คาด ‘แว่น AI แอปเปิล’ มาปี 2027 เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัว

หลังจาก Apple เปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะอย่าง Vision Pro ออกมาภายในงาน WWDC23 ในช่วงเดือนมิถุนายนปี 2023 ก่อนวางจำหน่ายในช่วงต้นปี 2024 ก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มนี้ออกมาอีกเลย จนล่าสุดรายงานของ Mark Gurman จากบลูมเบิร์กออกมาเปิดเผยว่ามีสิทธิ์ที่จะเปิดตัว AI Smart Glasses ในลักษณะของแว่นตาสวมใส่ปกติภายในงาน WWDC27 หรืองานประชุมนักพัฒนาที่จะจัดขึ้นในปีหน้า
รายงานของ Mark Gurman ระบุว่า Apple มีแผนที่จะเผยโฉมแว่นตาอัจฉริยะ AI (AI Smart Glasses) เป็นครั้งแรกในงานประชุมนักพัฒนาระดับโลกอย่าง WWDC27 ก่อนที่จะเริ่มวางจำหน่ายจริงอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีเดียวกัน
เหตุผลที่เลือกใช้เวที WWDC27 ในการเปิดตัว นับเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนว่า Apple ต้องการทำงานร่วมกับนักพัฒนาตั้งแต่วันแรก โดยคาดว่าจะเปิดให้นักพัฒนาสามารถดึงข้อมูลและเชื่อมโยงคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันภายนอกได้ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับระบบ Siri AI
โมเดลนี้ จะย้อนเดินตามรอยการเปิดตัว Apple Vision Pro เมื่อปี 2023 ที่เปิดเผยทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ล่วงหน้าหลายเดือน เพื่อให้นักพัฒนามีเวลาพัฒนาแอปพลิเคชันรองรับ ก่อนที่ตัวเครื่องจริงจะออกสู่ตลาด
เบื้องหลังการเลื่อนกำหนดการเปิดตัวจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ในปลายปี 2026 มาเป็นปี 2027 เกิดจากความพยายามของ Apple ในการแก้โจทย์ใหญ่อย่างเรื่อง "ความเป็นส่วนตัว" (Privacy) เนื่องจากอุปกรณ์ประเภทแว่นตาติดกล้องในปัจจุบัน อย่าง Meta Ray-Ban เผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์และข้อกังวลอย่างหนักในวงกว้าง เกี่ยวกับการแอบถ่ายหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้คนรอบข้าง
รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารของ Apple ได้หารือและทดสอบทางเลือกหลากหลายรูปแบบในการออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การสร้างเครื่องต้นแบบที่ไม่มีกล้องเลย ไปจนถึงแนวทางที่ติดตั้งระบบกล้องแบบเต็มรูปแบบ แต่ล็อกไม่ให้ผู้ใช้กดถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้
โดยให้ตัวกล้องทำหน้าที่เพียงประมวลผลสภาพแวดล้อมรอบตัว เพื่อส่งข้อมูลเข้าไปยังระบบ AI เช่น การวิเคราะห์วัตถุหรือสถานที่ด้านหน้า ซึ่งเป็นการต่อยอดจากฟีเจอร์ Visual Intelligence ใน iPhone และระบบกล้องของ AirPods ที่มีข่าวว่ากำลังพัฒนาอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น Apple ยังอยู่ระหว่างการทดสอบฟีเจอร์ปกป้องความเป็นส่วนตัวใหม่ๆ ทั้งระดับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ไม่เคยมีในอุปกรณ์ใดในท้องตลาดมาก่อน
เบื้องต้นของแว่นตา AI จาก Apple รุ่นนี้ คาดว่าจะไม่มีหน้าจอแสดงผลในตัวเลนส์ แต่จะชูจุดเด่นด้านดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์และมีความทันสมัย ควบคู่ไปกับฟังก์ชันพื้นฐานที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพ การฟังเพลง การคุยโทรศัพท์ รวมถึงการโต้ตอบกับ Siri AI เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดแว่นตาอัจฉริยะที่ใส่ใจความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และคนรอบข้าง