ข่าวลือ! มีมล้อ AI แยกไม่ออกระหว่างรอยพับคอ "ทรัมป์" กับภาพอนาจาร

ถือเป็นเพียงมุกตลกบนอินเทอร์เน็ต ที่ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน สำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความระบุว่าสถานีโทรทัศน์หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของญี่ปุ่น ได้เซ็นเซอร์และเบลอภาพคอของโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) เนื่องจากแยกไม่ออกระหว่างรอยพับบริเวณคอ กับภาพอนาจาร
จากกระแสไวรัลบนโซเชียลมีเดียอ้างว่า ระบบคัดกรองเนื้อหาผู้ใหญ่ของญี่ปุ่น ได้จำแนกผิวหนังและรอยพับบริเวณคอของทรัมป์ผิดพลาด จึงเซ็นเซอร์ภาพโดยอัตโนมัติ แต่ในความเป็นจริง กลับไม่พบหลักฐานหรือการยืนยันใดๆ จากสถานีโทรทัศน์หรือบริษัทเทคโนโลยีในญี่ปุ่นว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือนี้ คือที่มาข่าวลือที่เริ่มมาจากคลิปและภาพตัดต่อใน TikTok, X (Twitter) และ Instagram ที่มีการใส่รอยเบลอ (Pixelate) บริเวณคอของทรัมป์ จุดประสงค์คือเป็นการสร้างเรื่องล้อเลียนว่า AI แยกแยะผิดพลาด และมองรอยพับของผิวหนัง เป็นภาพอนาจารที่ถูกจำกัดตามมาตรฐานการเซ็นเซอร์ของญี่ปุ่น
แต่ความจริงคือ ภาพและวิดีโอเหล่านั้นผ่านการดัดแปลงดิจิทัล (แต่งภาพ) และไม่มีสำนักข่าวหลักใด รายงานว่าเป็นข้อบกพร่องทางเทคนิคที่เกิดขึ้นจริง
ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีกฎหมายเข้มงวดมากเรื่องการบังคับใส่ภาพเบลอหรือโมเสกเซ็นเซอร์ภาพอนาจาร โดยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวใหญ่เรื่องการใช้ AI มาสู้กันระหว่าง "AI ฝั่งช่วยเซ็นเซอร์" กับ "AI ฝั่งพยายามลบเซ็นเซอร์" จึงอาจทำให้ชาวเน็ตนำประเด็นความเข้มงวดนี้มาแต่งเป็นเรื่องตลกล้อเลียน (Meme) ว่าระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติของญี่ปุ่นตื่นตูมจนเบลอภาพรอยพับที่คอของโดนัลด์ ทรัมป์
สำหรับ ระบบเซ็นเซอร์ภาพ และเทคโนโลยี AI ในประเทศญี่ปุ่น นั้นเคยเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศที่มีการจับกุมจริง หนึ่งในคดีกลุ่มนี้คือการใช้ AI "ลบเซ็นเซอร์" หนังผู้ใหญ่ในช่วงปลายปี 2021 โดยตำรวจญี่ปุ่นได้เข้าจับกุม นายมาซายูกิ นากาโมโตะ ซึ่งเป็นผู้สร้างและจำหน่ายวิดีโอผู้ใหญ่ที่ถูกดัดแปลง โดยได้ใช้ซอฟต์แวร์ AI (Deep Learning) ในการประมวลผลเพื่อ "ถอดรหัสและลบแถบโมเสกเซ็นเซอร์" บนอวัยวะเพศของนักแสดง
ความจริงคือ AI ไม่ได้ลบโมเสกแล้วดึงภาพจริงกลับมาได้ 100% เพราะภาพดั้งเดิมถูกทำลายไปแล้ว แต่ AI ถูกฝึกฝน (Train) ด้วยภาพอนาจารนับแสนรูป จนสามารถ "วาดภาพจำลองอวัยวะเพศเสมือนจริง" ทับลงไปบนรอยโมเสกได้อย่างแนบเนียนจนดูเหมือนไม่ได้เซ็นเซอร์
ชายคนนี้ทำรายได้ไปกว่า 11 ล้านเยน และถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงฐานเผยแพร่ภาพลามกอนาจารและละเมิดลิขสิทธิ์ ถือเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่ใช้ AI ในลักษณะนี้.