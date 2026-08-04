'ไชยชนก' สั่ง ThaiCERT แกะรอยเว็บค้นทะเบียนรถ หลังข้อมูลส่วนบุคคลว่อนโซเชียล

'ไชยชนก' สั่ง ThaiCERT ผนึกกรมการขนส่งทางบก ตรวจปมข้อมูลทะเบียนรถ-ข้อมูลส่วนบุคคลโผล่โซเชียล เร่งพิสูจน์แหล่งข้อมูลด้วย Digital Forensics ก่อนวางมาตรการอุดช่องโหว่ไซเบอร์
เมื่อวันที่ 4 ส.ค.69 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ส่งทีม ThaiCERT ลงพื้นที่ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสอบกรณีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การตรวจสอบครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงข้อกล่าวอ้างว่ามีเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาข้อมูลบุคคลจากหมายเลขทะเบียนรถได้ โดยกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานเจ้าของระบบ จะทำงานร่วมกับ ThaiCERT ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ
ขณะนี้ทั้ง 2 หน่วยงานอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์หลักฐานทางเทคนิค และตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมประเมินขอบเขตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล หรือ Digital Forensics เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
นายไชยชนกสั่งการโดยมีสาระสำคัญว่าให้ สกมช. มอบหมายทีม ThaiCERT ลงพื้นที่ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสอบกรณีเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงตรวจสอบข้อกล่าวอ้างว่ามีเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลจากหมายเลขทะเบียนรถได้ โดยต้องดำเนินการบนพื้นฐานของพยานหลักฐานทางเทคนิคอย่างรอบด้าน
อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบยังอยู่ในขั้นตอนพิสูจน์ข้อเท็จจริง จึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุหรือแหล่งที่มาของข้อมูลได้ในขณะนี้ สกมช. และกรมการขนส่งทางบกจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ครบถ้วนและถูกต้อง
หลังการตรวจสอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดทำข้อเสนอแนะ รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันและยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของระบบให้เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองข้อมูลของประชาชน และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต