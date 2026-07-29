Apple เพิ่มโปรแกรมเช่าใช้ ในสหรัฐฯ เปิดทางใช้ iPhone เริ่มต้นเดือนละไม่ถึง 700.

ส่งสัญญาณสินค้าแพง Apple เปิดโปรแกรมเช่าใช้ ‘Apple Upgrade’ ในตลาดสหรัฐฯ ด้วยการจับมือกับพันธมิตรทางการเงินอย่าง คลาร์นา (Klarna) ชำระเงินรายเดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล ทั้ง iPhone, Apple Watch, Mac และ iPad โดยมีราคาเริ่มต้น 11.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ผ่านทั้งช่องทาง Apple Store ออนไลน์, แอปพลิเคชัน และหน้าร้านสาขา
ส่วนหนึ่งของการเพิ่มโปรแกรมครั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะเข้ามาช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ในช่วงที่ตลาดไอทีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน โดยโปรแกรม Apple Upgrade จะเข้ามาแทนที่โปรแกรมเดิมอย่าง iPhone Upgrade Program และระบบผ่อนชำระ iPhone Payments ในสหรัฐอเมริกาในทันที
ที่ผ่านมา โปรแกรมเช่าใช้ (Leasing Model) นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของแบรนด์ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ในการทำตลาดลูกค้าองค์กร ทำให้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงเพียงครั้งเดียว แต่เปลี่ยนเป็นการเช่าใช้อุปกรณ์ที่มีโอกาสเสื่อมสภาพตามการใช้งาน และมีโมเดลรุ่นใหม่ที่อัปเกรดอย่างต่อเนื่อง
คาเรน รัสมุสเซน รองประธานฝ่าย Apple Store ออนไลน์ ระบุว่า แอปเปิล ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง และเชื่อว่า Apple Upgrade จะมอบรูปแบบการชำระเงินที่มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้าน
เบื้องต้น ราคาเช่าใช้สินค้าของแอปปเปิลจะมีให้เลือกทั้งระยะสัญญา 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน ขึ้นอยู่กับระดับราคาของแต่ละผลิตภัณฑ์
— iPhone เริ่มต้น 17.99 เหรียญต่อเดือน
— Apple Watch เริ่มต้น 11.99 เหรียญต่อเดือน
— Mac เริ่มต้น 24.99 เหรียญต่อเดือน
— iPad เริ่มต้น 11.99 เหรียญต่อเดือน
ข้อมูลจาก โปรแกรม Apple Upgrade ชี้ให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะสามารถนำอุปกรณ์เดิมมาเทรดอิน (Apple Trade In) เพื่อลดมูลค่าการเช่าใช้ต่อเดือนลงได้ พร้อมรับเงินคืนสด 3% เมื่อชำระค่าเช่าด้วย Apple Card โดยสามารถยื่นขออนุมัติผ่านระบบของ Klarna ได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ทั้งช่องทางหน้าร้านและออนไลน์
เมื่อใช้งานสินค้าครบกำหนดสัญญาเช่าใช้ ผู้บริโภคมีทางเลือก 3 รูปแบบ คือ การอัปเกรดเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่, การชำระเงินก้อนเพื่อซื้อขาดอุปกรณ์ชิ้นนั้น หรือการส่งคืนอุปกรณ์เพื่อจบการเข้าร่วมโปรแกรม ทั้งนี้ โปรแกรม และราคาเหล่านี้เปิดให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ทาง Apple ยังไม่ได้มีแผนจะขยายมาทำตลาดในต่างประเทศ
สำหรับในประเทศไทยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เริ่มมีการนำรูปแบบที่ใกล้เคียงกับการเช่าใช้งานมาให้บริการบ้างแล้ว ร่วมกับการจ่ายค่าบริการรายเดือน เพียงแต่ยังจำกัดอยู่เฉพาะในสมาร์ทโฟนรุ่นแฟลกชิปเท่านั้น ที่เมื่อใช้งานครบสัญญาสามารถเลือกเปลี่ยนเครื่องรุ่นใหม่ หรือจ่ายเงินก้อนเพื่อเป็นเจ้าของได้เช่นเดียวกัน