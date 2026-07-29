SECOM ปักธง AgeTech รุก Silver Economy เต็มสูบ

บริษัทรักษาความปลอดภัยไทยซีคอม (SECOM) ปักธงทำตลาด AgeTech หรือเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ลุยรุกเศรษฐกิจผมสีเงินหรือ Silver Economy ชูระบบอัจฉริยะ Smart Security Care ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ
นายเอกรัฐ วิภาณุรัตน์ กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด กล่าวถึงมุมมองต่อตลาด AgeTech ว่าจะเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ในประเทศไทย โดย SECOM ได้พัฒนาโซลูชัน AgeTech ที่ตอบโจทย์ทั้งกลุ่ม Silver Market และครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุจากระยะไกล
“AgeTech จะเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ โดย SECOM ได้นำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยมาผสานกับนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาโซลูชัน ‘SECOM Smart Security Care’ รองรับทั้งกลุ่ม Silver Market และครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุจากระยะไกล”
SECOM มองว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคแห่งสังคมสูงวัยเร็วกว่าที่ใครหลายคนคิด ข้อมูลจากธนาคารโลก (World Bank) ระบุว่า ไทยใช้เวลาเพียง 18 ปี ในการก้าวจาก "สังคมสูงวัย" (Aging Society) สู่ "สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์" (Aged Society) เร็วกว่าญี่ปุ่นที่ใช้เวลากว่า 24 ปี และคาดว่าไทยจะก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด" (Super-Aged Society) ภายในปี 2033
ความท้าทายเชิงโครงสร้างประชากรนี้คือโอกาสทางเศรษฐกิจก้อนใหญ่ที่กำลังก่อตัว เบื้องต้นเชื่อว่า Silver Economy กำลังกลายเป็นสนามธุรกิจใหม่ที่รอผู้เล่นซึ่งเข้าใจความต้องการของผู้สูงวัยอย่างแท้จริง
สำหรับ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด (SECOM) นั้นมองตัวเองเป็นผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยคุณภาพญี่ปุ่น ได้ประกาศโซลูชันเรือธงชื่อ SECOM Smart Security Care ระบบรักษาความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยโดยเฉพาะ
ความน่าเชื่อถือของ SECOM ในสนามนี้มาจากประสบการณ์ในตลาดญี่ปุ่น บ้านเกิดของบริษัทแม่ซึ่งกำลังเผชิญสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดเต็มรูปแบบ ด้วยฐานลูกค้าที่ไว้วางใจระบบรักษาความปลอดภัยที่พักอาศัยกว่า 1.62 ล้านสัญญา ยอดการติดตั้งระบบในครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุวัย 65 ปีขึ้นไป เติบโตขึ้นกว่าเท่าตัวนับตั้งแต่ปี 2017
ในส่วน SECOM Smart Security Care นั้นเป็นระบบที่ผสานเทคโนโลยี IoT และอุปกรณ์อัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันครบวงจร ทั้งเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Sensor) วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน โดยไม่ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีกล่องยาอัจฉริยะ (Medicine Box) แจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ดูแลทันทีที่ผู้สูงอายุลืมรับประทานยา รวมถึงปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Button) เชื่อมตรงถึงศูนย์ควบคุม SECOM ที่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและประสานงานกับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
SECOM ทิ้งท้ายว่าการรุกตลาดครั้งนี้ของ SECOM สอดคล้องกับทิศทางนโยบายภาครัฐ ทั้งแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566–2580) การพัฒนาระบบดูแลระยะยาว (Long-Term Care) และการผลักดัน Smart Healthcare ของประเทศ โดยมุ่งมั่นนำความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระดับสากล มาผสานกับนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากร.