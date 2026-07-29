"ERP เก่า" กลายเป็นต้นทุนที่มองไม่เห็นของธุรกิจ / จุน ฮาชิโมโตะ

ภาคการผลิตไทยกำลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในภูมิภาค การที่องค์กรอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกทยอยกระจายฐานการผลิตไปยังหลายประเทศเพื่อลดความเสี่ยง ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ขณะที่ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2569 จะเติบโตเพียง 1.7% สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งยกระดับประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงานเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ช่องว่างระหว่างองค์กรที่ปรับตัวได้เร็วกับองค์กรที่ยังใช้แนวทางเดิมกำลังกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าว ประสิทธิภาพการผลิตไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของฝ่ายปฏิบัติการอีกต่อไป แต่กลายเป็นวาระสำคัญในระดับผู้บริหาร หนึ่งในปัจจัยที่หลายองค์กรอาจมองข้ามคือการพึ่งพาระบบ ERP ที่ใช้งานมาอย่างยาวนาน
แม้ว่าระบบเหล่านี้จะยังคงทำงานได้ แต่ข้อจำกัดด้านความยืดหยุ่น การเชื่อมโยงข้อมูล และความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจส่งผลให้การตัดสินใจล่าช้า มองเห็นภาพรวมธุรกิจได้ไม่ครบถ้วน และลดความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในยุคที่ข้อมูลและความเร็วคือปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ องค์กรที่สามารถยกระดับระบบและกระบวนการทำงานได้ก่อน ย่อมมีโอกาสสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากกว่า
***ภัยเงียบที่บั่นทอนศักยภาพธุรกิจ
ระบบ ERP รุ่นเก่าอาจไม่ได้หยุดทำงานอย่างฉับพลัน แต่ความเสี่ยงที่แท้จริงคือการเสื่อมประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและไม่ทันสังเกต ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนขึ้น การประมวลผลและออกรายงานที่ใช้เวลานานขึ้น หรือข้อจำกัดในการรองรับความต้องการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ยิ่งเมื่อผู้พัฒนาประกาศยุติการสนับสนุนระบบ องค์กรจะต้องเผชิญกับแรงกดดันในการย้ายระบบภายในเวลาจำกัด
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การปรับปรุง ERP จึงไม่ใช่เพียงทางเลือกเชิงกลยุทธ์ แต่เป็นมาตรการสำคัญในการลดความเสี่ยงและรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ
วันนี้ ผู้ผลิตจำนวนมากในประเทศไทยยังคงใช้ ERP ที่ติดตั้งมานานกว่าสิบปี ควบคู่กับระบบการผลิต ระบบบาร์โค้ด และเครื่องมือจัดการข้อมูลอื่น ๆ ที่แยกทำงานจากกัน ส่งผลให้ข้อมูลซ้ำซ้อน กระบวนการหลายขั้นตอนต้องอาศัยการทำงานด้วยมือ และการตัดสินใจทางธุรกิจขาดข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว
ต้นทุนแฝงเหล่านี้สะท้อนออกมาในรูปของการปิดงบการเงินที่ล่าช้า การตอบสนองต่อลูกค้าที่ไม่ทันท่วงที และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์จากซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ เมื่อผลกระทบปรากฏชัดในผลประกอบการ องค์กรมักสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันให้กับคู่แข่งที่มีความพร้อมด้านดิจิทัลมากกว่าไปแล้ว
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นทุกวัน ความท้าทายขององค์กรไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการรักษาความสามารถในการแข่งขันและความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
สำหรับผู้ผลิตหลายองค์กร ปัญหาสำคัญไม่ใช่การขาดแคลนเทคโนโลยี แต่เป็นการมีระบบจำนวนมากที่ทำงานแยกส่วนกัน แม้แต่ละระบบจะมีประสิทธิภาพในบทบาทของตนเอง
เมื่อข้อมูลไม่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ ความล่าช้าและความคลาดเคลื่อนก็เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของธุรกิจ ตั้งแต่การบริหารสต็อก การวางแผนการผลิต ไปจนถึงการปิดงบการเงินและการตัดสินใจเชิงบริหาร ส่งผลให้ผู้บริหารต้องอาศัยข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน แทนที่จะใช้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
นี่จึงไม่ใช่เพียงประเด็นด้านไอที แต่เป็นโจทย์เชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขัน เมื่อองค์กรชั้นนำในภูมิภาคลงทุนในแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบบูรณาการ ระบบอัตโนมัติ และการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล องค์กรที่ยังคงพึ่งพาระบบที่แยกส่วนกันย่อมเผชิญความท้าทายมากขึ้นทั้งในด้านต้นทุน ความรวดเร็วในการตอบสนอง และความแม่นยำของการตัดสินใจทางธุรกิจ
ด้วยเหตุนี้ ERP Modernization จึงไม่ใช่เพียงการทดแทนเทคโนโลยีเดิมด้วยระบบใหม่ แต่เป็นการวางรากฐานดิจิทัลที่เชื่อมโยงข้อมูล กระบวนการ และผู้คนเข้าด้วยกัน เพื่อให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
***Cloud ERP: เปลี่ยนต้นทุนเทคโนโลยีให้เป็นความได้เปรียบทางธุรกิจ
การปรับปรุง ERP ในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนระบบ แต่เป็นการปรับแนวคิดการลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมด Cloud ERP แบบ Subscription ช่วยให้องค์กรลดการลงทุนก้อนใหญ่ล่วงหน้า พร้อมลดภาระการดูแลฮาร์ดแวร์ การอัปเดตระบบ และการบริหารความปลอดภัย ซึ่งผู้ให้บริการคลาวด์เป็นผู้รับผิดชอบ ทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอัปเดตได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเผชิญโครงการอัปเกรดขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณและเวลาสูงเหมือนในอดีต
ประโยชน์ทางธุรกิจสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน เช่น บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตชุดสายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ ที่เลือกใช้ Microsoft Dynamics 365 Business Central แบบ Subscription ระยะเวลา 3 ปี สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40% พร้อมลดภาระการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ภายในองค์กร นอกจากนี้ยังสามารถย้ายออกจากระบบเดิมที่ใช้งานมานาน และรวมผู้ใช้งานกว่า 300 คน จากฝ่ายขาย ซัพพลายเชน คลังสินค้า และฝ่ายผลิต ให้ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจจากข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
คุณค่าที่แท้จริงของการปรับปรุง ERP ไม่ได้อยู่ที่การย้ายขึ้นสู่ระบบใหม่ แต่อยู่ที่การยกระดับการดำเนินงานหลังจากนั้น เมื่อระบบเดิมที่แยกส่วน เช่น ERP ระบบการผลิต และระบบบาร์โค้ด ถูกนำมารวมบนแพลตฟอร์มคลาวด์เดียวกัน กระบวนการที่เคยทำงานแบบ Manual สามารถเชื่อมโยงและทำงานอัตโนมัติได้มากขึ้น ข้อมูลถูกรวมศูนย์ ทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมลดความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐานไอทีและเสริมความปลอดภัยของข้อมูล
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดของการปรับปรุง ERP มักไม่ได้มาจากการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ แต่เกิดจากการลดความซับซ้อนของระบบเดิมและการสร้างการทำงานที่เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
องค์กรที่เริ่มลงมือวันนี้ไม่ได้เพียงเปลี่ยนระบบ ERP แต่กำลังสร้างรากฐานสำหรับการเติบโต นวัตกรรม และความสามารถในการแข่งขันในทศวรรษข้างหน้า.