของแชทใหม่ไม่ได้รับการติดตามผลหลังการตอบกลับครั้งแรก
2.ระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Customer Data Agent) ยกระดับฟีเจอร์ข้อมูลลูกค้า (Customer Profile) เพื่อการวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และ 3.การวัดผลตอบแทนจากการสื่อสาร (Return on Broadcast Spend) ระบบวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการบรอดแคสต์ เพื่อช่วยวางแผนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้ LINE มีแผนเปิดให้บริการโซลูชันใหม่ "MyTeam" ภายในต้นปีหน้า เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการแอดมินและรวบรวมข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ
LINE MINI App โต 3 เท่า
สำหรับกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โซลูชัน "LINE MINI Eats" มียอดการเปิดใช้งานจากร้านค้าเติบโตขึ้นถึง 5 เท่าภายในไตรมาสเดียว ทั้งจากแบรนด์ใหญ่อย่าง Karun, CPS Coffee, Bottomless, After Dark และร้านค้าย่อย
ขณะที่ "LINE MINI App" เทคโนโลยี App-in-App ปัจจุบันมีบริการในไทยแล้วมากกว่า 1,000 แอปพลิเคชัน เติบโตขึ้น 3 เท่า นับตั้งแต่เปิดให้เข้าถึงเมื่อเดือนมกราคม 2569 ส่งผลให้ยอดผู้ใช้งานรายวัน (DAU) เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า สะท้อนการปรับตัวของภาคธุรกิจในการเป็นเจ้าของข้อมูลลูกค้
นอกจากนี้ LINE Premium มียอดผู้ใช้กว่า 3 ล้านราย ชูฟีเจอร์ยกเลิกข้อความแบบพรีเมียม ปรับแต่งไอคอน และสำรองข้อมูล ทั้งยังร่วมมือกับ LINE SHOPPING และ LINE MAN ช่วยเพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อสมาชิกได้ 50% และ 30% ตามลำดับ
ส่วนการตลาดผ่านคาแรกเตอร์ (Character Marketing) สติกเกอร์สปอนเซอร์มียอดใช้งานรวมกว่า 979 ล้านครั้ง ขณะที่ LINE Sponsored Emoji ได้รับความนิยมในกลุ่ม Gen Z (อายุ 15-24 ปี) โดยแบรนด์ Butterbear สร้างยอดดาวน์โหลดเกิน 600,000 ครั้งในเดือนเดียว
ด้านธุรกิจ IPX (LINE FRIENDS เดิม) สามารถสร้างยอดขายร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่าง Big C ทะลุเป้า 200%, สินค้า ZO&FRIENDS ร่วมกับ G-DRAGON มียอดจำหน่ายแตะ 80% ในวันแรก และ Dreamiez ร่วมกับ NCT DREAM มียอดจองเต็มใน 50 นาที