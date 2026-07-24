เปิด ‘HONOR Alpha Store’ แห่งแรกในไทย

ออเนอร์ (HONOR) เปิดตัว ‘HONOR Alpha Store’ แฟลกชิปสโตร์ดีไซน์ใหม่แห่งแรกในตลาดไทย ชั้น 2 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ หวังยกระดับประสบการณ์ AI Ecosystem ด้วยการนำนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการไว้อย่างครบวงจร
นายจอร์จ เจิง ประธานบริหาร ออเนอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของ HONOR ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการเปิด HONOR Alpha Store แห่งแรกในไทย และนับเป็นแห่งแรกนอกประเทศจีนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดไทย
"Alpha Store เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ HONOR Alpha Strategy โดยคำว่า ‘Alpha’ สะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิก ความเป็นผู้นำ และการก้าวล้ำนำการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับพันธกิจของ HONOR ที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง”
จากแนวคิดนี้ ทำให้ร้านแห่งนี้ม่ใช่เพียงร้านจำหน่ายสมาร์ตโฟน แต่เป็นศูนย์รวมประสบการณ์สมาร์ตไลฟ์สไตล์สำหรับยุค AI ที่ผู้บริโภคสามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ AI Ecosystem ได้อย่างเต็มรูปแบบ
ขณะเดียวกัน นายเอ็ดเวิร์ด หลัว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท นิวเลจเจินด์ อินดัสเทรียล จำกัด ในฐานะพันธมิตรที่ดูแลการดำเนินธุรกิจของ HONOR แบบครบวงจรในประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า ข้อมูลภายในล่าสุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ยอดจัดส่งสมาร์ทโฟนของ HONOR ในประเทศไทยมีการเติบโตสูงถึง 75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดจัดส่งแท็บเล็ตเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 116%
สำหรับ HONOR Alpha Store ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด "Play with AI, Live with HONOR" โดยมุ่งเน้นการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค แบ่งเป็นโซนจัดแสดงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต รวบรวมไลน์อัปสินค้าเรือธงและรุ่นยอดนิยม
ตามด้วยโซนอุปกรณ์ AIoT พื้นที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะในระบบนิเวศ โซนทดลองใช้งาน (Experience Zone) เปิดให้ผู้บริโภคได้สัมผัสฟีเจอร์ AI ผ่านการใช้งานจริง และศูนย์บริการและผู้เชี่ยวชาญ มีทีมงานคอยให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายระดับพรีเมียม
พร้อมกันนี้ ยังได้มีการนำ ‘HONOR Robot Phone’ สมาร์ทโฟนที่มากับแขนหุ่นยนต์กิมบอลมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์การผลักดันนวัตกรรม AI สู่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน