“ซิกเว่” ย้ำ China Mobile ยังเป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ทรู เดินหน้าความร่วมมือ AI และ Digital Innovation ต่อเนื่อง

TRUE ยืนยันว่า China Mobile ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ที่มีความมุ่งมั่นในการลงทุนระยะยาวในบริษัท โดยประเด็นการพิจารณาขายหุ้นไม่เกิน 1% ที่มีการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนหน้านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารพอร์ตการลงทุนของ China Mobile ตามแนวนโยบายการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจีน และไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นที่มีต่อ TRUE หรือประเทศไทยแต่อย่างใด
ตลอดระยะเวลาที่ China Mobile เป็นผู้ถือหุ้นของ TRUE ทั้งสองบริษัทยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจโทรคมนาคมและบริการดิจิทัล
หนึ่งในความร่วมมือสำคัญคือการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงข่าย (AI for Network Optimization) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดต้นทุนการดำเนินงาน พร้อมยกระดับคุณภาพเครือข่ายไปพร้อมกัน รวมถึงการประยุกต์ใช้ AI ในกระบวนการปฏิบัติการ (AI in Operations) และงานด้านการขายและการให้บริการลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
นอกจากนี้ TRUE และ China Mobile ยังร่วมกันพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ด้าน AI Services ทั้งในกลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B) และลูกค้าทั่วไป (B2C) เพื่อสร้างบริการดิจิทัลและโซลูชัน AI รูปแบบใหม่ รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต
นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผมได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของ China Mobile แล้ว ซึ่งได้รับการยืนยันว่า China Mobile ไม่มีความตั้งใจที่จะขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน TRUE ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ China Mobile ถือหุ้นใน TRUE บริษัทได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้น (Capital Gains) และปัจจุบันยังได้รับเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ China Mobile ยังเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของ TRUE โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทความตั้งใจที่จะขายหุ้นไม่เกิน 1% เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารพอร์ตการลงทุนของ China Mobile ตามนโยบายของรัฐวิสาหกิจจีนเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับ TRUE Corporation หรือประเทศไทยแต่อย่างใด หากการขายหุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อ TRUE ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน หรือการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด
นายซิกเว่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือระหว่าง TRUE และ China Mobile ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของโครงข่าย การดำเนินงาน และการให้บริการลูกค้า รวมถึงการพัฒนา AI Services สำหรับลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป ซึ่งจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างการเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วว่า China Mobile ได้ยืนยันไม่มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน TRUE โดยการพิจารณาจำหน่ายหุ้นไม่เกิน 1% เป็นเพียงการบริหารพอร์ตการลงทุนตามนโยบายของผู้ถือหุ้น และไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทหรือแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย
TRUE เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ China Mobile ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของโลก จะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ผลักดันนวัตกรรม และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว