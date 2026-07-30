เจ้าของช่อง YouTube เสียชีวิต ยังสามารถรับรายได้จากคลิปต่อได้

จากความสงสัยในการดำเนินงานของช่อง YouTube และรายได้ที่เกิดขึ้นหลังจากเจ้าของช่องเสียชีวิต ข้อมูลจากแพลตฟอร์มระบุว่า ญาติหรือทายาทตามกฎหมายมีสิทธิรับรายได้ที่เกิดจากคลิปวิดีโอต่อได้ แต่จะมีกระบวนการจัดการที่ต้องทำเพิ่มเติมในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของเจ้าของช่องได้
ในกรณีที่ช่องมีการผูกบัญชีเข้ากับระบบของ Google AdSense รายได้ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมคลิปวิดีโอจะยังถูกคำนวณและโอนเข้าบัญชีที่กำหนดไว้ตามรอบจ่ายปกติ และเงินส่วนนี้จะถูกนับเป็น "ทรัพย์มรดก" ตามกฎหมาย ซึ่งทายาทหรือผู้จัดการมรดกสามารถดำเนินการถอนหรือจัดการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปได้
อีกขั้นตอนในกรณีที่มีเงินค้างจ่าย และต้องการเปลี่ยนบัญชีในการรับรายได้ ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้จัดการมรดกไม่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารเดิมได้ ทาง Google มีนโยบายด้านความปลอดภัยที่จะไม่มอบรหัสผ่านล็อกอินให้แก่บุคคลอื่นโดยตรง แต่เปิดช่องทางให้ทายาทดำเนินการยื่นเรื่องร้องขอเงินคงเหลือ ผ่านขั้นตอนทางกฎหมาย
โดยต้องเตรียมเอกสารสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต เอกสารแสดงตนของทายาท และคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือหลักฐานทางกฎหมายยืนยันสิทธิในมรดก เพื่อใช้ในการพิจารณา ส่งคำขอเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้ที่เสียชีวิต
ขณะที่อนาคตของตัวช่อง YouTube นั้น จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีไว้ หากไม่มีการตั้งค่า "จัดการบัญชีที่ไม่ใช้งาน" (Inactive Account Manager) ไว้ล่วงหน้า ช่องจะคงสภาพเดิมไว้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้บุคคลอื่นได้
สำหรับผู้สร้างคอนเทนต์ (Creators) ที่มีรายได้เป็นหลักเกณฑ์ ควรวางแผนจัดการทรัพย์สินทางดิจิทัลไว้ล่วงหน้า ด้วยการตั้งค่าผู้จัดการบัญชีที่ไม่ใช้งาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านข้อกฎหมายและอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวในอนาคต