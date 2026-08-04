ทรู คอร์ปอเรชั่น แจงกรณึ China Mobile อาจมีแผนขายหุ้นที่ถืออยู่

ทรู คอร์ปอเรชั่น ระบุ หลังจากได้ทำการประสานงานและตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจาก China Mobile ว่า ไม่มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่แต่อย่างใด สำหรับข่าวลือเรื่องการเคลื่อนไหวของหุ้นนั้น ทาง China Mobile อยู่ในระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจำหน่ายหุ้นเพียงบางส่วนในสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนตามปกติ (Portfolio Management) โดยการพิจารณาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในหรือผลการดำเนินงานของทรูแต่อย่างใด
นอกจากนี้ China Mobile ยังได้ย้ำความมั่นใจกับทางทรูว่า ยังคงตั้งใจที่จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป พร้อมทั้งมองว่าทรูเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญยิ่ง และยังคงมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในศักยภาพการเติบโต แนวโน้มทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาในอนาคตของทรู คอร์ปอเรชั่น
ทั้งนี้ ทางบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น คาดการณ์ว่าการปรับพอร์ตด้วยการจำหน่ายหุ้นเพียงสัดส่วนเล็กน้อยของ China Mobile ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ หรือการดำเนินงานรายวันของบริษัทฯ แต่อย่างใด นักลงทุนและผู้ใช้บริการจึงสามารถมั่นใจในเสถียรภาพการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง