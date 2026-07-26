เสื้อแจ็คเก็ตหนัง เจนเซ่น หวง CEO Nvidia ประมูลทุบสถิติ 35 ล้านบาท

เสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำของ "เจนเซ่น หวง" ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Nvidia กลายเป็นของสะสมที่สร้างผลตอบแทนมหาศาล เมื่อเสื้อแจ็คเก็ตแบรนด์ Tom Ford ตัวนี้ถูกประมูลไปในราคาสูงถึง 960,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในงานประมูลของ Sotheby's ตอกย้ำว่าของที่ระลึกจากวงการเทคโนโลยีก็สามารถมีมูลค่าพุ่งสูงเกินคาดได้เช่นกัน
งานประมูลเพื่อการกุศลครั้งนี้จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2026 โดยก่อนหน้านี้ Sotheby's ประเมินราคาเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ ซึ่งถูกตั้งชื่อว่า "The Jensen Jacket" ไว้เพียง 40,000-60,000 ดอลลาร์เท่านั้น แต่ด้วยการแข่งขันประมูลอย่างดุเดือดจากนักสะสมกว่า 45 ราย ทำให้ราคาสุดท้ายพุ่งสูงเกือบ 16 เท่าของราคาประเมินสูงสุด โดยมีการเสนอราคารวมทั้งสิ้น 65 ครั้งก่อนที่การประมูลจะปิดลง
หวงสวมเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ในงาน Foxconn Tech Day ที่กรุงไทเป เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2023 ทางบริษัท Professional Sports Authenticator ได้ตรวจสอบและยืนยันประวัติความเป็นมาของเสื้อ โดยเปรียบเทียบรอยยับและร่องรอยการสวมใส่กับภาพถ่ายจากงานดังกล่าว นอกจากนี้ หวงยังได้เซ็นลายเซ็นลงบนเสื้อก่อนนำออกประมูลด้วย
แม้ราคาขายปลีกเดิมของเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้จะอยู่ที่ราวไม่ถึง 10,000 ดอลลาร์ แต่มูลค่าที่แท้จริงกลับมาจากตัวเจ้าของมากกว่าแบรนด์ Tom Ford เอง
Brahm Wachter หัวหน้าฝ่ายของสะสมยุคใหม่ของ Sotheby's ให้ความเห็นว่าเสื้อชิ้นนี้เป็นวัตถุที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับหนึ่งในบุคคลสำคัญแห่งยุค AI
เสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำได้กลายเป็นเครื่องแต่งกายประจำตัวของหวงมาตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยมักสวมเสื้อสไตล์นี้ในหลากหลายรูปแบบระหว่างการกล่าวปาฐกถาสำคัญของ Nvidia งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และงานอีเวนต์ต่างๆ ในอุตสาหกรรม รวมถึงเคยปรากฏตัวในชุดนี้บนหน้าปกนิตยสาร Time เมื่อปี 2021 ด้วย ทั้งนี้หวงเคยกล่าวไว้ว่าภรรยาและลูกสาวของเขามีส่วนช่วยกำหนดสไตล์การแต่งกายส่วนตัวนี้
การเลือกแต่งกายในลักษณะนี้ทำให้หวงถูกจดจำในแบบเดียวกับที่สตีฟ จ็อบส์ เป็นที่รู้จักจากเสื้อคอเต่าสีดำ หรือมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก กับเสื้อยืดสีเทา กลายเป็นสัญลักษณ์ทางภาพที่ทำให้จดจำตัวผู้บริหารได้ทันที โดยเฉพาะในช่วงที่หวงมีบทบาทเชื่อมโยงกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นเรื่อยๆ
หวงร่วมก่อตั้ง Nvidia ขึ้นในปี 1993 และนำพาบริษัทเติบโตจากธุรกิจชิปกราฟิกมาเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์รายใหญ่ที่ใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบ AI ในปัจจุบัน
การประมูลครั้งนี้จัดขึ้นร่วมกับ Long Journey Ventures โดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้แก่ Edge Institute องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ในสายงานเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ผ่านทุนสนับสนุน ทุนวิจัย และโครงการพำนักสร้างสรรค์ต่างๆ.
Nvidia CEO Jensen Huang’s Jacket Sells for Record $960K at Sotheby’s.— Complex (@Complex) July 18, 2026
The sale set a new record for the most expensive piece of CEO apparel ever sold, surpassing Steve Jobs' Birkenstocks, which sold for $218,750. pic.twitter.com/zOGMLDm9L0
A leather jacket worn and signed by Nvidia CEO Jensen Huang has sold for $960,000 at auction
The jacket fetched 16 times its original $60,000 estimate pic.twitter.com/ENExWwlYa3— Dexerto (@Dexerto) July 19, 2026
A black leather jacket worn and signed by Jensen Huang sold for an astonishing US$960,000 at a charity auction that closed on July 18 — 16 times its pre-sale high estimate of US$60,000 — after drawing fierce bidding from collectors around the world. pic.twitter.com/Y0QCn6e4LL— Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 18, 2026