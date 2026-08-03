ทรู คอร์ปอเรชั่น จุดพลัง Future Workforce ใน “True Alpha Internship 2026”

ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานยุค AI ผ่านการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง พร้อมบ่มเพาะทักษะด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน...ล่าสุด ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย ซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเวที “True Alpha Internship Program 2026: Final Pitching Day” ณ Center of Excellence (CoE) ทรู ดิจิทัล พาร์ค พร้อมร่วมแบ่งปันมุมมองและให้ข้อคิดแก่นิสิตนักศึกษาทั้ง 5 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้นำเสนอผลงานที่ประยุกต์ใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายทางธุรกิจ หลังผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทดลอง และพัฒนาผลงานร่วมกับผู้บริหาร Mentor ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และทีมธุรกิจอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยทีมที่ชนะเลิศ ได้รับรางวัล Champion ได้แก่ ทีม “ทรู ตุง ตุง ซา-ฮูร์” กับ ผลงาน “Cool Kit – คู่คิด” ชูแนวคิดการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไร
นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา นิสิตนักศึกษาในโครงการ True Alpha Internship Program 2026 ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือแก้โจทย์ธุรกิจจริง ตั้งแต่การทำความเข้าใจปัญหา ออกแบบและพัฒนาโซลูชัน ประยุกต์ใช้ AI กับ Use Case ทางธุรกิจ ไปจนถึงการสร้างต้นแบบที่พร้อมต่อยอด อีกทั้งทำงานกับข้อมูลจริง และเรียนรู้การบริหารโครงการควบคู่กับต้นทุนและกำไรธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจว่านวัตกรรมที่สร้างคุณค่าไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีที่ดีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจและนำไปใช้ได้จริง True Alpha จึงไม่ใช่เพียงโครงการฝึกงาน แต่เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเตรียมคนรุ่นใหม่สู่การเป็น Future Workforce ผ่านการพัฒนาทักษะด้าน AI ความเข้าใจทางธุรกิจ การคิดเชิงวิพากษ์ และความสามารถในการปรับตัวต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเชื่อว่าการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้ากับโจทย์จริงของภาคธุรกิจ จะช่วยเปิดมุมมองต่อโลกการทำงานให้กว้างและลึกยิ่งขึ้น พร้อมหล่อหลอมคนรุ่นใหม่ให้กล้าคิด กล้าลงมือทำ และสร้างคุณค่าแก่องค์กรและสังคมได้ในอนาคต”
นายเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าสายงานวิจัยและนวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ผลงานของทั้ง 5 ทีมสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในสามมิติสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความกล้าในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และความพร้อมในการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์จริง ซึ่งล้วนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ โครงการที่นำเสนอในรอบ Final Pitching Day มีความหลากหลาย ทั้งการแก้ปัญหาสำคัญ การต่อยอดจากทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยู่ ตลอดจนแนวคิดที่พร้อมพัฒนาและขยายผลในอนาคต ดังนั้น Final Pitching Day จึงไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันแนวคิดสู่การใช้งานจริง โดยทรู พร้อมสนับสนุนแต่ละโครงการอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถสร้างคุณค่าได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม่ เชื่อมโยงพลังความคิดสร้างสรรค์เข้ากับการขับเคลื่อนนวัตกรรม และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยบนเวทีโลก”
สำหรับผลการแข่งขัน Final Pitching Day โครงการ True Alpha Internship Program 2026
ทีมชนะเลิศ ได้รับรางวัล Champion ได้แก่
• ทีม “ทรู ตุง ตุง ซา-ฮูร์” (True Tung Tung Sahur) กับผลงาน “Cool Kit – คู่คิด" ผู้ช่วย AI สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็ก ที่รวบรวมข้อมูลจากระบบ POS และ LINE ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อช่วยบริหารจัดการตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การบริหารสต็อก การจัดตารางพนักงาน การติดตามธุรกรรม ไปจนถึงการคาดการณ์ความต้องการใช้วัตถุดิบ ช่วยลดภาระงาน เพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
ทีมผู้ชนะที่ได้รับรางวัล The Winner ได้แก่
• ทีม Overthinkers กับผลงาน “Seamless – Smarter Smart Cart” รถเข็นอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งเฉพาะบุคคล โดยวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้า ทั้งประวัติการซื้อ สินค้าในรถเข็น และโปรโมชันภายในร้าน เพื่อนำเสนอสินค้า นำทาง และข้อเสนอที่เหมาะสมแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกและตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มยอดขายและสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจ
• ทีม I AM I กับผลงาน “AI Household Shopping Assistant” ผู้ช่วย AI ที่ช่วยบริหารจัดการการซื้อของภายในครอบครัว ด้วยการรวบรวมความต้องการของสมาชิกแต่ละคน วิเคราะห์ความชอบ จัดการรายการซื้อสินค้าและงบประมาณ พร้อมแนะนำสินค้าและโปรโมชันที่เหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล ช่วยให้การวางแผนซื้อของมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความยุ่งยาก และตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนในครอบครัว
• ทีม 6packs กับผลงาน “Provenue – AI Restaurant Location and Financial Intelligence” แพลตฟอร์ม AI ที่ช่วยวิเคราะห์ศักยภาพของทำเลและความคุ้มค่าในการลงทุนสำหรับธุรกิจร้านอาหาร โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้านจำนวนลูกค้า คู่แข่ง การเดินทาง ค่าเช่า และแหล่งจัดหาวัตถุดิบในพื้นที่ ควบคู่กับการคาดการณ์รายได้ ผลตอบแทน และระยะเวลาคืนทุน เพื่อช่วยผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกทำเลได้อย่างมั่นใจ ลดความเสี่ยงในการลงทุน และเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จของธุรกิจ
• ทีม Ain’telligence กับผลงาน “AICONIC – Intelligent Shopping Companion” หุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับศูนย์การค้าระดับพรีเมียม พัฒนาในรูปแบบ Semi-humanoid เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งเฉพาะบุคคล ผ่านการแนะนำร้านค้าและสินค้า การนำทางภายในศูนย์การค้า การให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์สมาชิก และบริการอำนวยความสะดวกต่างๆ ช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า พร้อมเพิ่มการค้นพบร้านค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับศูนย์การค้า
ทั้งนี้ True Alpha Internship Program 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ สถาบันการศึกษา เทคโนโลยี และภาคธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนา Future Ready Workforce ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง และปลดล็อคพลังความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม