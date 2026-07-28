แชทคุยกับ Claude อาจถูกค้นหาได้ เมื่อแชร์สู่สาธารณะ

พบบทสนทนาระหว่างผู้ใช้งานกับ Claude AI ถูกนำไปแสดงบนผลการค้นหาของ Google Search โดยคาดว่ามีลิงก์แชทที่ถูกเข้าถึงได้สาธารณะหลายร้อยรายการ ส่งผลให้ข้อมูลสำคัญ ทั้งรหัสเข้าถึงระบบ (API Key) เอกสารทางกฎหมาย ไปจนถึงข้อมูลกระเป๋าคริปโตเคอร์เรนซีเสี่ยงถูกเปิดเผย
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้น หลังจากผู้ใช้ในเว็บบอร์ด Reddit ได้ค้นพบว่า บทสนทนาที่ถูกสร้างผ่านฟีเจอร์ ‘แชร์’ ของ Claude AI ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Anthropic ได้ถูกโปรแกรมค้นหาของ Google จัดเข้าหมวดหมู่ดัชนีการค้นหา ส่งผลให้บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาและคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาบทสนทนาดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานทุกคน โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่เคยใช้งานฟีเจอร์สร้างลิงก์สาธารณะเท่านั้น ขณะที่บทสนทนาส่วนตัวทั่วไปยังคงปลอดภัยภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยตามปกติ
สำหรับสาเหตุทางเทคนิค คาดว่าเกิดจากการที่หน้าเว็บ static สำหรับแสดงผลแชทที่ถูกแชร์ ไม่ได้มีการระบุชุดคำสั่งห้ามจัดดัชนี หรือ "noindex" ส่งผลให้เมื่อมีการนำลิงก์ดังกล่าวไปโพสต์ต่อบนโซเชียลมีเดียหรือเว็บบอร์ดสาธารณะ ระบบค้นหาของ Google จึงเข้ามารวบรวมข้อมูลและนำไปแสดงบนหน้าการค้นหาโดยอัตโนมัติ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ข้อมูลที่ปรากฏบนผลการค้นหามีความสุ่มเสี่ยงสูง เนื่องจากมีทั้งซอร์สโค้ดซอฟต์แวร์ของวิศวกร, กลยุทธ์ทางกฎหมายของทนายความ, ไปจนถึงข้อมูลรหัสผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นกับโมเดลคู่แข่งอย่าง ChatGPT มาแล้วก่อนหน้านี้
พร้อมกันนี้ ทางฝั่ง Google และ Anthropic ได้เร่งดำเนินการถอดดัชนีคำค้นหา (De-indexed) ออกจากระบบแล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่า ปัญหานี้ตอกย้ำถึงความท้าทายในการจัดการความปลอดภัยข้อมูล ในยุค AI
ในมุมของภาคองค์กรธุรกิจ สิ่งที่ควรปฏิบัติทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านข้อมูลรั่วไหล ผู้บริหารและทีมไอทีขององค์กรควรสั่งให้พนักงานที่ใช้ Claude ตรวจสอบและยกเลิกลิงก์แชร์ งดเว้นการใส่ข้อมูลสำคัญ และกำหนดนโยบายการใช้งานในองค์กร
ทั้งนี้ แม้ว่าลิงก์แชทดังกล่าวจะถูกถอดออกจากหน้าการค้นหาของ Google แล้ว แต่หากมีผู้ที่เคยบันทึก URL ไว้ก่อนหน้า ก็ยังอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้จนกว่าผู้ใช้งานจะกดปิดการแชร์จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง