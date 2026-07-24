อัปเดต Gemini ดึงข้อมูล Shopping Graph ทันทีที่ให้หาสินค้า

ตลาดอีคอมเมิร์ซและการค้นหาข้อมูลสินค้าออนไลน์กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อกูเกิล (Google) ประกาศอัปเดตความสามารถ Gemini ให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเบ็ดเสร็จภายในหน้าต่างบทสนทนาเดียว เพื่อลดความยุ่งยากจากขั้นตอนเดิมที่ผู้บริโภคต้องสลับหน้าจอหรือเปิดหลายเว็บไซต์พร้อมกัน ขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าให้มีความเป็นธรรมชาติ รวดเร็ว และต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ในครั้งนี้ เป็นการผสานโมเดล AI ของ Gemini เข้ากับฐานข้อมูลกวาดล้างข้อมูลการค้าขนาดใหญ่ หรือ "กราฟช็อปปิ้ง" (Shopping Graph) ของ Google ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมรายการสินค้ามากกว่า 6 หมื่นล้านรายการทั่วโลก โดยในจำนวนดังกล่าวมีข้อมูลสินค้ามากกว่า 2 พันล้านรายการที่ได้รับการอัปเดตสถานะและข้อมูลใหม่ในทุกๆ ชั่วโมง ส่งผลให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สดใหม่ และมีความหลากหลายของตัวเลือกสินค้าในระดับที่กว้างขวาง
ทั้งนี้ การอัปเดตดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินกิจกรรมช็อปปิ้งได้โดยตรงภายในแอปพลิเคชัน Gemini ไม่ว่าจะเป็นการเลือกดูรายการสินค้าภายในหน้าแชท ตรวจสอบรายการสินค้าที่เลือกซื้อ ตลอดจนการเรียกดูตารางเปรียบเทียบราคาจากแหล่งจำหน่ายและเว็บไซต์ต่างๆ โดยไม่ต้องออกจากหน้าจอหรือสลับแท็บไปมา ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคลิงก์ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากความสะดวกในการเข้าถึงรายการสินค้าแล้ว Gemini ยังได้รับการพัฒนาให้สามารถประมวลผลคำสั่ง เพื่อสร้างตารางเปรียบเทียบสินค้าที่แสดงข้อมูลเฉพาะสำคัญได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์รองเท้าวิ่ง ระบบจะทำการดึงข้อมูลโครงสร้างเชิงลึกขึ้นมาเปรียบเทียบให้เห็น อาทิ เทคโนโลยีพื้นรองเท้าที่ใช้ ลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม จุดเด่น ตลอดจนงานดีไซน์ เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นความแตกต่างและเลือกสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม การผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ Google ในการประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลของผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้มีความราบรื่นกว่าที่เคย