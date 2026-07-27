ทรู คอร์ปอเรชั่น เพิ่มสัญญาณ 5G รองรับมหกรรมแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ฉลอง 125 ปี

ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมความพร้อมเพิ่มความแรงโครงข่าย 5G และ 4G รองรับงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในโอกาสครบรอบ 125 ปี ของประเพณีอันทรงคุณค่าของไทย โดยมีไฮไลต์ขบวนแห่เทียนระหว่างวันที่ 28–30 กรกฎาคม 2569 ณ บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการใช้งานดิจิทัลทุกรูปแบบ รวมถึงเชื่อมต่อโซเชียลหรือแอปพลิเคชันต่างๆ แชร์ภาพประทับใจ อัปโหลดภาพ หรือคลิปแบบเรียลไทม์ในพื้นที่จัดงานและจุดสำคัญทั่วเมืองอุบลฯ เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมเชื่อมต่อทุกช่วงเวลาแห่งความประทับใจตลอดเทศกาล
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของประเทศไทยที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้ง และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยปีนี้นับเป็นวาระพิเศษครบรอบ 125 ปี ของการสืบสานประเพณี ภายในงานจะมีการรวมต้นเทียนในวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 และไฮไลต์สำคัญคือ ขบวนแห่เทียนพรรษาในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2569 ทั้งภาคกลางวัน เวลา 08.30 น. และภาคกลางคืน เวลา 19.30 น. รอบบริเวณทุ่งศรีเมือง ซึ่งสะท้อนความงดงามของศิลปะการแกะสลักเทียน ขบวนรำ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจัดแสดงต้นเทียนพรรษา และเสน่ห์ของวิถีท้องถิ่นอีสาน
เพื่อรองรับการใช้งานเครือข่ายมือถือที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงการจัดงานดังกล่าว ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย 5G และ 4G ด้วยการ ติดตั้งรถสถานีฐานเคลื่อนที่ (Cell on Wheels: COW) และ เพิ่มความจุของสถานีฐาน ในพื้นที่จัดงานและจุดที่มีการใช้งานหนาแน่น เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการไลฟ์สด การแชร์ภาพและวิดีโอความละเอียดสูง การใช้งานโซเชียลมีเดีย และการติดต่อสื่อสารของประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาล
นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมของโครงข่ายในพื้นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง อาทิ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ สนามบินอุบลราชธานี ศูนย์การค้า และเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อเข้าสู่พื้นที่จัดงาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางและการร่วมกิจกรรม
ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังจัดทีมวิศวกรเครือข่ายลงพื้นที่ดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดตลอดการจัดงาน ควบคู่กับ ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ Business Network Intelligence Center (BNIC) ที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการบริหารจัดการและตรวจสอบคุณภาพเครือข่ายแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวัง วิเคราะห์ และบริหารจัดการทราฟฟิกอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้การใช้งานเครือข่ายมีประสิทธิภาพ รองรับทุกช่วงเวลาสำคัญของมหกรรมแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้อย่างมั่นใจ พร้อมรักษาคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศไปพร้อมกัน
ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นสนับสนุนการจัดงานประเพณีและเทศกาลสำคัญทั่วประเทศผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโครงข่ายสื่อสารคุณภาพ เพื่อร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทย ควบคู่กับการยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลของประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมเชื่อมต่อทุกความประทับใจของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ครบรอบ 125 ปี ให้เกิดขึ้นอย่างราบรื่นตลอดเทศกาล