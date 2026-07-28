ไบรอัน จอห์นสัน อ้างโคลนตัวเองวัยทารก หวังปลูกอวัยวะย้อนวัย

ไบรอัน จอห์นสัน (Bryan Johnson) มหาเศรษฐีสายเทคผู้มีไลฟ์สไตล์สุดโต่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความพยายามเอาชนะความชรา ล่าสุดออกมาประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าได้ "โคลนตัวเองในรูปแบบทารกแรกเกิด" ขึ้นมาแล้ว ข่าวนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองที่ยังไม่มีทางรักษาให้หายขาด
Johnson ระบุว่าตอนนี้มี "ทารก" เวอร์ชันของตัวเองกำลังเติบโตอยู่ในจานเพาะเลี้ยง ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ตัวเขาเป็น "ผู้ให้เลือดแก่ตัวเอง" ได้ในอนาคต และอาจถึงขั้น "ปลูกอวัยวะสำหรับการปลูกถ่าย" ให้กับตัวเองได้ในวันข้างหน้า
Johnson ยอมรับว่าแนวคิดนี้อาจฟังดูน่ากลัวสำหรับคนบางกลุ่ม เหมือนภาพอนาคตแบบดิสโทเปีย แต่สำหรับ Johnson นี่คือทิศทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของวงการสุขภาพในอนาคต
***ความจริงเบื้องหลังคำว่า "โคลน"
แม้คำประกาศจะฟังดูเหมือนหลุดมาจากนิยายไซไฟ แต่สื่อต่างประเทศรายงานว่าสิ่งที่ Johnson ทำไม่ใช่การโคลนสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตจริงแต่อย่างใด โดยสิ่งที่มีอยู่จริงคือ "สเต็มเซลล์พลูริโพเทนต์" (pluripotent stem cells) ที่พัฒนาขึ้นมาจากเซลล์ของ Johnson เอง
รายงานระบุว่าสเต็มเซลล์ชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแบ่งตัวทดแทนตัวเองได้ และพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดใดก็ได้ในร่างกาย จึงมีคุณค่าอย่างมากในทางการแพทย์สำหรับการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย โดยปกติเซลล์ลักษณะนี้จะมีอยู่แค่ในช่วงตัวอ่อนเท่านั้น แต่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาเทคนิคที่สามารถ "โปรแกรมย้อนกลับ" เซลล์ของผู้ใหญ่ให้กลับไปอยู่ในสถานะคล้ายเซลล์ตัวอ่อนได้ ซึ่งเรียกว่า induced pluripotent stem cells หรือ iPSC นี่คือที่มาของคำว่า "โคลนตัวเองในวัยทารก" ที่ Johnson ใช้สื่อสาร
Johnson เชื่อมั่นว่าการมีสเต็มเซลล์สำรองของตัวเองเก็บไว้ จะช่วยให้สามารถ"สร้างร่างกายใหม่" ซ่อมแซมทุกอย่างตั้งแต่ปอดที่เสียหายไปจนถึงการมองเห็น และมองว่าเทคโนโลยีนี้คือเส้นทางสู่การย้อนวัย
อย่างไรก็ตาม คำกล่าวอ้างนี้ยังเกินจริงไปมาก เพราะการประยุกต์ใช้สเต็มเซลล์หลายอย่างที่ Johnson พูดถึงยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการอ้างว่าจะสามารถ "ปลูกอวัยวะ" ขึ้นมาใหม่ได้ เนื่องจากจนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีเทคนิคที่เชื่อถือได้ในการสร้างอวัยวะจากสเต็มเซลล์ของบุคคลนั้นเอง
แนวทางหนึ่งที่มีความหวังคือการปลูกอวัยวะในร่างของสัตว์อีกชนิด เช่น หมู ก่อนนำมาปลูกถ่ายให้มนุษย์ แต่การทดลองลักษณะนี้ถูกหยุดไว้ตั้งแต่อวัยวะยังอยู่ในระยะตัวอ่อน และยังไม่มีการทดลองปลูกถ่ายจริงเกิดขึ้น ส่วนอีกแนวทางที่ไม่ใช้สเต็มเซลล์ คือการปลูกถ่ายอวัยวะข้ามสายพันธุ์ (xenotransplantation) โดยนำอวัยวะจากหมูที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมมาใช้ ซึ่งเคยทดลองในผู้รับที่สมองตายเท่านั้น และร่างกายก็ค่อย ๆ ปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่ายภายในเวลาไม่กี่วัน
โดยรวมแล้ว คำกล่าวอ้างของ Bryan Johnson เกี่ยวกับการ "โคลนตัวเอง" เพื่อปลูกอวัยวะ ยังเป็นเพียงความหวังส่วนตัวที่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างเพียงพอ แม้เทคโนโลยีสเต็มเซลล์จะมีศักยภาพจริงในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ แต่การก้าวไปถึงขั้นปลูกอวัยวะทดแทนยังเป็นเส้นทางที่อีกยาวไกล.
I just cloned myself...as a newborn
With this clone, I can:
+ become my own blood boy
+ test therapies on the clone
+ grow organs for transplantation
+ develop new treatments
+ inject young cells
This baby-bryan lives in a petri dish for now.
This may be scary to some… pic.twitter.com/Ved8ij9Col— Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 21, 2026